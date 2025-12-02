Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правительство выписало Мартиньшу Казаксу путевку во Франкфурт 0 160

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
LETA
Изображение к статье: Правительство выписало Мартиньшу Казаксу путевку во Франкфурт
ФОТО: LETA

Во вторник правительство утвердило кандидатуру президента Банка Латвии Мартиньша Казакса на пост заместителя председателя правления Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Правительство поручило Министерству финансов и Министерству иностранных дел совместно лоббировать кандидатуру Казакса на должность заместителя председателя правления ЕЦБ.

Кроме того, Минфину поручено уведомить Совет Европейского союза о выдвижении Латвией Мартиньша Казакса на должность заместителя председателя правления ЕЦБ.

Согласно договору о деятельности ЕС, в правлении ЕЦБ входят председатель, заместитель председателя и четыре члена. Председатель, заместитель и остальные члены назначаются Европейским советом квалифицированным большинством голосов по рекомендации Совета ЕС после консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕЦБ. Кандидаты должны обладать безупречной репутацией и профессиональным опытом в монетарной или банковской сфере.

Срок должностных полномочий членов правления ЕЦБ составляет восемь лет и не продлевается. Только граждане стран ЕС могут быть членами правления ЕЦБ. Правление ЕЦБ до конца 2027 года, учитывая сроки полномочий действующих членов правления, должно будет переизбрать четырех членов правления, в том числе председателя правления и заместителя председателя правления.

Срок полномочий нынешнего заместителя председателя правления ЕЦБ истечет в мае 2026 года, поэтому Латвия имеет возможность выдвинуть своего кандидата на пост заместителя председателя правления ЕЦБ.

Сейчас вице-президентом ЕЦБ является Луис де Гиндос, срок полномочий которого истекает 31 мая 2026 года.

Минфин подчеркивает, что Казакс является международно признанным макроэкономистом с обширным опытом работы в монетарной политике и банковском секторе. Его выдвижение существенно укрепит представительство Латвии в структурах Европейского союза.

Министр финансов Арвил Ашераденс считает, что выдвижение Казакса в руководство ЕЦБ расширяет возможности Латвии влиять на развитие еврозоны и поддерживать финансовую стабильность. "Казакс стал бы первым представителем Латвии и Восточной Европы в высшем руководстве ЕЦБ, что послужило бы важным шагом в укреплении представительства и компетенций нашей страны в структурах ЕС", - отметил Ашераденс.

Минфин подчеркивает, что Казакс полностью соответствует требованиям договора о деятельности ЕС для назначения на должность, включая безупречную репутацию и высокую профессиональную квалификацию в области монетарной политики и банковского дела.

Как сообщалось, Казакс был избран на пост президента Банка Латвии на второй срок в феврале этого года.

Читайте нас также:
#Еврозона #финансы #Латвия #Мартиньш Казакс #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Дело Росликова»: будет суд!
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Изображение к статье: Почему лишь семь самоуправлений решились участвовать в программе арендного жилья для специалистов
Изображение к статье: Кто заплатил за Праздника песни и танца? Самоуправления раскрыли реальные расходы — суммы впечатляют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео