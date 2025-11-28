Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Даже в ад нужно суметь добраться»: латвийский министр защищает автобусные рейсы в Россию 11 4493

Политика
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Даже в ад нужно суметь добраться»: латвийский министр защищает автобусные рейсы в Россию
ФОТО: Valsts kanceleja

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении.

Хватит ездить в Россию

Вчера на пленарном заседании Сейма рассматривался запрос министру сообщений Атису Швинке по поводу автобусных пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию. Напомним, что это уже вторая атака оппозиции на главу минсообщений за последние две недели — первая атака была связана с обеспечением пассажирских перевозок в провинции и чуть было не закончилась отставкой А. Швинки. Вчера же депутаты пытались «наказать» министра за то, что Латвия все еще не запретила регулярные перевозки в РФ и РБ.

«Когда речь идет о региональных перевозках и их сокращении, министр принимает решение на 16 процентов с 1 января сократить рейсы… Когда нужно принять решение о регулярном курсировании общественного транспорта в Россию, то министр пытается найти причины, по которым этого не делать (цитирую): «В ад тоже надо доехать», — так министр объяснял существующее сотрудничество в сфере транспорта с Россией.

И здесь явно поездка в ад важнее для министра, чем регулярные рейсы в Лестене, Яунпилс, Сунаксте или Пилрундале. И этот список очень длинный. И все края Латвии, очень многие, разные населенные пункты», – рассказывал с трибуны Сейма депутат Национального объединения и бывший министр сообщений Янис Витенбергс.

Как известно, Нацобъединение уже поддержало инициативу о том, чтобы разобрать рельсы в российском направлении, то есть прекратить деятельность широкой железнодорожной колеи, связывающей нас со странами бывшего СССР.

Впрочем, вернемся к негодующему Янису Витенбергсу: «Вопрос нам каждому здесь, в Сейме, сейчас надо задавать о том, хотим ли мы экономического сотрудничества разных видов со странами-агрессорами, с Россией и Белоруссией, или не хотим. И эти вопросы со стороны Национального объединения подготовлены и заданы в разных сферах. Экспорт в Россию – в этом году он достигнет миллиардного объема. Товары российского и белорусского происхождения в наших магазинах до сих пор встречаются. Армия только что попросила снести железнодорожные пути в Россию и Белоруссию. Но ее не услышали. Магазин «Mere» в Латвии продолжает работать. Напомню, что в Польше было довольно жесткое решение и там эта сеть магазинов не работает. В публичных закупках по-прежнему могут участвовать предприниматели, работающие в России и Белоруссии».

«Мы наказываем своих»

Правой оппозиции оппонировала левая: «Очень важный вопрос в том, чего мы добьемся, закрыв границы. Нелегальную иммиграцию остановим...? Так она происходит вне легальных перевозок. Безопасность? Безопасность укрепляется разведкой, контролем, профессиональной работой служб, а не механическим закрытием границ. Экономической безопасности? Чего мы добьемся? Закрытие границ только ухудшит ее.

Закрытие границ затрагивает людей Латвии, наших жителей, имеющих семьи, родственников, сделки, имущество или другие виды законных связей. Закрывая границы, мы наказываем своих...».

В итоге запрос министру не поддержали, хотя любопытно, что за этот запрос проголосовал и один из коалиционных депутатов Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян), который уже на минувшей неделе вместе с оппозицией голосовал за отставку все того же Швинки.

Между тем, сам министр сообщений А. Швинка прямо в день рассмотрения запроса объявил, что руководимым им ведомством подготовлен проект решения правительства о прекращении регулярных автобусных перевозок в РФ и РБ до лучших времен. Можно предположить, что уже в следующем году такие перевозки прекратятся.

Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #14-ый сейм #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
4
3
21

Оставить комментарий

(11)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Понятно чел в деле крышует наверно 😀😃🙂

    1
    3
  • JL
    Janina LV
    28-го ноября

    Региональные рейсы дотируются государством, в то время как рейсы в РФ и РБ полностью оплачиваются пассажирами — государство не компенсирует перевозчику их расходы.

    Сокращение региональных маршрутов происходит из-за нехватки водителей, недостаточного пассажиропотока и отсутствия дополнительных средств в бюджете.

    Таким образом, между региональными и международными рейсами нет абсолютно никакой связи: они финансируются по разным принципам и не влияют друг на друга. Нет никакой общей составляющей. И тем более что у литовцев количество рейсов в разы больше и нет никаких проблем.

    5
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    28-го ноября

    А патом решат дароги демонтирават в сторону России.

    8
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го ноября

    Интересно, а почему до сих пор не начали разборку рельс в восточном направлении? Начинать надо прямо с Центрального вокзала в сторону Даугавпилса и Резекне!

    34
    1
  • А
    Андрей
    28-го ноября

    Похоже, что у некоторых совсем все плохо.

    29
    1
  • A
    Aleks
    28-го ноября

    Выступающий за объединение русских и латышей Шлессерс поддерживает запрет поездок русских на могилки своих родственников в Россию,а так же своих родных там . Вот же черт двуличный...А что ещё можно ждать от человека ,пытающегося стать латышом?😈🔯👽

    41
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    28-го ноября

    Вот же черт двуличный... -- А я писал, что ни одному его слову верить нельзя, вот и полезло всё наружу.

    11
    1
  • А
    Андрей
    Aleks
    28-го ноября

    а можно чуть подробнее - когда и где он снова наследил?

    5
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го ноября

    нужно заслужить проживание в Европейском Райском Саду.

    как вы все при Горбачеве обсирали СССР, забыли??

    33
    1
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го ноября

    Давно уже пи..ц пришёл СССР. Прошлого не вернуть,будущего может не быть-живи настоящим. А ты так и завис в 90-х

    0
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го ноября

    Фирмы, которые занимаются перевозками налоги платят? Да! Тогда, какого черта их трогать?

    70
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Знаки исчезают в полночь: пока службы Рижской думы спорят, рижане платят штрафы Эксклюзив!
Изображение к статье: «Мы выступаем за снос ненужных железнодорожных путей» - латышские националисты
Изображение к статье: Скандал вокруг Сканстес: директора градостроительного департамента хотят отправить в отставку
Изображение к статье: Бегут впереди паровоза? Затлерс прокомментировал вопрос демонтажа рельсов у восточной границы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео