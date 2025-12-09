На фронтах союзной, сражающейся Украины, дела идут – не очень. Зато в юридическом пространстве – победа за победой.

Сегодня на заседании Кабинета Министров ЛР рассматривается проект Закона о Конвенции, создающей Международную комиссию по требованиям Украины. Пакет документов представляет министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство»).

Считаем ущерб

«Реализуя неизменный внешнеполитический курс, Латвия нацеливает свои действия на обеспечение всеобъемлющей поддержки Украине и на максимальное ограничение России. Сохранение основанного на правилах международного порядка имеет важное значение для восстановления и дальнейшего обеспечения международного мира и безопасности, поэтому Латвия вместе с ее союзниками участвует в усилиях по обеспечению всеобъемлющей ответственности России», – указывается в аннотации.

Генеральная Ассамблея ООН, напоминает внешнеполитическое ведомство Латвии, приняла Резолюцию ES-11/5 – «Содействие средствам правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины».

В резолюции признано, что РФ должна нести юридическую ответственность за все нарушения международного права в Украине, в том числе за ее агрессию, что является нарушением Устава ООН, а также за нарушение международного гуманитарного права и международных права человека. Дополнительно было установлено, что Москва отвечает за юридические последствия, вызванные всеми ее международно-противоправными действиями, в т.ч – «за любой ущерб, причиненный такими действиями».

«При этом, – подчеркивает латвийская дипломатия, – в сотрудничестве с Украиной необходимо было бы создать международный механизм возмещения ущерба...» На практике это должно быть реализовано в виде «международного реестра ущерба для документальной регистрации в нем доказательств и включения в требования информации об ущербе, ущербе или оскорблении, нанесенном всем соответствующим физическим и юридическим лицам, а также украинскому государству...»

А Россию возьмете?

МИД Королевства Нидерландов, совместно с Офисом Президента Украины, с прошлого года начало подготовку к международной Комиссии требований Украины. Разосланы приглашения 94 государствам-членам ООН, голосовавшим за приснопамятную Резолюцию. До сентября 2025 года в совещаниях приняли участие делегации 53 стран, в т.ч. Латвии.

Как и водится в крутой международной организации, в новой структуре по требованиям Украины, будут: Ассамблея, Финансовый комитет, Комитет по требованиям, Совет (избирается на 3 года, от 9 до 15 участников). Создаются также подкомиссии, по 3 комиссара в каждой. Повседневной работой руководит Секретариат во главе с Генеральным комиссаром.

«В то же время, в случае, если Россия захочет стать участником настоящей Конвенции, ей в этом не будет отказано, но предусмотрены условия... РФ становится членом, она берет на себя комиссионные расходы по искам с момента вступления в силу настоящей Конвенции. Пока РФ не взяла на себя расходы комиссии по искам, комиссия финансируется за счет ежегодных членских взносов и добровольных взносов».

Пока же Россия не признала и не осудила свои деяния, на всей международно-признанной территории Украины (т.е. и в Крыму), Латвия обязуется нести бремя затрат на восстановление справедливости. В деньгах на 2026 год это составит 27 470 евро. Ну а подписать Конвенцию уполномочили посла Латвии в Нидерландах, Солвиту Аболтиню. Это будет звездный час экс-спикера Сейма!