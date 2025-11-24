Baltijas balss logotype
«Только человек, который не знает отрасль, может говорить такие глупости» 1 1554

Политика
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Только человек, который не знает отрасль, может говорить такие глупости»

Министры поругались в прямом эфире.

Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") сообщил, что депутаты его партии обратились в Генпрокуратуру по поводу возможной незаконной поддержки министерством земледелия в конце 2023-го года частных деревопереработчиков. На это министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) заявил, что это "вранье, поскольку мы помогали не частным компаниям, а отрасли - чтобы предотвратить банкротство компаний и массовое увольнение работников." А. Краузе пояснил, что речь не шла о выплатах из бюджета, а о снижении цен на продаже древесины путем аукциона госпредприятием "Латвияс валстс межи".

А. Швинка с этими доводами не согласился и обвинил министерство земледелия в том, что оно пытается действовать в духе 90-ых годов.

"Только человек, который не знает отрасль, может говорить такие глупости", - заключил А. Краузе. Он заявил, что бюджет-2026 будет принят, после чего начнутся консультации, чтобы понять, есть ли смысл еще сохранять нынешнее правительство.

#финансы #Латвия #бюджет #министры #правительство #экономика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    незаконной поддержки министерством -- И тут началось, ибо Россия перекрыла канал поставки древесины в Латвию?

    13
    1

