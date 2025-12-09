Baltijas balss logotype
Москва заплатит за все: Латвия затребует репарации от России 18 9110

Политика
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Посол Аболтиня — неотъемлемая часть национальной элиты.

Посол Аболтиня — неотъемлемая часть национальной элиты.

ФОТО: LETA

На фронтах союзной, сражающейся Украины, дела идут – не очень. Зато в юридическом пространстве – победа за победой.

Сегодня на заседании Кабинета Министров ЛР рассматривается проект Закона о Конвенции, создающей Международную комиссию по требованиям Украины. Пакет документов представляет министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство»).

Считаем ущерб

«Реализуя неизменный внешнеполитический курс, Латвия нацеливает свои действия на обеспечение всеобъемлющей поддержки Украине и на максимальное ограничение России. Сохранение основанного на правилах международного порядка имеет важное значение для восстановления и дальнейшего обеспечения международного мира и безопасности, поэтому Латвия вместе с ее союзниками участвует в усилиях по обеспечению всеобъемлющей ответственности России», – указывается в аннотации.

Генеральная Ассамблея ООН, напоминает внешнеполитическое ведомство Латвии, приняла Резолюцию ES-11/5 – «Содействие средствам правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины».

В резолюции признано, что РФ должна нести юридическую ответственность за все нарушения международного права в Украине, в том числе за ее агрессию, что является нарушением Устава ООН, а также за нарушение международного гуманитарного права и международных права человека. Дополнительно было установлено, что Москва отвечает за юридические последствия, вызванные всеми ее международно-противоправными действиями, в т.ч – «за любой ущерб, причиненный такими действиями».

«При этом, – подчеркивает латвийская дипломатия, – в сотрудничестве с Украиной необходимо было бы создать международный механизм возмещения ущерба...» На практике это должно быть реализовано в виде «международного реестра ущерба для документальной регистрации в нем доказательств и включения в требования информации об ущербе, ущербе или оскорблении, нанесенном всем соответствующим физическим и юридическим лицам, а также украинскому государству...»

А Россию возьмете?

МИД Королевства Нидерландов, совместно с Офисом Президента Украины, с прошлого года начало подготовку к международной Комиссии требований Украины. Разосланы приглашения 94 государствам-членам ООН, голосовавшим за приснопамятную Резолюцию. До сентября 2025 года в совещаниях приняли участие делегации 53 стран, в т.ч. Латвии.

Как и водится в крутой международной организации, в новой структуре по требованиям Украины, будут: Ассамблея, Финансовый комитет, Комитет по требованиям, Совет (избирается на 3 года, от 9 до 15 участников). Создаются также подкомиссии, по 3 комиссара в каждой. Повседневной работой руководит Секретариат во главе с Генеральным комиссаром.

«В то же время, в случае, если Россия захочет стать участником настоящей Конвенции, ей в этом не будет отказано, но предусмотрены условия... РФ становится членом, она берет на себя комиссионные расходы по искам с момента вступления в силу настоящей Конвенции. Пока РФ не взяла на себя расходы комиссии по искам, комиссия финансируется за счет ежегодных членских взносов и добровольных взносов».

Пока же Россия не признала и не осудила свои деяния, на всей международно-признанной территории Украины (т.е. и в Крыму), Латвия обязуется нести бремя затрат на восстановление справедливости. В деньгах на 2026 год это составит 27 470 евро. Ну а подписать Конвенцию уполномочили посла Латвии в Нидерландах, Солвиту Аболтиню. Это будет звездный час экс-спикера Сейма!

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(18)
  • bt
    bory tschist
    9-го декабря

    Андрей, "веслом по органу" не получится, потому что оно (вeслó), великое – у главного в кремле в заднице(!) за это, вся очумелая русскоязычная масса поклонников стран Балтии, его и любит

    1
    17
  • bt
    bory tschist
    9-го декабря

    странно, что все намыленныe патриоты и поклонники сво на страничке BB – не знают выражения: "никогда не говори никогда" p.s. уж, как славили в прошлом веке победы Адольфа, а жопа (в итоге!) его ... подкараулила

    1
    18
  • VA
    Vairis Arlauskas
    9-го декабря

    Экономика России идет ко дну,дыры и провалы.Путин штота там.Как Москва заплатит за все?

    2
    28
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    9-го декабря

    Как и всегда платила всем, кто рытался её пограбить - мечом по хлебалу.

    31
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го декабря

    Обанабананамама - никак опять УЛЮЛЮКА появилась? Ау - пенсионеры, вы ничего не забыли из совсем недалёкого прошлого?

    37
    4
  • 010725
    010725
    9-го декабря

    Не мое - хороший человек написал: "Хоровод вокруг российских активов, хранящихся в Бельгии, похож на бытовую сцену социальных низов, когда внук лудоман, проигравшийся на ставках, выманивает у бабки заначку, отложенную на похороны.

    Лудомания – тяжелая ментальная патология, социально опасная в фазе «автоматических фантазий», когда лудоман уже сильно проигрался, но его больной мозг вытесняет все эпизоды проигрыша и генерирует фантазию о неизбежном выигрыше на следующей ставке, а отсутствие средств на эту ставку делает больного агрессивным, их поиск часто приводит к преступлениям, иногда по отношению к пожилым и социально незащищённым родственникам.

    Внучок трясет бабулю: «Щас отыграюсь! Там верняк! Сам в плюс выйду, тебе с процентами отдам! Тащи гробовые, дура старая!».

    Бабушка же понимает, что он не в себе, живет внутри фантазии, под воздействием которой спустил все свои деньги и теперь хочет спустить и её.

    Примерно также руководство Бельгии смотрит на европейских лидеров, которые истерично требуют российские активы, считая, что сейчас зальют их в войну, и дело пойдет, верняк, щас отыграемся."

    94
    2
  • А
    Андрей
    9-го декабря

    БЛИН! Что они там курят за наши деньги????? Лёгкий способ отмыть тыщи евро!!! Просто как книга рецептов для защиты от КОВИДА?! Латвийская "Нокиа"!!!! А веслом по органу принятия таких бесполезных решений?

    139
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го декабря

    ....,в юридическом пространстве – победа за победой.

    Назвала бы, хоть одну победу Латвии над Россией? Молоть, по пустому языком, в этом вся победа?

    142
    4
  • EB
    Emigrants Berzins
    9-го декабря

    В "Игре престолов" был момент, когда труппа карликов на свадьбе изображала королей. Очень похоже, но вот только наши делают это со звериной серьёзностью.

    126
    1
  • 010725
    010725
    9-го декабря

    В документе упоминался Офис Президента Украины. Разве из него еще не всех посадили за коррупцию ?

    142
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    9-го декабря

    27 470 евро. - та самая сумма, которой не хватает на социалку, образование, инфраструктуру, демографию и т.д .в самой Латвии. Однако, скундзы на фото довольно лыбятся - можно красиво потусоваться с умным хлебалом в комиссиях\ подкомиссиях бесполезной конвенции и для карьеры выгода.

    119
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го декабря

    И обе такие счастливые, довольные жизнью и обе в белом. Но ответить за содеянное всё равно придётся и в тот момент цветов будет два и они будут в полоску.

    106
    3
  • П
    Процион
    Mr.FGJCNJK
    9-го декабря

    Почему бы красотке Силине не улыбаться и не радоваться? У неё оклад из бюджета 10 тысяч €. Плюс 2 тысячи тоже из бюджета неподотчётных «представительских» расходов, которые сейм недавно хотел отменить, но подавляющее (!) большинство депутатов проголосовало за их сохранение. Только вдумайтесь: эта дамочка, которая фактически только перекладывает бумажки на столе, может съедать ежемесячно пятнадцать килограммов зернистой чёрной икры высочайшего качества, причём совершенно легально: 1 кг стОит больше 800 € (Подсказали: 838).

    43
    1
  • NB
    Nose Bose
    9-го декабря

    кто-нибудь, переведите им на латышский значение слова репарации :)

    162
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го декабря

    Как всем хочется поиметь с России денег, просто мочи нет. Строго по Филатову: "Ну и ушлый вы народ - ажно оторопь берёт. Всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам - урод".

    207
    1
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Два кошерных ослиных уха в виде репарации от России,прибитых над трибуной Сейма -это все ,что получит правительство Силини.😀😀😀

    158
    4
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    9-го декабря

    Почему кошерных? Репарации будут получать не от Израиля.

    9
    31
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    9-го декабря

    Конечно заплатит! Как только счёт выставят - Москва бросит всё и сразу начнёт платить. Кто б сомневался!

    85
    4
Читать все комментарии

