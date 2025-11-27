Как уже сообщалось, сегодня в Сейме создана очередная парламентская следственная комиссия - на сей раз по проблемам наплыва в страну иммигрантов из третьих стран. Один из основных инициаторов создания комиссии, депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение) обрисовал ситуацию в миграционной сфере: "Каков топ стран, от которых мы за прошедшие годы получили заявления о предоставлении убежища? Таджикистан, Афганистан, Индия, Бангладеш, Иран, Ирак, Сирия и Россия. Стоит добавить, что за прошедшие годы Латвия приняла и более 60 000 украинских беженцев, около 30 000 из которых до сих пор находятся в Латвии. С момента полномасштабного вторжения России на Украину риски национальной безопасности только растут. Особенно это касается проживающих в Латвии граждан России и Белоруссии. Благодаря принятым в 2022 году поправкам к Иммиграционному закону удалось существенно сократить число проживающих в Латвии граждан России, но по-прежнему в Латвии находятся около 40 000 граждан России и 4300 граждан Белоруссии.

В то же время в Европе по-прежнему сохраняется высокий уровень террористической угрозы, в том числе от лиц, идентифицирующихся как представители идеологии радикального ислама. Эти обстоятельства создают повышенную нагрузку на ответственные государственные учреждения в условиях растущей иммиграции обеспечить эффективные меры контроля, чтобы иммигранты соблюдали законы Латвии и не создавали угрозы национальной безопасности, проводить качественные проверки для каждого, кто желает въехать в Латвию, и следить за тем, чтобы в долгосрочной перспективе эти лица не создавали проблем. Здесь наблюдаются серьезные проблемы с существующей емкостью наших институтов, чтобы справиться со всеми вызовами уже при существующих цифрах иностранцев. Однако совсем другая картина открывается, если эти цифры продолжают все время расти."

К сожалению, существующее национальное и правовое регулирование уровня Европейского Союза не способно полноценно решать актуальные вызовы, поэтому необходимо более активное участие Сейма Латвийской Республики, чтобы констатировать слабые места в существующем регулировании, в том числе на уровне Европейского Союза, устранить недостатки нормативных актов, позволяющие подданным третьих стран массово въезжать и находиться в Латвии, а также разработать соответствующие поправки и поручить исполнительной власти конкретные задачи по предотвращению растущей иммиграции третьих стран, особенно из стран с высоким риском терроризма или поддерживающих терроризм государств.