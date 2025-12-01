Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Перемирие будет! Но недолго? 2 1002

Политика
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Перемирие будет! Но недолго?

Правящие договорились дружить по крайней мере до момента принятия бюджета.

Итак, как уже сообщилось, уже в среду Сейм на внеочередном заседании начнет рассматривать в окончательном чтении главный финансовый закон страны.

А сегодня вечером на заседании коалиционного совета партнеры договорились... на время зарыть топор войны и принять бюджет-2026 в таком виде, в каком он был согласован на заседании правительства и по итогам дискуссий на заседании коалиции. Это значит, что будут одобрены только ранее согласованные 4 поправки от коалиционных сил и 3 предложения от оппозиции.

Что будет с коалицией и правительством после принятия бюджета - неизвестно. Известно лишь то, что стороны сегодня еще раз условились после принятия бюджета сесть за стол переговоров и решить, готовы ли эти три нынешних партии власти и дальше работать вместе.

Читайте нас также:
#Сейм #бюджет #коалиция #оппозиция #переговоры #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0
3
0
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го декабря

    Эти хуторские бездари когда - нибудь работать начнут или только собачиться постоянно будут?

    15
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Очередной танец самок бабуинов вокруг яиц. Бабуинских же.

    19
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правительство Силини еще может удержаться у власти. Вопрос лишь — зачем? Эксклюзив!
Изображение к статье: Янис Эндзиньш. Эксклюзив!
Изображение к статье: 30-е юбилейное расследование. Зачем оно?
Изображение к статье: Новая стратегия: в Латвии увольняют 36 сотрудников русской редакции LSM

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео