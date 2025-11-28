В связи с проблемами при реализации проекта ревитализации района Сканстес планируется освободить от должности директора департамента городского развития Рижской думы Илзе Пурмале, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Пурмале подтвердила агентству ЛЕТА, что возможность отставки действительно рассматривается, однако на данный момент она официально не получала распоряжений по этому поводу.

Пурмале заявила, что намерена оспорить возможное решение об отставке, поскольку считает, что и она лично, и департамент работали добросовестно и профессионально. Она подчеркнула, что борется не только за свою репутацию, но и за репутацию всего департамента.

Это необходимо в том числе для того, чтобы для самоуправления не наступили финансовые последствия в связи с проектом. В случае признания ответственности на самоуправление ляжет обязанность удалить оставшийся загрязненный грунт, что может обойтись в 5-8 млн евро.

Пурмале была назначена на должность директора департамента городского развития в 2020 году, когда муниципалитетом руководила временная администрация.

Как сообщалось, в Рижской думе была проведена проверка, в ходе которой рассматривалась реализация проекта ревитализации района Сканстес. У самоуправления возникли опасения, что в ходе реализации проекта не был убран весь загрязненный грунт.

Как ранее сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс, существует вероятность, что часть работ по санации территории не выполнена или выполнена с отклонениями от утвержденного плана, из-за чего загрязненный грунт может оставаться как на прилегающей территории, так и на детской игровой площадке.

В мае 2025 года в районе Сканстес открылся один из крупнейших проектов городской среды - многофункциональный парк с новыми дорожками и благоустроенной территорией на площади 15 гектаров.

Первая очередь проекта ревитализации территории была реализована на софинансирование из еврофондов, дотации из госбюджета и финансирование Рижского самоуправления. Общие затраты по проекту составляют 21,7 млн евро, из них финансирование Европейского фонда регионального развития - 4,6 млн евро, дотация из госбюджета - 670 334 евро, а софинансирование Рижского самоуправления - 16,5 млн евро.

После открытия было констатировано, что в парке Сканстес тонет канализационная система, причем о таком риске заранее предупреждал балтийский центр исследовательской журналистики "Re: Baltica".

При проектировании канализации не были проведены все необходимые расчёты, а на этот недостаток не обратили должного внимания.

В процессе поиска подрядчика один из претендентов предупредил самоуправление о возможной просадке объекта в находящихся на территории илистых грунтах, если канализационная система будет построена по первоначально предложенному проекту. Однако, проигнорировав предупреждение, Рижская дума отказалась от дополнительной экспертизы.