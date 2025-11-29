Бывший министр обороны Артис Пабрикс в социальных сетях тоже вставил "свои 5 копеек" в полемику по поводу возможного демонтажа железнодорожной колеи в российском направлении.

"Латвийской железной дороге и всем перевозкам пора переориентироваться на линию Юг-Север, куда вписывается Rail Baltica. На ближайшие годы надо забыть все, что связано с Востоком-Западом, это принесет только беду", - написал А. Пабрикс.

На вопрос же комментатора, что же мы будем возить с юга на север и наоборот, экс- министр ответил: "Что угодно, что может быть транспортировано через Турцию, Украину или другие страны от нас на юг. Российская граница должна быть закрытой, потому что все, что идет оттуда, «заражено» и вредно для нашей безопасности. Если кто-то хочет торговать с тоталитарной Россией или через нее, пусть делает, но не здесь."