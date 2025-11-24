Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") сообщил, что депутаты его партии обратились в Генпрокуратуру по поводу возможной незаконной поддержки министерством земледелия в конце 2023-го года частных деревопереработчиков. На это министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) заявил, что это "вранье, поскольку мы помогали не частным компаниям, а отрасли - чтобы предотвратить банкротство компаний и массовое увольнение работников." А. Краузе пояснил, что речь не шла о выплатах из бюджета, а о снижении цен на продаже древесины путем аукциона госпредприятием "Латвияс валстс межи".

А. Швинка с этими доводами не согласился и обвинил министерство земледелия в том, что оно пытается действовать в духе 90-ых годов.

"Только человек, который не знает отрасль, может говорить такие глупости", - заключил А. Краузе. Он заявил, что бюджет-2026 будет принят, после чего начнутся консультации, чтобы понять, есть ли смысл еще сохранять нынешнее правительство.