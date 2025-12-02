Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правительство Силини еще может удержаться у власти. Вопрос лишь — зачем? 4 1631

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правительство Силини еще может удержаться у власти. Вопрос лишь — зачем?
ФОТО: LETA

Мало кто из политиков сомневается, что бюджет-2026 на этой неделе будет принят. Главная интрига заключается в том, а что потом? Как будут работать вместе три нынешних партии власти, учитывая недавний переход на личности, то есть личную неприязнь отдельных министров друг к другу.

Партнер познается в прокуратуре

Напомним, что чуть более недели назад министры – земледелия и сообщений поругались в прямом телеэфире, а перед этим депутаты Сейма от "Прогрессивных" написали заявление на министра земледелия (он от Союза зеленых и крестьян) в Генпрокуратуру. "Они наши партнеры?!" – иронично отреагировал ветеран СЗК Аугустс Бригманис, реагируя на вопрос журналиста о том, "а что думают ваши партнеры – "прогрессивные".

Самым логичным выходом из создавшей ситуации было бы... создание нового правительства – все-таки до выборов еще 10 месяцев и едва ли страна может себе позволить столь длительный срок "держать" недееспособное правительство, министры в котором, вместо работы, выясняют между собой отношения.

Нельзя исключить, что вместо создания нового правительства Силиня попытается сделать уже второй рестарт нынешнего правительства - в частности, применить, как выразился политолог Филипп Раевский, фирменный прием "Нового Единства" - смену одного министра от каждой из трех правящих партий. Впрочем, по слухам, "зеленые крестьяне" полны решимости больше не допустить замены ни одного из своих министров.

«После принятия бюджета, где мы рассчитываем на 52 голоса, всем трем коалиционным партнерам придется сесть за стол переговоров и сказать, готовы ли они продолжать работать, или все перешло в предвыборную риторику. В последние две недели видно, что оба партнера обмениваются публичными оскорблениями, и это не идет на пользу ни правительству, ни духу команды, «Новое Единство» готово работать, если оба партнера будут готовы работать, а не заниматься политической риторикой», – заявил в интервью ТВ-3 руководитель парламентской фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц.

Работы — хоть отбавляй!

Наивно полагать, что бюджет – это чуть ли не главный, чуть ли не единственный важный вопрос в преддверии выборов. И идея о том, что правительство может все оставшиеся до выборов 10 месяцев работать, как «техническое», то есть практически не принимать важных, политически чувствительных решений, прямо скажем очень вредная для страны.

На самом деле перед этим или новым правительством стоит очень много важных вопросов, которые нужно решать, как можно скорее – во всяком случае уж точно до выборов. Это и вопрос о финансировании Rail Baltica и судьбе "золотых свай" на Даугаве и в районе аэропорта "Рига", это и вопрос завершения неоднозначной сделки по откупу акций LMT и Tet государством с последующим привлечением стратегического инвестора, это и вывод на биржу национальной авиакомпании airBaltic...

Все усилия правительства по активизации биржевых сделок в стране, что могло бы реально привлечь инвестиции, пока не привели к ощутимому результату. Точнее — результат совершенно нулевой! И значит этим вопросом все равно придется заниматься после бюджета.

Полным фиаско завершилась и борьба правительства Силини… с повышением цен на продукты питания. «К удивлению» политиков, в условиях рыночной экономики и диктата торговых сетей правительственные «лекарства» от инфляции не работают.

Правящим предстоит и определиться по вопросу о судьбе... железнодорожной колеи в восточном направлении. Как известно, отдельные силовики настаивают на демонтаже рельсов в направлении России!

Рано или поздно, но нужно завершать реформу портов – разногласия по этой реформе между нынешними коалиционными партнерами не преодолены.

Понятно, что нынешняя модель управления госпредприятиями неэффективна и необходимо придумать новую.

Все расходы оценить заново

Чтобы реально уменьшить административные расходы, необходимо запустить процесс "нулевых бюджетов" – то есть заново, с нуля, формировать бюджеты министерств, оценивая каждую бюджетную позицию, каждый приоритет. 

Предстоит и провести функциональные аудиты в министерствах и ведомствах – к примеру, в Фонде интеграции общества, который "чудом уцелел" в процессе обсуждения бюджета-2026. 

Поскольку в бюджете-2026 не было выделено требуемое медиками финансирование медуслуг, то уже ближе к лету нынешнее или новое правительство столкнется с острой нехваткой средств на оплату медуслуг по квотам.

Это еще далеко не полный перечень острых проблем и вызовов, которые стоят перед властью. Поэтому сложно не согласиться с Ринкевичем, который недавно заметил, что если это правительство не готово эффективно работать, то нет смысла мучиться и нужно уступить место новому.

Читайте нас также:
#медицина #инвестиции #инфляция #бюджет #коалиция #реформы #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
8
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

(4)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    3-го декабря

    В стране чересчур много чинуш. Но никто из этих сотен бездельников не вызывает доверия. Дворник сделает больше для страны, чем они.

    0
    0
  • А
    Андрей
    2-го декабря

    Где двое дерутся, третий потирае руки. Ну что, еноты снова хотят избавиться от отработанного материала, ZZS? А вместо них место займёт.... нет, не Шлессерс, конечно. В этот раз есть аж 2 партиии псевдонационалов NA и AS. Или хоть все скопом. Важно другое - несмотря на нулевые результаты под предводительством ранее ничем не отличившейся дамы (ну кто о ней знал, до отставки енота Кариньша, который проворовался на самолётах?), еноты в очередной раз провернули многоходовку, перессорив двух "братьев наших меньших". И игра - "Кто на новенького?" заиграла новыми красками. А эти драчуны так и не поняли как их развели. Есть такая книга - "Задача трёх тел" - рекомендую!

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го декабря

    «Не найти в Латвии такой задницы, через которую правящие чего – нибудь да не сделали».

    29
    1
  • A
    Aleks
    2-го декабря

    Интересно,кто все это будет делать,если с 90-х власть привыкла брать и делить,а это совсем не трудно -главное,чтобы всегда присутствовал какой то враг по версии того же правительства и поддерживающего его чиновничества... Тут без массовых зачисток и посадок не обойтись,а кто ж это будет делать,если ,,элита,,неизменна 35 лет и их детки уже в политике? Пока во главе угла будут деньги,то хочешь дни,а хочешь куй,все равно будут воровать и грабить страну до тех пор,пока родственники не будут выкупать пулю.👽😈

    23
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич надеется, что до конца недели Сейм примет бюджет на следующий год
Изображение к статье: «Дело Росликова»: будет суд!
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Изображение к статье: Почему лишь семь самоуправлений решились участвовать в программе арендного жилья для специалистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео