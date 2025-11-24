Baltijas balss logotype
Трукснис займется стратегическим планированием Юрмалы 0 252

Политика
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Трукснис займется стратегическим планированием Юрмалы

Бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия, ЛЗП) в понедельник был избран председателем нового комитета по вопросам стратегического планирования.

В понедельник состоялось первое заседание комитета, на котором Трукснис был избран его руководителем, а Лигита Мазиня (ЛЗП) - его заместителем. В комитет также вошли депутаты Борис Донников ("Латвия на первом месте"), Рита Спроге (Союз зеленых и крестьян) и Андрис Чуда (Нацобъединение).

Трукснис заявил, что по вопросам развития города должно быть единое видение, чтобы дать жителям Юрмалы ясное понимание того, как развивается город, поэтому в ближайшее время начнется разработка новой стратегии долгосрочного развития.

Как сообщалось, оппозиция Юрмальской думы ранее выразила опасения, что комитет создан специально для того, чтобы назначить на новую оплачиваемую должность Труксниса, который был вынужден подать в отставку после того, как не получил допуска к гостайне. Оппозиция напомнила, что и ранее, когда Трукснис лишился мэрского кресла, для него специально была создана должность советника председателя думы.

Представители оппозиции отметили, что в думе и так слишком много комитетов, и нет ясности, какими именно вопросами будет заниматься новый комитет.

Самоуправление объясняет создание комитета необходимостью обеспечить координированное и целенаправленное долгосрочное развитие города.

Предполагается, что для работы нового комитета, включая зарплату председателя, потребуется около 23 000 евро в год.

#Юрмала #Латвия #бюджет #оппозиция #дума #политика
