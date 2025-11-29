Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

41 проект: в МИД Латвии рассказали, каким бедным странам помогают 1 461

Политика
Дата публикации: 29.11.2025
LETA
Изображение к статье: 41 проект: в МИД Латвии рассказали, каким бедным странам помогают
ФОТО: Unsplash.com

В этом году Латвия реализует 41 проект сотрудничества в области развития, в том числе 16 - в Украине, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Проекты в Украине направлены на преодоление последствий войны, содействие эффективному управлению и интеграции в Европейский союз, а также на развитие бизнеса. Десять проектов реализуются для поддержки Центральной Азии, девять из них - в Узбекистане.

МИД отмечает, что среди латвийских исполнителей проектов растет интерес к участию в проектах сотрудничества в области развития в африканских странах: в 2025 году будут реализованы девять проектов в таких странах, как Египет, Гана, Намибия, Руанда, Танзания, Уганда и Зимбабве.

МИД поясняет, что на продолжение и расширение реконструкции и помощи Украине в 2025 году выделено 5,7 млн евро.

Как и в предыдущие годы, МИД представит Кабинету министров пакет документов об участии Латвии в восстановлении и поддержке Украины, в частности Черниговской области.

МИД подчеркивает, что участие Латвии в восстановлении Украины планируется продолжить в 2026 году на основе долгосрочного договора о поддержке и обязательств по безопасности между Латвией и Украиной.

Читайте нас также:
#Африка #Украина #МИД #Латвия #развитие #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
1
0
3

Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    29-го ноября

    бюро по отмыванию-ворования

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Из Латвии выехало уже более 400 тысяч латышей» - ветеран латвийской политики
Изображение к статье: На вознаграждения в бюджетных учреждениях Латвии за 10 месяцев потрачено 3,5 млрд евро
Изображение к статье: Ну когда уже можно подавать списки для участия в предстоящих парламентских выборах
Изображение к статье: Знаки исчезают в полночь: пока службы Рижской думы спорят, рижане платят штрафы Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео