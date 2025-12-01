Итак, как уже сообщилось, уже в среду Сейм на внеочередном заседании начнет рассматривать в окончательном чтении главный финансовый закон страны.

А сегодня вечером на заседании коалиционного совета партнеры договорились... на время зарыть топор войны и принять бюджет-2026 в таком виде, в каком он был согласован на заседании правительства и по итогам дискуссий на заседании коалиции. Это значит, что будут одобрены только ранее согласованные 4 поправки от коалиционных сил и 3 предложения от оппозиции.

Что будет с коалицией и правительством после принятия бюджета - неизвестно. Известно лишь то, что стороны сегодня еще раз условились после принятия бюджета сесть за стол переговоров и решить, готовы ли эти три нынешних партии власти и дальше работать вместе.