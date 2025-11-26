Послушать премьера и министра финансов, так представленный ими проект бюджета-2026 — это чуть ли не рождественское чудо. Это почти идеальный бюджет, самый лучший из всех возможных.

В действительности же мы видим, что даже партнеры по коалиции «забросали» проект бюджета поправками и даже в момент подготовки этого интервью в печать, неизвестно, будут ли «зеленые крестьяне» голосовать за этот бюджет.

Представитель оппозиции, работающий в комиссии Сейма по бюджету, финансам и налогам, Кристапс Криштопанс («Латвия на первом месте») назвал проект бюджета… трагическим и обосновал это свое утверждение.

— Бюджет на фоне Литвы и Эстонии действительно выглядит трагически! В Эстонии доходная часть бюджета на 2 миллиарда больше и это при том, что в соседней стране значительно меньше жителей. Кроме того, если Латвия на оборону и внутреннюю безопасность смогла наскрести дополнительно всего 500 миллионов, то Эстония выделила на эти цели 850 миллионов дополнительно. Не стоит забывать, что эти отданные обороне полмиллиарда получены не за счет роста доходной части бюджета, то есть роста экономики, а за счет заимствований.

Госдолг растет с космической скоростью и в течении ближайших трех лет может достичь уже 55% от ВВП! И хотя нас «успокаивают» тем, что это далеко не самый большой долг среди стран ЕС, тем не менее мы видим, что с каждым годом растет сумма, которую мы платим за обслуживание долга. Фактически в день на эти цели мы тратим уже более 1-го миллиона евро, а скоро будем тратить 2 миллиона. В день! Опять-таки если сравнивать с Эстонией, то им обслуживание долга обходится на 250 миллионов дешевле.

Еще один важный момент. Кто являются держателями нашего госдолга? В Японии, к примеру, основные держатели госдолга — это сами жители Японии и государство платим им проценты за использование их денег. Основные же кредиторы Латвии — иностранные физические и юридические лица со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть деньги за обслуживание госдолга уходят за пределы страны.

Представители работодателей отчаянно призывали правящих начать реально сокращать расходы. А что в итоге? Базовые расходы сократили менее чем на 1 %, а в денежном выражении — это всего 160 миллионов, при этом 60 миллионов из них — за счет самоуправлений! И нам еще говорят, что это прекрасный бюджет!

Самое же удручающее — все дискуссии ведутся (правда, тоже без особого результата) вокруг сокращения расходов, но никто из власть имущих не говорит о том, а как собственно мы будем зарабатывать, увеличивать доходную часть бюджета?!

Да, нужно признать, тот же минблаг получил дополнительные средства — на поддержку демографии. Это понятно: следующий год — выборный и хоть какие-то «бонусы» избирателям нужно тоже дать. Однако и здесь никаких прорывов не видать — деньги даны только на увеличение двух видов пособий (по рождению ребенку и по уходу за ребенком до полутора лет), которые не пересматривались более 12 лет!

Также серьезная проблема — это структура расходов. Очень много уходит денег на административный расходы и это связано с тем, что у нас слишком большой удельный вес общественного сектора, то есть большое количество бюджетников — в Эстонии и Литве все-таки в процентном отношении общественный (публичный) сектор меньше. У нас из 790 тысяч занятых на рынке труда 30 % — работники общественного сектора. В Эстонии таковых 20 %. Как говорится, почувствуйте разницу!

В контексте бюджета надо очень много чего менять! Только один пример: у нас в стране 16 государственных налогов и 110 государственных и муниципальных пошлин. Но только 7 видов налогов генерируют 98% всех налоговых поступлений в бюджет! Понятно, что здесь тоже нужны реформы!