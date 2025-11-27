Министерство сообщения разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о прекращении регулярных пассажирских перевозок в страны-агрессоры - Россию и Беларусь, сообщили агентству ЛЕТА в партии "Прогрессивные".

В четверг Сейм отклонил запрос депутатов Национального объединения министру сообщения Атису Швинке "Об общественных пассажирских перевозках в страны-агрессоры Россию и Беларусь".

Швинка подчеркнул, что уже начал систематическую работу по снижению рисков - в том числе посредством отказа в продлении лицензий, прекращения нерегулярных рейсов и инициирования процесса приостановки регулярных пассажирских перевозок.

Министр напомнил, что в Латвии существует три вида пассажирских перевозок: нерегулярные пассажирские перевозки (по заказу), регулярные пассажирские перевозки (по графику движения), а также нерегулярные пассажирские перевозки транзитом через территорию Латвии.

Нерегулярные пассажирские перевозки в страны-агрессоры - как прямые, так и транзитные - запрещены с 1 ноября этого года. Запрет распространяется на всех перевозчиков, вне зависимости от их юридического статуса или государства регистрации транспортного средства.

Что касается прекращения регулярных перевозок (сейчас в Россию выполняются рейсы по трем маршрутам и еще по трем маршрутам в Беларусь), министр отметил, что разрабатывается проект распоряжения Кабинета министров. Этот документ необходим для введения ограничений на осуществление международных регулярных пассажирских перевозок автобусами, а также для аннулирования существующих разрешений или отказа в продлении срока их действия.

Швинка пояснил, что распоряжение Кабмина будет основано на соображениях безопасности и будет предусматривать возможность пересмотра решения в случае изменения ситуации. Однако, чтобы избежать финансовых потерь для государства, документ необходимо подготовить в юридически безупречной форме.

Для долгосрочного решения Минсообщения видит необходимость изменить регулирование нормативных актов, включив оценку рисков безопасности в перечень оснований для ограничения или приостановления выдачи разрешений.

Кроме того, Швинка отмечает, что в Литве в настоящее время осуществляются 29 регулярных международных автобусных маршрутов в Россию и Беларусь, а в Эстонии - только транзитные рейсы, преимущественно в Санкт-Петербург. По мнению министра, единый и согласованный подход стран Балтии и Европейского союза к ограничениям на пассажирские перевозки необходим для того, чтобы введенные меры имели долгосрочный эффект и реально способствовали повышению безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что оппозиционное Нацобъединение подало в Сейм запрос министру сообщения Швинке с требованием разъяснить действия правительства и Минсообщения, которые по-прежнему допускают общественные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь.