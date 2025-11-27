Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Россия сейчас легко могла бы оккупировать значительную часть Балтии...» 4 1074

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Россия сейчас легко могла бы оккупировать значительную часть Балтии...»

Политолог снова нагоняет страх.

Политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальных сетях нынче регулярно публикует страшилки из серии - "предчувствие войны". Вот и сегодня он "порадовал" социальные сети своим свежим откровением:

"На мой взгляд, говоря о защите Латвии и Балтии, слишком мало говорим о более широком контексте. Понятно, что Россия сейчас легко могла бы оккупировать значительную часть Балтии, но даже если в худшем случае США, Турция и ряд других стран НАТО не спешили бы на помощь, тем не менее, если бы скандинавские страны и Польша достоверно не стояли в стороне, то можно поднять цену за такое вторжение до неприемлемых для России уровней.

Уничтожение всей калининградской военной инфраструктуры - легко осуществимо. Закрытие датских проливов для российского нефтяного и другого экспорта - легко осуществимо и с разрушительными последствиями для России. Искоренение Балтийского флота России - легко реализуемая, Петербургская инфраструктура на расстоянии вытянутой руки, не говоря о Пскове. Финская, польская, шведская, норвежская, датская авиация могла бы нанести значительный ущерб противовоздушной обороне противника, авиации, логистике, боевым возможностям. Контратака на территории Калининграда вполне возможна, и я не рассматриваю более широкую сцену, с перерезанием Мурманской логистики и т.д. Другими словами, даже без участия США и Турции (но ведь нигде не сказано, что они никак не будут вовлечены) страны Балтии с помощью Польши и Скандинавии могли бы покусать взамен очень болезненно, сделав вторжение в страны Балтии еще одним стратегическим поражением России, даже если бы они оккупировали какой-нибудь участок или город, например, в Латгалии..."

Читайте нас также:
#НАТО #мнения #Польша #Латвия #безопасность #геополитика #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
2
2
0
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го ноября

    Паранойя лечится ампутацией головного мозга.

    12
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го ноября

    когда Россия=СССР решит вернуть Прибалтику, она вернет, пока не время. Dolboeby все должны расчехлиться

    7
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го ноября

    как можно что то "оккупировать" то что принадлежит России??

    6
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Кто знает - есть ли таблетки от паранойи? Подарите этому "аналитегу" двойную дозу.

    12
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Изображение к статье: Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими
Изображение к статье: Депутат предупреждает: «По латгальским хуторам ходят нелегалы»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео