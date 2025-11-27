Baltijas balss logotype
Конец поездкам в Россию и Беларусь? Латвия готовит распоряжение о полном прекращении рейсов 3 2769

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
LETA
Изображение к статье: Конец поездкам в Россию и Беларусь? Латвия готовит распоряжение о полном прекращении рейсов

Министерство сообщения разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о прекращении регулярных пассажирских перевозок в страны-агрессоры - Россию и Беларусь, сообщили агентству ЛЕТА в партии "Прогрессивные".

В четверг Сейм отклонил запрос депутатов Национального объединения министру сообщения Атису Швинке "Об общественных пассажирских перевозках в страны-агрессоры Россию и Беларусь".

Швинка подчеркнул, что уже начал систематическую работу по снижению рисков - в том числе посредством отказа в продлении лицензий, прекращения нерегулярных рейсов и инициирования процесса приостановки регулярных пассажирских перевозок.

Министр напомнил, что в Латвии существует три вида пассажирских перевозок: нерегулярные пассажирские перевозки (по заказу), регулярные пассажирские перевозки (по графику движения), а также нерегулярные пассажирские перевозки транзитом через территорию Латвии.

Нерегулярные пассажирские перевозки в страны-агрессоры - как прямые, так и транзитные - запрещены с 1 ноября этого года. Запрет распространяется на всех перевозчиков, вне зависимости от их юридического статуса или государства регистрации транспортного средства.

Что касается прекращения регулярных перевозок (сейчас в Россию выполняются рейсы по трем маршрутам и еще по трем маршрутам в Беларусь), министр отметил, что разрабатывается проект распоряжения Кабинета министров. Этот документ необходим для введения ограничений на осуществление международных регулярных пассажирских перевозок автобусами, а также для аннулирования существующих разрешений или отказа в продлении срока их действия.

Швинка пояснил, что распоряжение Кабмина будет основано на соображениях безопасности и будет предусматривать возможность пересмотра решения в случае изменения ситуации. Однако, чтобы избежать финансовых потерь для государства, документ необходимо подготовить в юридически безупречной форме.

Для долгосрочного решения Минсообщения видит необходимость изменить регулирование нормативных актов, включив оценку рисков безопасности в перечень оснований для ограничения или приостановления выдачи разрешений.

Кроме того, Швинка отмечает, что в Литве в настоящее время осуществляются 29 регулярных международных автобусных маршрутов в Россию и Беларусь, а в Эстонии - только транзитные рейсы, преимущественно в Санкт-Петербург. По мнению министра, единый и согласованный подход стран Балтии и Европейского союза к ограничениям на пассажирские перевозки необходим для того, чтобы введенные меры имели долгосрочный эффект и реально способствовали повышению безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что оппозиционное Нацобъединение подало в Сейм запрос министру сообщения Швинке с требованием разъяснить действия правительства и Минсообщения, которые по-прежнему допускают общественные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь.

#Латвия #безопасность #пассажирские перевозки #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го ноября

    Какие нахрен соображения безопасности? Латвийское правительство тупо сливает все регулярные пассажирские, а значит и дотации от ЕС, эстонской компании "Lux-Express". Которая, в свою очередь, закупает новые автобусы у шведской компании "Scania". Надеюсь теперь всем понятна истинная причина "заботы о безопасности". Вот только интересно было бы узнать сумму отката от шведов...

    51
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го ноября

    Очередная кипучая деятельность на тему "как правильно выстрелить себе в ногу". Чтобы пуля не попала в пустоту, заменяющую мозг. Если мне надо будет попасть в Россию, я напрягусь и полечу в Турцию - рейсы в Турцию Латвия тоже запретит? :) А если надо поехать в Белоруссию, доберусь до Польши. Да и Литва после "контрмер" Лукашенко вряд ли пойдёт на дальнейшее обострение - там денежки считать умеют, в отличие от наших "гомоагрессивных".

    78
    1
  • Л
    Латтоптун
    27-го ноября

    Давайте- давайте, " стреляйте себе в ногу"- у вас это хорошо получается. Не будет единого соглашения. Эстонцы не откажутся. Будем Эстонских перевозчиков поднимать. Ну а Латвия, как всегда,- " на зло бабушке, отморозит себе уши"...

    71
    1
Читать все комментарии

