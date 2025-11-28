В настоящее время нет никаких видимых оснований утверждать, что Россия готова остановить военные действия в Украине, если только не будут выполнены выдвинутые ею требования, которые, в свою очередь, являются абсолютно неприемлемыми для Украины, заявила в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (ЛАТО) Сигита Струберга, пишет LETA.

Она напомнила, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году распространяет риторику о своей готовности к миру, однако с учётом выдвигаемых ею условий, скорее всего, следует готовиться к пессимистичному сценарию, при котором мира достичь не удастся. Возможную уступчивость главы РФ Владимира Путина в этой ситуации Струберга назвала наиболее оптимистичным, но наименее реальным сценарием.

Отвечая на вопрос о перспективах сохранения должности специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом после появившейся информации о том, что он консультировал советника Путина о том, как успешнее вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, генеральный секретарь ЛАТО заявила, что это, скорее всего, не повлечёт серьёзных последствий.

«Вряд ли давление на Трампа сейчас может быть настолько сильным, чтобы это привело к каким-то изменениям», – отметила Струберга.

В то же время она добавила, что можно возлагать надежды на умение европейских дипломатов работать с командой Трампа и убедить его смягчить позицию. В переговорах с Трампом сейчас наиболее активны Великобритания, Германия и Франция, однако можно надеяться также на возможности повлиять на позицию США со стороны премьер-министра Италии и президента Финляндии, указала Струберга. Вместе с тем она признала, что пока потенциальный исход не выглядит многообещающим.

Отвечая на вопрос, насколько велика вероятность того, что Трамп и США в какой-то момент выйдут из мирных переговоров между Россией и Украиной, Струберга напомнила, что Трамп до сих пор не отказался от идеи стать миротворцем в мире, поэтому, несмотря на возможные кратковременные изменения настроения, такое отступление будет не столь простым. Также следует учитывать динамику отношений Трампа с Путиным и европейскими лидерами, а также огромный вклад Европы в Украину, добавила она.

Как сообщалось, Путин заявил, что на следующей неделе в Москву прибудет делегация США для обсуждения так называемого американского мирного плана по завершению развязанной Россией войны против Украины. «Мы ждём их в первой половине следующей недели», – сообщил Путин.

Говоря о продвигаемом Трампом плане, Путин подчеркнул, что проекта мирного соглашения пока нет. «Был круг вопросов, которые было предложено обсудить», – указал он. В то же время Путин сообщил, что после переговоров делегаций США и Украины в Женеве было решено разделить 28 пунктов мирного плана Трампа на четыре части.

Россия в целом согласна с тем, что эти пункты могут стать основой для дальнейших соглашений по окончанию войны.

«Всё должно быть выражено дипломатическим языком», – отметил Путин.

Первоначальная версия предложенного США плана из 28 пунктов была крайне благоприятной для России. В нём от Украины требовалось отдать России оккупированные территории, а также те территории, которые Россия вообще не захватывала. От Киева также требовали обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

В выходные в ходе переговоров представителей США, Украины и Европы в Женеве план был доработан с учётом позиции Украины. Однако в понедельник Кремль заявил, что Россия не примет внесённые по требованию Европы поправки.

С российской стороны в переговорном процессе участвуют Министерство иностранных дел, а также советники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков, сообщил Путин, добавив, что состав американской делегации на предстоящих переговорах определит Трамп.

Президент США ранее сообщил, что направит своих посланников к президентам России и Украины, чтобы договориться о плане мирного урегулирования войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, к Путину отправится специальный посланник президента США Уиткофф, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому – министр армии США Дэн Дрисколл.