Прокурорские пенсии, сотни поправок к бюджету и защита животных. Что обсудят в Сейме? 1 409

Политика
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

В Сейме также предварительно рассмотрят изменения, касающие порядка оплаты государством медицинских услуг.

На новой неделе в очень сложной ситуации окажутся прежде всего депутаты от правящей коалиции, работающие в комиссии по бюджету и финансам. С одной стороны, правящая коалиция и правительство уже согласовали те несколько предложений к бюджету, которые все-таки надо поддержать. С другой стороны, в эту пятницу снова все поменялось - "зеленые крестьяне" потребовали в бюджете-2026 выделить средства на пассажирские перевозки в провинции, отобрав деньги от проекта Rail Baltica. Речь идет о нескольких миллионах евро. Что теперь делать бюджетной комиссии?

Впрочем, комиссия будет заседать три дня подряд и, может, за это время коалиция уже о чем-то договорится...

Также на бюджетной комиссии будет рассмотрен и наверняка одобрен законопроект, который призван компенсировать прокурорам и судьям отнятое право на пенсию по выслуге лет. Законопроект предусматривает специальную доплату к пенсии служителям Фемиды.

Депутаты комиссии по социальным делам ознакомятся с подготовленными минздравом поправками в Закон о финансировании здравоохранения, которые говорят о том, что государство оплачивает медуслуги тем латвийцам, которые платят соцналог или включены в Регист физических лиц ЛР, то есть задекларированы в Латвии.

Комиссия по мандатам вместе с экспертами оценит две народных инициативы, направленные на обеспечение защиты животных. Это своего рода ответ защитников животных на участившиеся случаи жестокого обращения с животными.

#здравоохранение #животные #бюджет #пенсии #парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го ноября

    Буддийские мудрецы говорят что, души умерших русофобов, перерождаются в тела собак. Поэтому, Сейм подсознательно чувствует это и уделяет к псам дополнительное внимание.

    2
    1

