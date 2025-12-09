Baltijas balss logotype
Пять бюджетных истин: что ждать латвийцам в году грядущем?

Политика
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пять бюджетных истин: что ждать латвийцам в году грядущем?
ФОТО: LETA

Итак, у страны появился бюджет на следующий год и это вроде бы уже неплохо. Отметим, что это был последний бюджет, сформированный правительством Силини — бюджет-2027 уже будут создавать и принимать новые правительство и Сейм.

Собрались и приняли. На троих

Как и прогнозировалось, три правящих партии все-таки смогли, говоря словами президента, «собраться», на время забыть о своих разногласиях и обидах, и проголосовать за бюджет — причем, проголосовать в соответствии с достигнутыми в кулуарах власти договоренностями. Даже были поддержаны аж 4 предложения оппозиции.

На обсуждение бюджета и бюджетного пакета ушло два рабочих дня — с учетом перерывов, депутаты провели в дебатах… около 18 часов! При этом все парламентарии заранее знали, что дебаты, какие бы горячими они не были, на результаты голосования никак не повлияют.

Жизнь взаймы продолжается

Так или иначе, но главный финансовый закон принят и можно сделать 5 главных выводов об этом бюджете. Вывод первый — дефицит бюджета превысил максимально допустимые Брюсселем 3% от ВВП, но Евросоюз все равно дал этому бюджету зеленый свет, поскольку превышение произошло в значительной степени за счет роста военных расходов. Вывод второй: увеличить ассигнования на главный приоритет правительства Силини — внешнюю и внутреннюю безопасность, - удалось в основном за счет заимствований и таким образом госдолг продолжит стремительно расти, достигнув к 2028-му году уже 55% от ВВП. Это очень много! И самое неприятное — с каждым новым заимствованием растет сумма обслуживания долга. В 2029-м году мы будем только на обслуживание долга тратить более 1 миллиарда евро!

А нельзя ли скромнее?

Вывод третий: правящие «осмелились» сократить только расходы на денежные призы и на премии, это значит, что зарплаты в бюджетных учреждениях под предлогом инфляции будут расти. Уже сообщалось, что установленный потолок роста вознаграждений в госсекторе — в пределах 2,6%, – был «нарушен», причем в среднем — в три раза! Правительство позволило не соблюдать введенные ограничения целому ряду госпредприятий, включая Латвэнерго, университетские клиники… Маловероятно, что в следующем году правящие позволят себе как-то обидеть клерков, ведь это весьма значимая часть электората.

Впрочем, в одном политики правы — рост инфляции продолжится, поскольку и в следующем году повысится минимальная зарплата, а стало быть, по цепочке, и остальные оклады прежде всего в госсекторе. Кроме того, продолжат расти тарифы на отопление, воду, электричество… Не стоит забывать, что и в следующем году вырастут акцизы на алкоголь, табак, введены виньеты, то есть дополнительные платежи, для коммерческого транспорта. Это все будет гнать инфляцию вверх.

Вывод четвертый: впервые за последние 14 лет будут повышены пособия по рождению ребенка и по уходу за ребенком в первые полтора года жизни. Также выделены средства на улучшение медицинской помощи детям. Хоть что-то!

Латать дыры будут уже в следующем году

Вывод пятый: многие сферы были явно обделены финансированием и особенно — здравоохранение. Чудес не бывает: уже в середине-конце лета-2026, то есть в преддверие выборов, выяснится, что деньги на лечение и диагностику по квотам закончились и придется срочно выделять средства на медуслуги из фонда непредвиденных расходов и за счет перераспределения (апроприации) бюджетных средств.

Разумеется, премьер и министр финансов, оценивая бюджет, действуют по привычной схеме: сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Они уже поспешили назвать бюджет-2026 самым лучшим из всех возможных. С таким выводом ну очень сложно согласиться, учитывая опасную тенденцию жить в долг и весьма скромное сокращение административных расходов.

#здравоохранение #финансы #Латвия #инфляция #бюджет #экономика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Итого, чинуш будет больше и разных, зряплаты у них будут больше, расходы латвийцев будут расти, уровень жизни падать. Рабочих мест все меньше, люди будут уезжать и умирать от болезней, потому, как медицина будет все не доступнее. Русских будем ненавидеть, и жопу мира перенесут в Латвию.

    26
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    9-го декабря

    До жопы мира еще далеко. Но вот на титул "Жопа Европы" Латвия уже смело может претендовать. С таки правительством да не претендовать...

    7
    1

