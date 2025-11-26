Baltijas balss logotype
Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде - исследователь 22 8134

Политика
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде - исследователь
ФОТО: Unsplash

Оценку ущерба, нанесённого Латвии Советским Союзом, следует проводить совместно с соседними странами — Литвой и Эстонией, и если этому вопросу будет уделено достаточно ресурсов, то все убытки можно будет обобщить в обозримый срок. Об этом заявил ведущий исследователь Видземского университета, научный редактор книги «История народного хозяйства Латвии» Гатис Круминьш в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!», пишет tv3.lv.

«Комиссии уже 20 лет, но и ущерба очень много — если можно так выразиться. В обозримом сроке, за четыре-пять лет, это можно сделать и обобщить все крупные суммы», — прокомментировал Круминьш.

Для этого необходимы ресурсы, и лучше всего, если расчёты будут проводиться совместно с Литвой и Эстонией, где ситуация идентична.

«Это нужно сделать, потому что общество должно это знать. До сих пор существуют различные мифы. Говоря с юристами в сфере международного права, они говорят, что это наш моральный долг по отношению к случившемуся — обращаться в международный суд и требовать компенсацию за то, что с нами произошло», — добавил Круминьш.

Он подчеркнул, что необходимо определить объём нанесённого ущерба, чтобы у Латвии была базовая информация для различных сценариев, которые могут возникнуть в результате войны в Украине.

«Мы не знаем, чем закончится ситуация в Украине. Если реализуется сценарий, при котором Россия потерпит поражение и окажется загнанной в угол, то признание Россией оккупации и причинённого ущерба станет одним из пунктов их “билета обратно” в цивилизованное общество. То есть — компенсация Украине, а затем и рассмотрение других случаев, включая то, что произошло у нас. Если такой момент настанет, мы должны быть готовы с подсчитанными цифрами, мы не можем просто сказать, что нам кажется, что что-то произошло. Если смотреть с позиции ВВП, это сумма свыше 800 миллиардов. Мы должны быть готовы к такому сценарию», — пояснил Круминьш.

Исследователь продолжил: «Мы не можем недооценивать наглость России. Если Россия каким-то образом снова получит преимущество и вернётся на международную арену с позиции силы, она пойдёт в суд и скажет — они тут инвестировали, а мы всё пустили коту под хвост. Мы и к этому должны быть готовы. Я считаю, что необходим такой экономический расчёт, который поможет принимать решения, касающиеся настоящего времени».

tv3.lv

Читайте нас также:
#история #Латвия #компенсация #ущерб #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
60
1
0
2
4
14

Оставить комментарий

(22)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Не хотят больше ушлым, хуторским побирушкам денег в Брюсселе давать!

    43
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    26-го ноября

    Было бы любопытно рассчитать-вычислить, какой процент этих, сцуко, счетоводов, вообще научился считать (кстати, на халяву) только благодаря т.н. оппукационным властям ? И чем бы они занимались по жизни, если бы не русские ?

    91
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    полосатый конь
    27-го ноября

    Немцы, церковники, начали этих местных хладных папуасов образовывать. За что потом в благодарность были выгнаны. Надо было держать этот местный бибизяник племён в стадии свинопасов.

    3
    1
  • П
    Процион
    26-го ноября

    Ущерб от советской оккупации вычисляется просто. Настолько просто, что эту задачку вполне можно встроить в учебники для первого класса. Исходное условие. Скольконужно жителю Латвии, чтобы жить и ни хрена не делать? Делим 899 миллиардов на нашу численность. Получаем: 59 тыш евро евро на каждого из нас, кто ещё не помер.

    34
    2
  • Л
    Латтоптун
    26-го ноября

    У этих смешных людей, даже комиссия есть- по- подсчёту ущерба от оккупации. Больше 30 лет, сидят дормаеды, прекрасно живут, за счёт налогоплательщиков и считают: Сначала посчитали ущерб в рублях, потом пересчитали в латы, затем пересчитали в евро, затем в золото и ещё- в человекочасы.....Они вырастили целое, новое поколение , в своей фуфлоконторе. Это ж вдуматься только, люди 30 лет ходят на работу и.....Это как в анекдоте, про обезьяну, которая каждый день, на берегу реки, шкурку от банана стирала...

    64
    2
  • А
    Антимонетарист
    26-го ноября

    Этот ихперд Гатис уже не первый раз отметился своей тупоголовостью. Ему научное звание только за то и дали, что он красиво умеет лить мёд в уши правящим. Та же видземская высшая школа советами построена! Может перебираться в здание бывшей царской женской семинарии, хотя кто его там ждёт? В землянку! Только в землянку! Пускай оттуда вещает!

    68
    3
  • A
    Aleks
    26-го ноября

    Если посчитать сколько заработали бывшие коммунисты и комсомольцы под эгидой бывших работников ЧК Троцкого,то сумма будет поболее,чем триллион долларов,ведь было распродано и приватизировано все,что сюда вложил СССР,а сколько заработал Савицкий(третий отдел КГБ СССР по борьбе с диссидентами),прихватив Газ и его товарищи,прихватмвшие порты,знают немногие,но можно только догадываться... Но просить можно...Пока Путин у власти -все возможно .Путин своим не отказывает....СССР же тоже сюда не просто так вкладывался-знали,что будет,к этому шли и дали возможность латышам с интересными фамилиями обогатиться немеренно.... И зная,например,что у Путина стоит задача развалить Россию,то можно что то требовать-есть шанс получить,ведь платил же Путин Байдену 1 млрд.долларов в день... Что там для него каких то 800 млрд долларов,если воруют сейчас в России триллионами?😈👽🔯

    3
    55
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    26-го ноября

    Мда... пусть дядя молится и сидит как мышььь под вейником, чтоб рф, как правопреемница ссср, не вернулась сначала требовать отстроенное в зад то, что уже успешно и быстро разваленное да распроданное и растащенное по мышинным хуторкам.

    62
    1
  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Российский царь купил латвию в свое время историю знать надо смотри документы как бы самому не пришлось платить

    82
    2
  • Д
    Добрый
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Рашу в родную гавань-в состав Монголии

    1
    44
  • Мп
    Мимо проходил
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Добрый, тебе тоже пора на историческую родину - в зоопарк. Обезьянка может скакать и кидаться какашками именно там.

    41
    0
  • 010725
    010725
    26-го ноября

    Дело человек пишет. Отрастить требовалку и требовать 800 гуглов денег через суд, пока Искандер требовалку не отломает.

    57
    3
  • MT
    Michael T.
    26-го ноября

    Вот сижу читаю...и думаю... Так если вам дЕбилам все так противно и омерзительно, да закройте границы, разорвите все торговые пути/ обязательства...снесите все нахер построенное при совке...и аот тогда сукины дети сядьте и считайте... Убогие и омерзительные людишки...

    148
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Michael T.
    26-го ноября

    Я это уже предлагал. В ответ - шариковское "а где же я столоваться-то буду?".

    71
    3
  • aa
    aa aa
    26-го ноября

    А то, что сами себе в ногу выстрелили, это не ущерб? Здаётся мне, что мы будучи предоставлены сами себе, ещё больший ущерб себе нанесли

    111
    1
  • Е
    Ехидный
    26-го ноября

    тяга к халяве неистребима !!! вместо того чтобы работать ,мечтают о каких-то мифических лярдах !!! скорее всего в мечтах уже все и потратили !!!!

    133
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Ехидный
    26-го ноября

    Дело совсем не в этих лярдах, которые, понятно ни кто не отдаст ! Дело в зряплате, которая, кстати, с наших налогов, падает прямо на счёт "счетоводам".

    128
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го ноября

    Путин уже послал прибалтов оптом, пообещав "от осла уши". Вышеуказанный "исследователь" мечтает быть посланным персонально и подальше.

    111
    1
  • NB
    Nose Bose
    26-го ноября

    вот пусть у Сталина и требуют, он даже отдаст, если они к нему зайдут :)

    73
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    Насколько я помню, президент России, именно по этому поводу сказал что-то про уши и сдохшее животное.

    106
    3
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    Это он про себя сказал

    0
    36
  • VU
    Vards Uzvards
    26-го ноября

    36 лет считают и пока считают страна разрушается и вымирает. Кто будет оплачивать эти бессмысленные и безосновательные предъявы. Германия Польшу послала с её претензиями за Вторую Мировую.

    162
    1
Читать все комментарии

