Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хаос в больничной системе? Минздрав ищет модель, но ясности всё меньше 3 385

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
Изображение к статье: Хаос в больничной системе? Минздрав ищет модель, но ясности всё меньше

Как организовать больничную сеть так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Этот вопрос встал перед Министерством здравоохранения, которое пытается найти решения по реформе больниц в ходе переговоров с руководителями медицинских учреждений, самоуправлений и организаций, связанных с медициной, пишет Latvijas Avīze.

Однако чётких и понятных ответов на поставленные вопросы до сих пор нет. На заседании латгальской подкомиссии Сейма 28 октября бывший парламентский секретарь Минздрава Даце Клявиня заявила о множество "недопониманий" и интерпретаций относительно реформы больничной сети, предложенной министерством. По ее словам, "в настоящее время ни в одном документе не упоминается больница, где бы в будущем развивалась или не развивалась какая-либо услуга".

Министерство продолжит работу над согласованием разработанного доклада и постарается учесть все возражения. Правда, их много, и они существенны. Несмотря на это, министерство намерено представить правительству свой информационный доклад уже в этом месяце, чтобы его можно было принять до конца года, а разделение стационарных медицинских учреждений на уровни и медицинские услуги можно было бы пересмотреть до 1 июня 2026 года.

К 2029 году министерство взяло на себя обязательство оценивать качество услуг здравоохранения при планировании финансирования больниц, чтобы целенаправленно укреплять те медицинские учреждения, которые работают эффективнее, а не содержать все больницы одинаково независимо от результатов. Однако Министерство финансов считает, что реформу невозможно провести, не зная, сколько средств на неё потребуется.

Переход от пятиуровневой системы больниц к трёхуровневой направлен именно на то, чтобы люди могли получать надежную и качественную медицинскую помощь во всех больницах, чтобы там действительно был персонал, а не медицинские услуги, существующие только на бумаге. Данные Минздрава показывают, что число пациентов в приёмных отделениях больниц растёт, особенно в стационарах более высокого уровня, в то время как поток пациентов в медицинских учреждениях более низкого уровня сокращается.

Как отмечает председатель Латвийского больничного общества Евгений Калейс, в Риге проживает чуть менее 600 тысяч человек, а в пригородах Риги около 370 тысяч, что в совокупности составляет половину населения Латвии. Поэтому вполне закономерно, что университетские больницы, расположенные в Риге, обеспечивают почти половину объёма госпитализаций.

Главный врач Рижской Восточной клинической университетской больницы Юрий Николаенко обеспокоен давней нерешенной проблемой: в Риге нет больниц низшего уровня, куда можно было бы перевести пациентов, которым больше не нужно находиться в университетской больнице.

Читайте нас также:
#больницы #Рига #медицина #Минздрав #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го декабря

    А что думает об этом Хосам Ебу муму?

    0
    0
  • полосатый конь
    полосатый конь
    3-го декабря

    Может быть обратиться за помощью к соседям, к Лукошенко ? Они рядом и у них всё работает прекрасно !

    1
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    3-го декабря

    . Мама лежала с инфарктом в Гайлезерсе ,.не кормили и не подмывали. Ей 96 лет что ездить каждый день из района за 50 километров кормить и выполнять работу санитарки. А ведь была раньше больница рядом.Все на Гайльэзерс спихнули. Туда всю Латвию отвозят.

    8
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чем богаты - мэр Риги предлагает назвать в честь пляжных волейболисток... лужок
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: В заседании Сейма объявлен перерыв, так как коалиция не смогла обеспечить кворум

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео