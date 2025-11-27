Baltijas balss logotype
«Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы 7 4171

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы

Конференции ООН по правам нацменьшинств узнала о ситуации с правами русскоязычных в Латвии.

Сегодня до Женевы добралась глава парламентской фракции "Стабильности!" Светлана Чулкова, которая в отсутствии лидера партии Росликова (ему выезд из страны был запрещен), была приглашена выступить с коротким рассказом о положении русскоязычных латвийцев. Слушания проходили в рамках конференции по правам нацменьшинств, организованной под эгидой отделения ООН в Женеве.

Депутат Сейма рассказала о том, что правящее большинство в нашей стране развернула широкомасштабное наступление прежде всего на русский язык - в результате чего в стране больше нет школ, в том числе и частных, с русским языком обучения, русский язык изъят из банкоматов, готовится решение о запрете использования русского языка в государственных и муниципальных учреждения, национал-радикалы предлагают парламенту принять декларацию, которая бы ограничивала использование русского языка в публичном пространстве, во втором чтении поддержана поправка в закон, которая запретит учителям общаться с учениками на их родном языке, а также запретит педагогам общаться между собой на родном языке.

"Мы категорически не согласны с такой политикой! Треть населения страны, то есть те, которые считают русский язык родным, тоже имеют право на уважение, на достоинство", - заявила С. Чулкова.

#мнения #образование #права человека #ООН #Латвия #нацменьшинства #свобода слова #русскоязычные #конференция #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го ноября

    тоже имеют право на уважение, на достоинство -- Тем более что они законопослушно все последние 35 лет платят налоги, жируя на которых, их весьма успешно и гнобят все эти 35 последних лет!

    5
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го ноября

    Не побоялась правду сказать. Ой, какой вой сейчас начнется на Баскервильских болотах (в смысле - в Сейме)! Чего доброго, еще и засудить попытаются...

    110
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Вряд ли. 🙄 Какой то отшиб в женеве с бюрократической номенклатурой и бесполезной говорильней. Уверен, что про африку там тоже конференции чешут без просыху. Но наши латышские зигомёты это ей запомнят и подговнять не упустят случая.

    16
    1
  • 27-го ноября

    ЧЕЛОВЕК.

    129
    4
  • Д
    Дед
    27-го ноября

    Cпасибо, ей!

    121
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Дед
    28-го ноября

    Да только, снова будет толку ноль!

    25
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Дед
    28-го ноября

    Оон сама по сути бессмысленная и полностью импотентская организация.

    15
    0
Читать все комментарии

