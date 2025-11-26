Последние обсуждения мирного плана по Украине не дают повода для беспокойства относительно возможного негативного влияния на ситуацию с безопасностью в балтийском регионе, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет LETA.

В последние дни активно обсуждается предложенный США мирный план, первая версия которого была воспринята в Европе как крайне невыгодная для Украины и явно ориентированная на удовлетворение интересов России. В связи с этим политики региона работают над корректировкой плана.

Как сообщают СМИ, в первоначальной редакции плана содержались пункты о заключении между Россией, Украиной и Европой договора о ненападении, признании разногласий, возникших за последние 30 лет, урегулированными, обязательстве России не нападать на соседние страны, обещании НАТО не расширяться, а также о постепенном обсуждении снятия санкций, введённых против России, приглашении России вновь присоединиться к группе стран G8 и другие положения, касающиеся не только войны в Украине, но и ситуации с безопасностью в Европе в целом.

Ринкевич в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней (Новое Единство) рассказал, что должностные лица обсудили процесс мирных переговоров. Президент отметил, что стороны обменялись информацией как о позиции коалиции доброй воли, так и о контактах на разных уровнях с союзниками и Украиной. Он подчеркнул, что ситуация динамична и развивается стремительно.

По словам политика, Северная Европа, страны Балтии и европейские партнёры сосредоточены на соблюдении ключевых принципов в переговорах — территориальной целостности Украины, её суверенитете и важнейших интересах в сфере безопасности. Ринкевич указал, что из проекта плана, обсуждавшегося на прошлой неделе, уже возник новый вариант, и переговоры продолжаются.

Он заявил, что главное — добиться того, чтобы переговорный процесс обеспечил соблюдение трёх упомянутых основополагающих принципов. Ринкевич признал, что поступающая информация обнадёживает, однако подчеркнул, что наряду с диалогом между Украиной и США и работой в Европейском союзе важно понять, заинтересована ли Россия в перемирии или заключении мирного соглашения. "Такой заинтересованности я пока не увидел", — сказал президент, добавив, что США продолжают диалог с Россией.

Ринкевич считает, что сейчас "не следует спекулировать" на тему того, чем может завершиться процесс.

Президент заявил, что Латвия, где это возможно, выражает свою позицию о необходимости учитывать в переговорах территориальную целостность, суверенитет и интересы Украины в сфере безопасности. Он также отметил, что на данный момент никто не берётся предсказать, как дипломатические и политические процессы будут развиваться в течение недели.

"Будем надеяться, что удастся достичь справедливого, устойчивого мира, но для этого необходимо не только решение украинцев — в конечном итоге это также вопрос и к России", — сказал Ринкевич.