Не вижу никаких оснований утверждать, что Россия готова остановить военные действия - генсек ЛАТО 7 1658

Политика
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не вижу никаких оснований утверждать, что Россия готова остановить военные действия - генсек ЛАТО
ФОТО: Unsplash

В настоящее время нет никаких видимых оснований утверждать, что Россия готова остановить военные действия в Украине, если только не будут выполнены выдвинутые ею требования, которые, в свою очередь, являются абсолютно неприемлемыми для Украины, заявила в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (ЛАТО) Сигита Струберга, пишет LETA.

Она напомнила, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году распространяет риторику о своей готовности к миру, однако с учётом выдвигаемых ею условий, скорее всего, следует готовиться к пессимистичному сценарию, при котором мира достичь не удастся. Возможную уступчивость главы РФ Владимира Путина в этой ситуации Струберга назвала наиболее оптимистичным, но наименее реальным сценарием.

Отвечая на вопрос о перспективах сохранения должности специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом после появившейся информации о том, что он консультировал советника Путина о том, как успешнее вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, генеральный секретарь ЛАТО заявила, что это, скорее всего, не повлечёт серьёзных последствий.

«Вряд ли давление на Трампа сейчас может быть настолько сильным, чтобы это привело к каким-то изменениям», – отметила Струберга.

В то же время она добавила, что можно возлагать надежды на умение европейских дипломатов работать с командой Трампа и убедить его смягчить позицию. В переговорах с Трампом сейчас наиболее активны Великобритания, Германия и Франция, однако можно надеяться также на возможности повлиять на позицию США со стороны премьер-министра Италии и президента Финляндии, указала Струберга. Вместе с тем она признала, что пока потенциальный исход не выглядит многообещающим.

Отвечая на вопрос, насколько велика вероятность того, что Трамп и США в какой-то момент выйдут из мирных переговоров между Россией и Украиной, Струберга напомнила, что Трамп до сих пор не отказался от идеи стать миротворцем в мире, поэтому, несмотря на возможные кратковременные изменения настроения, такое отступление будет не столь простым. Также следует учитывать динамику отношений Трампа с Путиным и европейскими лидерами, а также огромный вклад Европы в Украину, добавила она.

Как сообщалось, Путин заявил, что на следующей неделе в Москву прибудет делегация США для обсуждения так называемого американского мирного плана по завершению развязанной Россией войны против Украины. «Мы ждём их в первой половине следующей недели», – сообщил Путин.

Говоря о продвигаемом Трампом плане, Путин подчеркнул, что проекта мирного соглашения пока нет. «Был круг вопросов, которые было предложено обсудить», – указал он. В то же время Путин сообщил, что после переговоров делегаций США и Украины в Женеве было решено разделить 28 пунктов мирного плана Трампа на четыре части.

Россия в целом согласна с тем, что эти пункты могут стать основой для дальнейших соглашений по окончанию войны.

«Всё должно быть выражено дипломатическим языком», – отметил Путин.

Первоначальная версия предложенного США плана из 28 пунктов была крайне благоприятной для России. В нём от Украины требовалось отдать России оккупированные территории, а также те территории, которые Россия вообще не захватывала. От Киева также требовали обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

В выходные в ходе переговоров представителей США, Украины и Европы в Женеве план был доработан с учётом позиции Украины. Однако в понедельник Кремль заявил, что Россия не примет внесённые по требованию Европы поправки.

С российской стороны в переговорном процессе участвуют Министерство иностранных дел, а также советники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков, сообщил Путин, добавив, что состав американской делегации на предстоящих переговорах определит Трамп.

Президент США ранее сообщил, что направит своих посланников к президентам России и Украины, чтобы договориться о плане мирного урегулирования войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, к Путину отправится специальный посланник президента США Уиткофф, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому – министр армии США Дэн Дрисколл.

#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(7)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Не гадь соседу и небудешь бояться

    7
    1
  • lo gos
    lo gos
    28-го ноября

    Эй, вы там, губашлёпы, вы там хотя бы между собой определитесь: то ли Россия уже на последнем издыхании, то ли полна сил и хочет завоевать всю Европу.

    26
    1
  • А
    Антимонетарист
    28-го ноября

    О чём они вообще там говорят? О каких мирных планах, о каких=то уступках! Европа вбухала в Украину практически триллион. Ещё пару триллионов потеряли из-за санкций! Им надо чтобы кто-то это бабло им вернул. Хотели нагнуть Украину. Та рыпается. В бабле дело, и в тупости с наглостью тоже!

    24
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Видный военный специалист внезапно обнаружила, что дождь мокрый, а колесо круглое. А с чего она вообще взяла, что Путин послушает её и других идиоток? Вон Кая каллас вообще договорилась до того, что-де заствит Россию сократить армию. Видимо, собирается выслать десант европейских проституток и затрахать армию России до полного изнеможения...

    57
    1
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Выживший из ума путлер давно никого не слушает. Не так давно появился очередной бред. Про город Комсомольск. Где он его нашёл?В своей больной голове?

    2
    40
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    28-го ноября

    В здоровых отношениях баба не давится салатом, а радостно жрёт мясо, запивая его пивом и при этом постоянно пердит и рыгает.

    2
    0
  • NB
    Nose Bose
    28-го ноября

    ну прям кап-очевидость :) Такой тупой, что только дошло, а чем Пу. говорил столько лет? :)))

    34
    1
Читать все комментарии

