Поликлиника для трамваев: что происходит с депо, в которое Рига вложила десятки миллионов евро 0 1677

Политика
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Поликлиника для трамваев: что происходит с депо, в которое Рига вложила десятки миллионов евро
ФОТО: LETA

Реконструкция трамвайного депо в Риге у Воздушного моста выполнена на 75%, и как говорят в спорте, строители выходят на «финишную прямую», полностью реконструированное депо должно быть готово весной 2026 года.

Так как пассажирские перевозки в Риге должны обеспечиваться каждый день, несмотря на реконструкцию путей, вагонных ангаров, контактной сети, трамваи каждый день должны были выезжать из депо и возвращаться в него, проходить уборку и необходимые ремонтные работы. Обеспечить это было достаточно сложно. Оставшиеся работы, в основном, это проведение труб отопления, сети связи, устройство потолков и электросети.

За сто с лишним лет от трамвайного депо, вступившего в строй в 1901 году, кроме наружных стен практически ничего не осталось: но стены – это памятник архитектуры.

Были также снесены здания из белого силикатного кирпича, достроенные в 1963, спустя 15 лет, после того как аналогичный ныне оставшемуся, вагонный холл сгорел и был разобран. На его месте сейчас смонтировано новое здание.

О вкусах, конечно, не спорят, наверное, лучше было бы, чтобы был восстановлен изначальный неоготическиий холл с башенками, созданный по проекту архитектора Пауля Мандельштама. Но архитекторы выбрали конструкции современного стиля.

В нынешнем депо эксплуатируются 46 низкопольных трамваев, которые доставляют пассажиров на Юглу, в Межапарк, в Кенгарагс и в Ильгюциемс.

Изначально стоимость реконструкции оценивалась в 32 млн. евро, сейчас предполагают, что дополнительные расходы могут составить еще один миллион.

Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Все статьи
