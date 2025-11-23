Baltijas balss logotype
Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3

Политика
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3

Нескольким министерствам и службам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о том, как демонтаж железнодорожных рельсов у границы с Россией повлиял бы на Латвию, сообщает TV3.

TV3 стало известно, что на закрытых заседаниях в Латвии обсуждалась возможность перерезать железнодорожные пути в направлении России. По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, существование этого соединения представляет собой прямой риск для безопасности. В интервью телеканалу представители Национальных вооружённых сил (НВС) недвусмысленно дают понять, что железнодорожные пути и насыпи у границы с Россией необходимо ликвидировать — чем быстрее, тем лучше.

Общая протяжённость железнодорожных путей в Латвии составляет около 1800 километров. Они имеют ширину 1520 мм, которую используют в Восточной Европе и России. При этом предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) всё ещё использует оборудование связи и программное обеспечение, разработанные в России и Белоруссии. С их помощью Россия может отслеживать, какие составы находятся на территории Латвии. Кроме того, грузы, которые продолжают поступать с востока через Россию, обслуживаются посредством связи с Российскими железными дорогами.

Опрос военных и экономических аналитиков показал, что существующие железнодорожные соединения с Россией они считают угрозой безопасности. Поэтому, по их мнению, с демонтажом путей затягивать не следует.

Министр сообщения Атис Швинка отмечает, что ситуацию нужно тщательно оценивать, поскольку демонтаж путей в направлении России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, включая грузы из Азии.

В ответе LDz указано, что предприятие не может самостоятельно решать вопрос демонтажа путей, так как оно выполняет государственный заказ, а такие решения принимают правительство и Сейм. Демонтаж рельсов означал бы полное прекращение грузовых перевозок не только с Россией и Белоруссией, но и со странами Центральной Азии. Это существенно сократило бы объём грузов и увеличило бы государственные расходы на содержание железнодорожной инфраструктуры, а также нанесло бы убытки портам, предпринимателям и экономике Латвии в целом.

Министерство обороны в комментарии отмечает, что у НВС существуют планы противомобильности, определяющие действия в случае военной угрозы. Эти планы отрабатываются совместно с LDz. Ответить, поможет ли демонтаж путей уже сейчас укрепить безопасность, представители МО не могут — информация засекречена.

Как сообщил TV3 советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Айрис Риквейлис, правительство осведомлено о предложении НВС изучить «за и против» блокирования и/или демонтажа отдельных участков путей у границы с Россией и Белоруссией. Вопрос рассматривался на закрытой части заседания, поэтому подробности пока разглашать нельзя.

Для справки: на востоке, в направлении российской границы, расположены два железнодорожных коридора: линия «Rēzekne II – Zilupe – государственная граница», продолжающаяся в сторону Пыталово и Москвы, и линия «Rēzekne II – Kārsava – государственная граница», соединяющая Латгалию с направлением на Псков.

Железнодорожное сообщение с Белоруссией обеспечивает линия «Daugavpils – Indra – государственная граница» в направлении Полоцка.

Кроме того, на участке «Kārsava – государственная граница» рельсы в сторону Пыталово проходят на протяжении нескольких километров почти параллельно границе. Это один из стратегически наиболее чувствительных железнодорожных участков региона, отмечает TV3.

#граница #Латвия #транспорт #безопасность #экономика #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(12)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    24-го ноября

    Надо пастепенна заменит на Европейскую калею.Вот и все.

    0
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    24-го ноября

    Ну вот ты заменил рельсы у себя в голове на "европейскую колею". Помогло?

    17
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    24-го ноября

    Я предлажил,штобы не ломат,а заменит DC.Не торопитса.

    1
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    24-го ноября

    А, ну тогда извини - неправильно тебя понял. Но это всё равно в плане транзита ничего не добавит, а переукладка очень дорогая. А если учитывать аппетиты наших чиновников - второй Рейл Балтик получится.

    0
    0
  • Д
    Дед
    24-го ноября

    История доказывает, если дикаря выведешь в цивилизацию, толку не будет- должно вырасти самосознание и образованность. Дикарь, все равно, вернется к своим лапотным корням. В пасталах, но свободны!

    56
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    разобрать рельсы в направлении России и Беларуси -- Правильно и начинать разборку надо прямо от Рижского Центрального Вокзала.

    65
    4
  • П
    Процион
    24-го ноября

    Демонтаж указанных железнодорожных путей будет большой, очень большой ошибкой. Ни в коем случае нельзя этого делать. IMHO.

    26
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го ноября

    для ж/д войск России, не проблема быстро восстановить дорогу.

    дрочите дальше..

    38
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    История успеха, чо... Очередная статья из цикла "Как правильно выстрелить себе в ногу".

    105
    1
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Все построенное во время оккупации под снос, да здравствует каменный век и буферная зона, поляки даже евро не ввели тк знают что это все ненадолго и англы вышли из зоны если так хорошо там зачем

    130
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    23-го ноября

    Сейм и правительство не подкачают- если американский экспердун сказал, то сломают и уничтожать всю ж/д сеть неправильной ширины. Какой транзит? Зачем?

    97
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    И RailBaltic не готов и не понятно будет ли он вообще в принципе. С Российскую калию на металлолом. Ой что это сильно напоминает:"...Весь Мир насилья мы разрушим до основания, а затем...'. Вот только в случае современной Латвии "затем" не будет от слова вообще. Просто воруеют, ради воровства. По другому тупо не умеют.

    112
    3
