В этом году Латвия реализует 41 проект сотрудничества в области развития, в том числе 16 - в Украине, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Проекты в Украине направлены на преодоление последствий войны, содействие эффективному управлению и интеграции в Европейский союз, а также на развитие бизнеса. Десять проектов реализуются для поддержки Центральной Азии, девять из них - в Узбекистане.

МИД отмечает, что среди латвийских исполнителей проектов растет интерес к участию в проектах сотрудничества в области развития в африканских странах: в 2025 году будут реализованы девять проектов в таких странах, как Египет, Гана, Намибия, Руанда, Танзания, Уганда и Зимбабве.

МИД поясняет, что на продолжение и расширение реконструкции и помощи Украине в 2025 году выделено 5,7 млн евро.

Как и в предыдущие годы, МИД представит Кабинету министров пакет документов об участии Латвии в восстановлении и поддержке Украины, в частности Черниговской области.

МИД подчеркивает, что участие Латвии в восстановлении Украины планируется продолжить в 2026 году на основе долгосрочного договора о поддержке и обязательств по безопасности между Латвией и Украиной.