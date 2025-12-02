Правительство поручило Министерству финансов и Министерству иностранных дел совместно лоббировать кандидатуру Казакса на должность заместителя председателя правления ЕЦБ.

Кроме того, Минфину поручено уведомить Совет Европейского союза о выдвижении Латвией Мартиньша Казакса на должность заместителя председателя правления ЕЦБ.

Согласно договору о деятельности ЕС, в правлении ЕЦБ входят председатель, заместитель председателя и четыре члена. Председатель, заместитель и остальные члены назначаются Европейским советом квалифицированным большинством голосов по рекомендации Совета ЕС после консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕЦБ. Кандидаты должны обладать безупречной репутацией и профессиональным опытом в монетарной или банковской сфере.

Срок должностных полномочий членов правления ЕЦБ составляет восемь лет и не продлевается. Только граждане стран ЕС могут быть членами правления ЕЦБ. Правление ЕЦБ до конца 2027 года, учитывая сроки полномочий действующих членов правления, должно будет переизбрать четырех членов правления, в том числе председателя правления и заместителя председателя правления.

Срок полномочий нынешнего заместителя председателя правления ЕЦБ истечет в мае 2026 года, поэтому Латвия имеет возможность выдвинуть своего кандидата на пост заместителя председателя правления ЕЦБ.

Сейчас вице-президентом ЕЦБ является Луис де Гиндос, срок полномочий которого истекает 31 мая 2026 года.

Минфин подчеркивает, что Казакс является международно признанным макроэкономистом с обширным опытом работы в монетарной политике и банковском секторе. Его выдвижение существенно укрепит представительство Латвии в структурах Европейского союза.

Министр финансов Арвил Ашераденс считает, что выдвижение Казакса в руководство ЕЦБ расширяет возможности Латвии влиять на развитие еврозоны и поддерживать финансовую стабильность. "Казакс стал бы первым представителем Латвии и Восточной Европы в высшем руководстве ЕЦБ, что послужило бы важным шагом в укреплении представительства и компетенций нашей страны в структурах ЕС", - отметил Ашераденс.

Минфин подчеркивает, что Казакс полностью соответствует требованиям договора о деятельности ЕС для назначения на должность, включая безупречную репутацию и высокую профессиональную квалификацию в области монетарной политики и банковского дела.

Как сообщалось, Казакс был избран на пост президента Банка Латвии на второй срок в феврале этого года.