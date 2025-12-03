Baltijas balss logotype
Недостаточно учеников — платите сами: правительство получило контроль над численностью классов 1 458

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: Недостаточно учеников — платите сами: правительство получило контроль над численностью классов
ФОТО: LETA

Сейм в среду принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают, что правительство будет определять количество учеников в группах классов и порядок финансирования школ.

Поправки позволят Кабинету министров в сотрудничестве с социальными партнерами и учредителями учебных заведений разрабатывать правила и устанавливать критерии доступности образования. Правительство будет определять распределение групп классов и показатели численности учащихся в группах классов образовательных учреждений.

Поправки к закону об образовании распространяются на общеобразовательные учреждения, учрежденные самоуправлениями, государственными вузами, другими юридическими и частными лицами, а также на учреждения профессионального образования, учрежденные самоуправлениями, которые также реализуют программы общего основного и общего среднего образования.

Кабинету министров делегируются полномочия по установлению критериев и порядка участия государства в финансировании зарплат педагогов общеобразовательных учреждений, если учреждение не выполняет установленные Кабинетом министров количественные показатели учащихся в группах классов.

Согласно законопроекту, зарплаты учителей не будут обеспечиваться из бюджетных средств, если количество учеников в конкретной группе классов не соответствует количественным показателям, установленным Кабинетом министров. В этом случае зарплата учителей в соответствующей группе классов будет финансироваться из средств учредителя учебного заведения, а государство будет участвовать в их финансировании в соответствии с критериями и порядком, установленными Кабинетом министров.

Если количество учеников не будет соответствовать установленным Кабинетом министров количественным показателям, самоуправление будет обязано обеспечить оплату труда педагогов в соответствующей группе классов учрежденных им образовательных учреждений как минимум в таком же объеме, в каком она была бы обеспечена из средств госбюджета.

По мнению Министерства образования и науки, существующая сеть образовательных учреждений способствует фрагментации нагрузки учителей, а повышение самой низкой ставки заработной платы учителей не обеспечивает ощутимого увеличения зарплаты каждого учителя.

Для обеспечения качества образования в маленьких классах и удержания учителей в этих учебных заведениях необходимо большое количество учителей и, следовательно, больше финансирования.

Расходы на существующую сеть образовательных учреждений высоки и растут в связи со снижением рождаемости и урбанизацией, подчеркивает МОН.

Наибольшая диспропорция наблюдается среди основных школ, на которые приходится 46,4% всех учебных заведений, но только 23,5% учеников.

В сельской местности и малонаселенных пунктах проживает 11% общего числа учащихся, при этом там расположено 37,3% общего числа учебных заведений.

#образование #кабинет министров #реформы #школы #учителя #финансирование
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го декабря

    связи со снижением рождаемости -- А в регионах и рожать то больше некому, ибо оставшееся старичьё вряд ли на это способно, а уехавшие обучают своих отпрысков совсем в других школах и совсем на другом языке.

    10
    1

