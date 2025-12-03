Baltijas balss logotype
В заседании Сейма объявлен перерыв, так как коалиция не смогла обеспечить кворум 0 179

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: В заседании Сейма объявлен перерыв, так как коалиция не смогла обеспечить кворум
ФОТО: LETA

На заседании Сейма, на котором сегодня рассматривается бюджет на следующий год и пакет сопровождающих законопроектов, депутаты коалиции не смогли обеспечить кворум, поэтому объявлен перерыв.

Депутаты должны были голосовать по поправкам к закону о налоговой и таможенной полиции, которые предусматривают ее передачу с 1 января 2026 года в подчинение министру внутренних дел, однако коалиции удалось собрать лишь 48 голосов.

В связи с этим в заседании объявлен перерыв, хотя утром коалиция сумела обеспечить на голосованиях 52 голоса.

У входящих в коалицию "Нового Единства" в Сейме 25 депутатов, у Союза зеленых и крестьян - 16, у "Прогрессивных" - восемь депутатов.

Оппозицию представляют "Объединенный список", у которого 13 депутатов, Национальное объединение - 12 депутатов, а также партии "Латвия на первом месте" и "За стабильность", у которых по восемь депутатов.

Также в Сейме есть 10 депутатов, которые не входят ни в одну из фракций, но некоторые из них поддерживают правящую коалицию.

После перерыва кворум, все-таки, был обеспечен.

#Сейм #Латвия #депутаты #коалиция #оппозиция #парламент #голосование #политика
Видео