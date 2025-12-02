Baltijas balss logotype
«С бюрократией можно бороться до пенсии...» – чиновников Латвии взялся сокращать представитель бизнеса 1 1588

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Янис Эндзиньш.

Янис Эндзиньш.

ФОТО: LETA

Это в своем роде уникальный случай в истории латвийского госуправления — рабочей группой правительства начал «рулить» человек не из управленческой и даже не из политической системы.

Напомним, что руководителем группы по борьбе с бюрократией решением премьера назначен один из руководителей торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Он уже покинул свой предыдущий пост, чтобы целиком отдаться борьбе с бюрократическим змием.

В интервью Латвийскому радио Эндзиньш отметил, что бороться с бюрократией можно и до пенсии, еще и оставив эту борьбу в наследство детям.

Поэтому правильнее было бы сконцентрироваться на двух вещах — на том, чтобы бюрократия хотя бы больше не росла, и на том, чтобы постепенно убирать те маленькие бюрократические «глупости», каковые все еще существуют и от которых сами чиновники не спешат избавляться.

Справедливости ради признаем, что определенные шаги в деле борьбы с бюрократией были сделаны — в частности, предпринимателей избавили от необходимости предоставлять и дублировать информацию разным контролирующим ведомствам, поскольку вся эта информация уже давно есть в публичных регистрах.

Также идет процесс упрощения законодательства в сфере строительства. Значительную часть услуг в госуправлении теперь можно получить удаленно, то есть уменьшился «бумагооборот». Но, разумеется, у Эндзиньша и Ко еще большой фронт работ…

#Латвия #предпринимательство #реформы #правительство #бюрократия
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го декабря

    Ну если сама Силиня поставила,то бороться точно будут пару веков😂,хотя есть много других способов,уже опробованных и действенных.Нужна только политическая воля,а зачем она агентам чужих государств? Бюрократия помогает коррупции и наоборот. Тут или кардинально и радикально или ничего не получится...Борьба с ветряными мельницами одного человека..😈

    34
    2

Видео