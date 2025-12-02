Мало кто из политиков сомневается, что бюджет-2026 на этой неделе будет принят. Главная интрига заключается в том, а что потом? Как будут работать вместе три нынешних партии власти, учитывая недавний переход на личности, то есть личную неприязнь отдельных министров друг к другу.

Партнер познается в прокуратуре

Напомним, что чуть более недели назад министры – земледелия и сообщений поругались в прямом телеэфире, а перед этим депутаты Сейма от "Прогрессивных" написали заявление на министра земледелия (он от Союза зеленых и крестьян) в Генпрокуратуру. "Они наши партнеры?!" – иронично отреагировал ветеран СЗК Аугустс Бригманис, реагируя на вопрос журналиста о том, "а что думают ваши партнеры – "прогрессивные".

Самым логичным выходом из создавшей ситуации было бы... создание нового правительства – все-таки до выборов еще 10 месяцев и едва ли страна может себе позволить столь длительный срок "держать" недееспособное правительство, министры в котором, вместо работы, выясняют между собой отношения.

Нельзя исключить, что вместо создания нового правительства Силиня попытается сделать уже второй рестарт нынешнего правительства - в частности, применить, как выразился политолог Филипп Раевский, фирменный прием "Нового Единства" - смену одного министра от каждой из трех правящих партий. Впрочем, по слухам, "зеленые крестьяне" полны решимости больше не допустить замены ни одного из своих министров.

«После принятия бюджета, где мы рассчитываем на 52 голоса, всем трем коалиционным партнерам придется сесть за стол переговоров и сказать, готовы ли они продолжать работать, или все перешло в предвыборную риторику. В последние две недели видно, что оба партнера обмениваются публичными оскорблениями, и это не идет на пользу ни правительству, ни духу команды, «Новое Единство» готово работать, если оба партнера будут готовы работать, а не заниматься политической риторикой», – заявил в интервью ТВ-3 руководитель парламентской фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц.

Работы — хоть отбавляй!

Наивно полагать, что бюджет – это чуть ли не главный, чуть ли не единственный важный вопрос в преддверии выборов. И идея о том, что правительство может все оставшиеся до выборов 10 месяцев работать, как «техническое», то есть практически не принимать важных, политически чувствительных решений, прямо скажем очень вредная для страны.

На самом деле перед этим или новым правительством стоит очень много важных вопросов, которые нужно решать, как можно скорее – во всяком случае уж точно до выборов. Это и вопрос о финансировании Rail Baltica и судьбе "золотых свай" на Даугаве и в районе аэропорта "Рига", это и вопрос завершения неоднозначной сделки по откупу акций LMT и Tet государством с последующим привлечением стратегического инвестора, это и вывод на биржу национальной авиакомпании airBaltic...

Все усилия правительства по активизации биржевых сделок в стране, что могло бы реально привлечь инвестиции, пока не привели к ощутимому результату. Точнее — результат совершенно нулевой! И значит этим вопросом все равно придется заниматься после бюджета.

Полным фиаско завершилась и борьба правительства Силини… с повышением цен на продукты питания. «К удивлению» политиков, в условиях рыночной экономики и диктата торговых сетей правительственные «лекарства» от инфляции не работают.

Правящим предстоит и определиться по вопросу о судьбе... железнодорожной колеи в восточном направлении. Как известно, отдельные силовики настаивают на демонтаже рельсов в направлении России!

Рано или поздно, но нужно завершать реформу портов – разногласия по этой реформе между нынешними коалиционными партнерами не преодолены.

Понятно, что нынешняя модель управления госпредприятиями неэффективна и необходимо придумать новую.

Все расходы оценить заново

Чтобы реально уменьшить административные расходы, необходимо запустить процесс "нулевых бюджетов" – то есть заново, с нуля, формировать бюджеты министерств, оценивая каждую бюджетную позицию, каждый приоритет.

Предстоит и провести функциональные аудиты в министерствах и ведомствах – к примеру, в Фонде интеграции общества, который "чудом уцелел" в процессе обсуждения бюджета-2026.

Поскольку в бюджете-2026 не было выделено требуемое медиками финансирование медуслуг, то уже ближе к лету нынешнее или новое правительство столкнется с острой нехваткой средств на оплату медуслуг по квотам.

Это еще далеко не полный перечень острых проблем и вызовов, которые стоят перед властью. Поэтому сложно не согласиться с Ринкевичем, который недавно заметил, что если это правительство не готово эффективно работать, то нет смысла мучиться и нужно уступить место новому.