В результате изменений в общественном СМИ LSM, которые предусматривают отказ от вещания на русском языке, трудовые отношения будут прекращены с 36 сотрудниками медиакомпании, сообщила агентству ЛЕТА руководитель по корпоративной коммуникации LSM Райна Анна Лочмеле.

Структурные изменения, включая закрытие Латвийского радио 4 и изменения в русскоязычном контенте LSM, являются частью реализации стратегии. "Эта стратегия предусматривают объединение функций, сокращение дублирования, эффективное использование ресурсов и единую модель создания контента на всех языках", - пояснила Лочмеле.

LSM оставил 28 рабочих мест сотрудникам, ранее работавшим над созданием контента на русском языке: 19 связаны с содержанием русскоязычного раздела портала lsm.lv, восемь - с созданием мультимедийного контента, одно - с созданием контента на украинском языке.

Русскоязычный контент LSM будет только цифровым. Портал lsm.lv будет предлагать важнейшую информацию на иностранных языках, в том числе английском, украинском и русском. Планируется, что около 70% материалов будут адаптацией с латышского языка, 25% составят оригинальный контент и аудиовизуальный формат, 5% - комментарии и мнения об актуальных процессах в обществе.

Особое внимание будет уделено оригинальным материалам на культурные и исторические темы.