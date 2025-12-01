Baltijas balss logotype
Новая стратегия: в Латвии увольняют 36 сотрудников русской редакции LSM

Политика
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новая стратегия: в Латвии увольняют 36 сотрудников русской редакции LSM

В результате изменений в общественном СМИ LSM, которые предусматривают отказ от вещания на русском языке, трудовые отношения будут прекращены с 36 сотрудниками медиакомпании, сообщила агентству ЛЕТА руководитель по корпоративной коммуникации LSM Райна Анна Лочмеле.

Структурные изменения, включая закрытие Латвийского радио 4 и изменения в русскоязычном контенте LSM, являются частью реализации стратегии. "Эта стратегия предусматривают объединение функций, сокращение дублирования, эффективное использование ресурсов и единую модель создания контента на всех языках", - пояснила Лочмеле.

LSM оставил 28 рабочих мест сотрудникам, ранее работавшим над созданием контента на русском языке: 19 связаны с содержанием русскоязычного раздела портала lsm.lv, восемь - с созданием мультимедийного контента, одно - с созданием контента на украинском языке.

Русскоязычный контент LSM будет только цифровым. Портал lsm.lv будет предлагать важнейшую информацию на иностранных языках, в том числе английском, украинском и русском. Планируется, что около 70% материалов будут адаптацией с латышского языка, 25% составят оригинальный контент и аудиовизуальный формат, 5% - комментарии и мнения об актуальных процессах в обществе.

Особое внимание будет уделено оригинальным материалам на культурные и исторические темы.

#Латвия #увольнения #стратегия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • bt
    bory tschist
    2-го декабря

    эй, проходящий мимо, – а сам-то, чáсом, не из про-лукашенковских пидоров, расселившихся по всей Латвии, будешь?

    0
    1
  • bt
    bory tschist
    2-го декабря

    _ фразу: "мы пскопские" (из советского кинофильма «мы из Кронштадта» 1936г.) – в Латвии, от тех, кто ещё не "переобулся", придётся слышать ещё очень и очень долго

    0
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Даже откровенных либералов гонят прочь - только за то, что они русские. Если это не нацизм, то я уж и не знаю, что такое нацизм. Эй. громадяне! Я украинську мову розумию и розмовляти вмию, но к вам не пойду. Бо невместно на пидоров працювати...

    40
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Бо невместно на пидоров працювати... -- «Ассалам алейкум» произошло от украинского – « А с салом налей кум».

    2
    0
Читать все комментарии

