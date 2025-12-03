Как организовать больничную сеть так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Этот вопрос встал перед Министерством здравоохранения, которое пытается найти решения по реформе больниц в ходе переговоров с руководителями медицинских учреждений, самоуправлений и организаций, связанных с медициной, пишет Latvijas Avīze.

Однако чётких и понятных ответов на поставленные вопросы до сих пор нет. На заседании латгальской подкомиссии Сейма 28 октября бывший парламентский секретарь Минздрава Даце Клявиня заявила о множество "недопониманий" и интерпретаций относительно реформы больничной сети, предложенной министерством. По ее словам, "в настоящее время ни в одном документе не упоминается больница, где бы в будущем развивалась или не развивалась какая-либо услуга".

Министерство продолжит работу над согласованием разработанного доклада и постарается учесть все возражения. Правда, их много, и они существенны. Несмотря на это, министерство намерено представить правительству свой информационный доклад уже в этом месяце, чтобы его можно было принять до конца года, а разделение стационарных медицинских учреждений на уровни и медицинские услуги можно было бы пересмотреть до 1 июня 2026 года.

К 2029 году министерство взяло на себя обязательство оценивать качество услуг здравоохранения при планировании финансирования больниц, чтобы целенаправленно укреплять те медицинские учреждения, которые работают эффективнее, а не содержать все больницы одинаково независимо от результатов. Однако Министерство финансов считает, что реформу невозможно провести, не зная, сколько средств на неё потребуется.

Переход от пятиуровневой системы больниц к трёхуровневой направлен именно на то, чтобы люди могли получать надежную и качественную медицинскую помощь во всех больницах, чтобы там действительно был персонал, а не медицинские услуги, существующие только на бумаге. Данные Минздрава показывают, что число пациентов в приёмных отделениях больниц растёт, особенно в стационарах более высокого уровня, в то время как поток пациентов в медицинских учреждениях более низкого уровня сокращается.

Как отмечает председатель Латвийского больничного общества Евгений Калейс, в Риге проживает чуть менее 600 тысяч человек, а в пригородах Риги около 370 тысяч, что в совокупности составляет половину населения Латвии. Поэтому вполне закономерно, что университетские больницы, расположенные в Риге, обеспечивают почти половину объёма госпитализаций.

Главный врач Рижской Восточной клинической университетской больницы Юрий Николаенко обеспокоен давней нерешенной проблемой: в Риге нет больниц низшего уровня, куда можно было бы перевести пациентов, которым больше не нужно находиться в университетской больнице.