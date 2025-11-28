В вопросе демонтажа рельсов у восточной границы политикам в своих высказываниях не стоит опережать военных экспертов, заявил в пятницу на конференции по итогам проекта "Видение развития государства 2050: ожидания общества и сценарии развития" бывший президент Валдис Затлерс, пишет LETA.

Он подчеркнул, что политикам не следует торопиться с обсуждением темы, которая ещё не проанализирована военными специалистами. "Только после того, как есть ответ военных экспертов, политикам следует решать — говорить об этом или нет", — сказал экс-президент.

По мнению Затлерса, военные эксперты должны выяснить, есть ли реальная польза от наличия или отсутствия рельсов уже сегодня, а не тогда, когда начнётся конфликт. "Из-за этого обсуждение выходит наружу и выглядит очень глупо", — отметил Затлерс, добавив, что люди воспринимают это именно так.

"Не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что в этом нет особого смысла — сегодня. Возможно, когда-нибудь, в случае конфликта, он появится, но рельсы можно демонтировать очень быстро", — сказал Затлерс.

Он также указал, что в Украине никто не говорил о том, что провокации с рельсами принесут большую пользу — их очень быстро восстановили.

Как сообщалось, нескольким министерствам и службам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию окажет демонтаж рельсов у российской границы.

Сегодня в Лиепае состоится заседание Военного совета, на котором президент Эдгар Ринкевич заслушает мнение Национальных вооружённых сил (НВС) по вопросу возможного демонтажа железнодорожных путей.

Президент также подтвердил, что намерен обсудить этот вопрос с президентами стран Балтии в начале декабря в Риге.

Ринкевич отметил, что если правительство завершит анализ до конца года и обсудит его в начале следующего, тогда вопрос будет рассмотрен в Совете национальной безопасности, в который входят как представители правительства, так и Сейма.

Передача TV3 "Nekā personīga" в воскресенье сообщила, что в Латвии на закрытых заседаниях обсуждается возможность перерезать железнодорожные пути в направлении России. По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, существование этой линии представляет собой прямую угрозу безопасности. В интервью "Nekā personīga" представители НВС недвусмысленно дали понять, что железнодорожные пути и насыпи у российской границы следует ликвидировать — чем быстрее, тем лучше.

Опрос передаче показал, что как военные, так и экономические аналитики считают: существующие железнодорожные соединения с Россией представляют угрозу безопасности. Поэтому с демонтажем этих путей не стоит затягивать.

Министр сообщения Атис Швинка в интервью передаче указал, что ситуацию необходимо оценить, поскольку демонтаж железной дороги в сторону России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, включая грузы из Азии.

В свою очередь, Министерство обороны в передаче отметило, что у НВС есть планы контрмобильности, в которых указано, что делать в случае военной угрозы. Эти планы отрабатываются совместно с ГАО "Латвийская железная дорога". Ответить, поможет ли ликвидация рельсов уже сейчас укрепить безопасность, в ведомстве не могут — вся информация засекречена.

Также исследователь в области международных отношений и обороны Коллин Смит в интервью агентству LETA указал, что для укрепления военной безопасности Латвии необходимо демонтировать как минимум те железнодорожные пути российской ширины восточнее Даугавпилса, которые не используются, поскольку без железной дороги возможности России осуществить вторжение в Латвию существенно осложнились бы.