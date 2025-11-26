Оценку ущерба, нанесённого Латвии Советским Союзом, следует проводить совместно с соседними странами — Литвой и Эстонией, и если этому вопросу будет уделено достаточно ресурсов, то все убытки можно будет обобщить в обозримый срок. Об этом заявил ведущий исследователь Видземского университета, научный редактор книги «История народного хозяйства Латвии» Гатис Круминьш в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!», пишет tv3.lv.

«Комиссии уже 20 лет, но и ущерба очень много — если можно так выразиться. В обозримом сроке, за четыре-пять лет, это можно сделать и обобщить все крупные суммы», — прокомментировал Круминьш.

Для этого необходимы ресурсы, и лучше всего, если расчёты будут проводиться совместно с Литвой и Эстонией, где ситуация идентична.

«Это нужно сделать, потому что общество должно это знать. До сих пор существуют различные мифы. Говоря с юристами в сфере международного права, они говорят, что это наш моральный долг по отношению к случившемуся — обращаться в международный суд и требовать компенсацию за то, что с нами произошло», — добавил Круминьш.

Он подчеркнул, что необходимо определить объём нанесённого ущерба, чтобы у Латвии была базовая информация для различных сценариев, которые могут возникнуть в результате войны в Украине.

«Мы не знаем, чем закончится ситуация в Украине. Если реализуется сценарий, при котором Россия потерпит поражение и окажется загнанной в угол, то признание Россией оккупации и причинённого ущерба станет одним из пунктов их “билета обратно” в цивилизованное общество. То есть — компенсация Украине, а затем и рассмотрение других случаев, включая то, что произошло у нас. Если такой момент настанет, мы должны быть готовы с подсчитанными цифрами, мы не можем просто сказать, что нам кажется, что что-то произошло. Если смотреть с позиции ВВП, это сумма свыше 800 миллиардов. Мы должны быть готовы к такому сценарию», — пояснил Круминьш.

Исследователь продолжил: «Мы не можем недооценивать наглость России. Если Россия каким-то образом снова получит преимущество и вернётся на международную арену с позиции силы, она пойдёт в суд и скажет — они тут инвестировали, а мы всё пустили коту под хвост. Мы и к этому должны быть готовы. Я считаю, что необходим такой экономический расчёт, который поможет принимать решения, касающиеся настоящего времени».

