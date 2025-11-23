На новой неделе в очень сложной ситуации окажутся прежде всего депутаты от правящей коалиции, работающие в комиссии по бюджету и финансам. С одной стороны, правящая коалиция и правительство уже согласовали те несколько предложений к бюджету, которые все-таки надо поддержать. С другой стороны, в эту пятницу снова все поменялось - "зеленые крестьяне" потребовали в бюджете-2026 выделить средства на пассажирские перевозки в провинции, отобрав деньги от проекта Rail Baltica. Речь идет о нескольких миллионах евро. Что теперь делать бюджетной комиссии?

Впрочем, комиссия будет заседать три дня подряд и, может, за это время коалиция уже о чем-то договорится...

Также на бюджетной комиссии будет рассмотрен и наверняка одобрен законопроект, который призван компенсировать прокурорам и судьям отнятое право на пенсию по выслуге лет. Законопроект предусматривает специальную доплату к пенсии служителям Фемиды.

Депутаты комиссии по социальным делам ознакомятся с подготовленными минздравом поправками в Закон о финансировании здравоохранения, которые говорят о том, что государство оплачивает медуслуги тем латвийцам, которые платят соцналог или включены в Регист физических лиц ЛР, то есть задекларированы в Латвии.

Комиссия по мандатам вместе с экспертами оценит две народных инициативы, направленные на обеспечение защиты животных. Это своего рода ответ защитников животных на участившиеся случаи жестокого обращения с животными.