Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Граница с Россией должна быть закрыта» - экс-министр обороны Латвии 5 2077

Политика
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Граница с Россией должна быть закрыта» - экс-министр обороны Латвии

Бывший министр обороны поддержал демонтаж рельсов на российском направлении.

Бывший министр обороны Артис Пабрикс в социальных сетях тоже вставил "свои 5 копеек" в полемику по поводу возможного демонтажа железнодорожной колеи в российском направлении.

"Латвийской железной дороге и всем перевозкам пора переориентироваться на линию Юг-Север, куда вписывается Rail Baltica. На ближайшие годы надо забыть все, что связано с Востоком-Западом, это принесет только беду", - написал А. Пабрикс.

На вопрос же комментатора, что же мы будем возить с юга на север и наоборот, экс- министр ответил: "Что угодно, что может быть транспортировано через Турцию, Украину или другие страны от нас на юг. Российская граница должна быть закрытой, потому что все, что идет оттуда, «заражено» и вредно для нашей безопасности. Если кто-то хочет торговать с тоталитарной Россией или через нее, пусть делает, но не здесь."

Читайте нас также:
#мнения #граница #Латвия #транспорт #безопасность #экономика #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
0
0
8
2
5

Оставить комментарий

(5)
  • Е
    Ехидный
    30-го ноября

    свинья лучше разбирается в апельсинах , чем этот экс-министр в вопросах обороны и политики !!!

    11
    1
  • Л
    Латтоптун
    30-го ноября

    Что то он не брезгует пользоваться газом и нефтью, от " тоталитарной России" , до сих пор. И электричеством , только в этом году " тоталитарным" перестал пользоваться. Он вообще в курсе, что таким образом он "поддерживал и поддерживает агрессию"?

    38
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го ноября

    Ну вот зачем нужно читать или слушать тупые измышлизмы и вообще можно ли разговаривать с человеком, который не улавливает семантическую разницу между феерией задорного летнего пьянства и экзистенциализмом депрессивного осеннего запоя?

    38
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    30-го ноября

    Скоро вам деньги у России в долг придётся брать. О будущем думайте. Не живите одним днём.

    44
    3
  • A
    Aleks
    30-го ноября

    Так Пабрик же живёт только на ,,угрозе от России,, Закончится угроза -закончится и Пабрик . Сунув свои 5 копеек,Пабрикс получает гораздо больше Наверняка имеет какую нибудь фирму ,связанную с обороной и которая пилит бюджет,который засекречен... Зато то судью найдут с коррупционной схемой в 127 евро лет за 20,то Бреманиса с 107 тыс.евро,когда уходят в карманы местных Миндичей и Цукерманов сотни миллионов евро.😈👽

    55
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На вознаграждения в бюджетных учреждениях Латвии за 10 месяцев потрачено 3,5 млрд евро
Изображение к статье: Ну когда уже можно подавать списки для участия в предстоящих парламентских выборах
Изображение к статье: 41 проект: в МИД Латвии рассказали, каким бедным странам помогают
Изображение к статье: Знаки исчезают в полночь: пока службы Рижской думы спорят, рижане платят штрафы Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему мы едим кур, а не чаек или лебедей?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео