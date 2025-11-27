Сегодня до Женевы добралась глава парламентской фракции "Стабильности!" Светлана Чулкова, которая в отсутствии лидера партии Росликова (ему выезд из страны был запрещен), была приглашена выступить с коротким рассказом о положении русскоязычных латвийцев. Слушания проходили в рамках конференции по правам нацменьшинств, организованной под эгидой отделения ООН в Женеве.

Депутат Сейма рассказала о том, что правящее большинство в нашей стране развернула широкомасштабное наступление прежде всего на русский язык - в результате чего в стране больше нет школ, в том числе и частных, с русским языком обучения, русский язык изъят из банкоматов, готовится решение о запрете использования русского языка в государственных и муниципальных учреждения, национал-радикалы предлагают парламенту принять декларацию, которая бы ограничивала использование русского языка в публичном пространстве, во втором чтении поддержана поправка в закон, которая запретит учителям общаться с учениками на их родном языке, а также запретит педагогам общаться между собой на родном языке.

"Мы категорически не согласны с такой политикой! Треть населения страны, то есть те, которые считают русский язык родным, тоже имеют право на уважение, на достоинство", - заявила С. Чулкова.