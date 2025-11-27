Политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальных сетях нынче регулярно публикует страшилки из серии - "предчувствие войны". Вот и сегодня он "порадовал" социальные сети своим свежим откровением:

"На мой взгляд, говоря о защите Латвии и Балтии, слишком мало говорим о более широком контексте. Понятно, что Россия сейчас легко могла бы оккупировать значительную часть Балтии, но даже если в худшем случае США, Турция и ряд других стран НАТО не спешили бы на помощь, тем не менее, если бы скандинавские страны и Польша достоверно не стояли в стороне, то можно поднять цену за такое вторжение до неприемлемых для России уровней.

Уничтожение всей калининградской военной инфраструктуры - легко осуществимо. Закрытие датских проливов для российского нефтяного и другого экспорта - легко осуществимо и с разрушительными последствиями для России. Искоренение Балтийского флота России - легко реализуемая, Петербургская инфраструктура на расстоянии вытянутой руки, не говоря о Пскове. Финская, польская, шведская, норвежская, датская авиация могла бы нанести значительный ущерб противовоздушной обороне противника, авиации, логистике, боевым возможностям. Контратака на территории Калининграда вполне возможна, и я не рассматриваю более широкую сцену, с перерезанием Мурманской логистики и т.д. Другими словами, даже без участия США и Турции (но ведь нигде не сказано, что они никак не будут вовлечены) страны Балтии с помощью Польши и Скандинавии могли бы покусать взамен очень болезненно, сделав вторжение в страны Балтии еще одним стратегическим поражением России, даже если бы они оккупировали какой-нибудь участок или город, например, в Латгалии..."