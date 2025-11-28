Baltijas balss logotype
Бегут впереди паровоза? Затлерс прокомментировал вопрос демонтажа рельсов у восточной границы

Политика
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бегут впереди паровоза? Затлерс прокомментировал вопрос демонтажа рельсов у восточной границы
ФОТО: LETA

В вопросе демонтажа рельсов у восточной границы политикам в своих высказываниях не стоит опережать военных экспертов, заявил в пятницу на конференции по итогам проекта "Видение развития государства 2050: ожидания общества и сценарии развития" бывший президент Валдис Затлерс, пишет LETA.

Он подчеркнул, что политикам не следует торопиться с обсуждением темы, которая ещё не проанализирована военными специалистами. "Только после того, как есть ответ военных экспертов, политикам следует решать — говорить об этом или нет", — сказал экс-президент.

По мнению Затлерса, военные эксперты должны выяснить, есть ли реальная польза от наличия или отсутствия рельсов уже сегодня, а не тогда, когда начнётся конфликт. "Из-за этого обсуждение выходит наружу и выглядит очень глупо", — отметил Затлерс, добавив, что люди воспринимают это именно так.

"Не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что в этом нет особого смысла — сегодня. Возможно, когда-нибудь, в случае конфликта, он появится, но рельсы можно демонтировать очень быстро", — сказал Затлерс.

Он также указал, что в Украине никто не говорил о том, что провокации с рельсами принесут большую пользу — их очень быстро восстановили.

Как сообщалось, нескольким министерствам и службам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию окажет демонтаж рельсов у российской границы.

Сегодня в Лиепае состоится заседание Военного совета, на котором президент Эдгар Ринкевич заслушает мнение Национальных вооружённых сил (НВС) по вопросу возможного демонтажа железнодорожных путей.

Президент также подтвердил, что намерен обсудить этот вопрос с президентами стран Балтии в начале декабря в Риге.

Ринкевич отметил, что если правительство завершит анализ до конца года и обсудит его в начале следующего, тогда вопрос будет рассмотрен в Совете национальной безопасности, в который входят как представители правительства, так и Сейма.

Передача TV3 "Nekā personīga" в воскресенье сообщила, что в Латвии на закрытых заседаниях обсуждается возможность перерезать железнодорожные пути в направлении России. По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, существование этой линии представляет собой прямую угрозу безопасности. В интервью "Nekā personīga" представители НВС недвусмысленно дали понять, что железнодорожные пути и насыпи у российской границы следует ликвидировать — чем быстрее, тем лучше.

Опрос передаче показал, что как военные, так и экономические аналитики считают: существующие железнодорожные соединения с Россией представляют угрозу безопасности. Поэтому с демонтажем этих путей не стоит затягивать.

Министр сообщения Атис Швинка в интервью передаче указал, что ситуацию необходимо оценить, поскольку демонтаж железной дороги в сторону России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, включая грузы из Азии.

В свою очередь, Министерство обороны в передаче отметило, что у НВС есть планы контрмобильности, в которых указано, что делать в случае военной угрозы. Эти планы отрабатываются совместно с ГАО "Латвийская железная дорога". Ответить, поможет ли ликвидация рельсов уже сейчас укрепить безопасность, в ведомстве не могут — вся информация засекречена.

Также исследователь в области международных отношений и обороны Коллин Смит в интервью агентству LETA указал, что для укрепления военной безопасности Латвии необходимо демонтировать как минимум те железнодорожные пути российской ширины восточнее Даугавпилса, которые не используются, поскольку без железной дороги возможности России осуществить вторжение в Латвию существенно осложнились бы.

#Латвия #безопасность #Россия #политика
Оставить комментарий

(12)
  • 29-го ноября

    Они пешком до Берлина дошли. Нахрен им ваша ж/д🤣

    19
    2
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    А что так он же привык резать

    10
    4
  • 28-го ноября

    литовцы с поляками уже закрывали границу, теперь наша очередь наступила. сносите если не доходит

    24
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    28-го ноября

    Сагласен.Они што-на электричках приедут?Сломат легко.А вдруг Россия исправица.

    12
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го ноября

    но рельсы можно демонтировать очень быстро -- И ещё быстрее их можно сдать в металлом1

    32
    2
  • bt
    bory tschist
    28-го ноября

    lo gos беспокоишься o других, потому что твою гнилую душонку – никто не купит? (продажa твоей будет приурочена к депортации)

    3
    29
  • полосатый конь
    полосатый конь
    bory tschist
    28-го ноября

    Борюсик, вам уже сделали клизму ? Как всё прошло ? Народ волнуется, "депортация" - штука серьёзная ! ))))

    25
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    28-го ноября

    bory tschist, начните разбирать ркльсы с той, что у вас в голове. Вы все так долго бежали впереди паровоза, что он обиделся и ускоряется. И вы попадёте под колёса при любом раскладе: победит ли Америка или Россия (Европу в расчет не берем, их уже списали) - вы, национал-дибералы, всё равно станете смазкой для колёс наступающего будущкго. А светлое оно будет или не очень - всё равно решат без вас.

    37
    2
  • lo gos
    lo gos
    bory tschist
    29-го ноября

    bory tschist-знатный пидорас и параша

    1
    0
  • A
    Aleks
    28-го ноября

    Парочка музейных бронепоездов России атакует Латвию и доедет до Центрального вокзала?!😂 Кому то так хочется сдать рельсы в металлолом...Ищи того,кто сдавал в металлолом флот Латвийской ССР. видимо очень понравился процесс и конечный банковский счёт 😈👽

    56
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    28-го ноября

    Я то думал,что в час Х "агрессор"будет атаковать Кинжалами и Искандерами,а они оказывается в Латвию на бронепоезде и мотодрезинах с пехотой попрутся.

    76
    3
  • lo gos
    lo gos
    28-го ноября

    Весь смысл это продать на металлолом и заработать свою латышко-копейку. тас ир истаис латвиешу бизнес- все продать и украсть !

    98
    3
Читать все комментарии

