Нескольким министерствам и службам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о том, как демонтаж железнодорожных рельсов у границы с Россией повлиял бы на Латвию, сообщает TV3.

TV3 стало известно, что на закрытых заседаниях в Латвии обсуждалась возможность перерезать железнодорожные пути в направлении России. По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, существование этого соединения представляет собой прямой риск для безопасности. В интервью телеканалу представители Национальных вооружённых сил (НВС) недвусмысленно дают понять, что железнодорожные пути и насыпи у границы с Россией необходимо ликвидировать — чем быстрее, тем лучше.

Общая протяжённость железнодорожных путей в Латвии составляет около 1800 километров. Они имеют ширину 1520 мм, которую используют в Восточной Европе и России. При этом предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) всё ещё использует оборудование связи и программное обеспечение, разработанные в России и Белоруссии. С их помощью Россия может отслеживать, какие составы находятся на территории Латвии. Кроме того, грузы, которые продолжают поступать с востока через Россию, обслуживаются посредством связи с Российскими железными дорогами.

Опрос военных и экономических аналитиков показал, что существующие железнодорожные соединения с Россией они считают угрозой безопасности. Поэтому, по их мнению, с демонтажом путей затягивать не следует.

Министр сообщения Атис Швинка отмечает, что ситуацию нужно тщательно оценивать, поскольку демонтаж путей в направлении России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, включая грузы из Азии.

В ответе LDz указано, что предприятие не может самостоятельно решать вопрос демонтажа путей, так как оно выполняет государственный заказ, а такие решения принимают правительство и Сейм. Демонтаж рельсов означал бы полное прекращение грузовых перевозок не только с Россией и Белоруссией, но и со странами Центральной Азии. Это существенно сократило бы объём грузов и увеличило бы государственные расходы на содержание железнодорожной инфраструктуры, а также нанесло бы убытки портам, предпринимателям и экономике Латвии в целом.

Министерство обороны в комментарии отмечает, что у НВС существуют планы противомобильности, определяющие действия в случае военной угрозы. Эти планы отрабатываются совместно с LDz. Ответить, поможет ли демонтаж путей уже сейчас укрепить безопасность, представители МО не могут — информация засекречена.

Как сообщил TV3 советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Айрис Риквейлис, правительство осведомлено о предложении НВС изучить «за и против» блокирования и/или демонтажа отдельных участков путей у границы с Россией и Белоруссией. Вопрос рассматривался на закрытой части заседания, поэтому подробности пока разглашать нельзя.

Для справки: на востоке, в направлении российской границы, расположены два железнодорожных коридора: линия «Rēzekne II – Zilupe – государственная граница», продолжающаяся в сторону Пыталово и Москвы, и линия «Rēzekne II – Kārsava – государственная граница», соединяющая Латгалию с направлением на Псков.

Железнодорожное сообщение с Белоруссией обеспечивает линия «Daugavpils – Indra – государственная граница» в направлении Полоцка.

Кроме того, на участке «Kārsava – государственная граница» рельсы в сторону Пыталово проходят на протяжении нескольких километров почти параллельно границе. Это один из стратегически наиболее чувствительных железнодорожных участков региона, отмечает TV3.