Теперь можно и помириться? Возможно, правящие передумали рушить нынешнее правительство 0 341

Политика
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Теперь можно и помириться? Возможно, правящие передумали рушить нынешнее правительство

Когда этот материал готовился к печати, коалиционные партнеры только собирались на крайне важное заседание — им предстояло обсудить дальнейшую работу «после бюджета».

А осадочек остался

Напомним, что уже фактически с конца сентября правительство лихорадило – «тряску» во власти устроили «зеленые крестьяне», присоединившись к инициативе оппозиции по выходу Латвии из Стамбульской конвенции. Затем два депутата от все того же Союза зеленых и крестьян вместе с оппозицией проголосовали за выражение недоверия министру сообщений Атису Швинке из партии «Прогрессивные». Швинка при горячей поддержке однопартийцев до этого уже поспешил показать «зеленым крестьянам» комбинацию из трех пальцев в ответ на просьбу списать долги Вентспилского порта.

«Прогрессивные» продолжили «мстить» «зеленым крестьянам», написав заявление в Генпрокуратуру по поводу решения минземледелия о господдержке частного бизнеса деревообработчиков. Даже если сейчас «прогрессивные» помирятся с «зелеными крестьянами», то все равно осадочек останется. И заявление в прокуратуру уже не вернешь… Процесс, что называется, пошел.

Никто на новенького

Но есть политическая логика – «старое» правительство рушится в тот момент, когда есть хотя бы предварительные договоренности о модели нового правительства. Пока таких договоренностей и близко нет! Во-первых, «бунтовщикам» в лице «зеленых крестьян» имеет смысл рушить это правительство и создавать новое только в том случае, если они смогут возглавить новое. А иначе зачем им помогать прямым конкурентам — Объединенному списку, Национальному объединению и «Латвии на первом месте»?

Во-вторых, и оппозиции нет сейчас резонно особо рваться во власть — за 10 месяцев до выборов куда удобнее сидеть в оппозиции и безжалостно критиковать власть, тем более, что для этого есть все основания! С принятием бюджета не решились горящие проблемы, которые стоят перед этим правительством.

Значит ли это, что правительство Силини «обречено» работать до выборов? В политике никто никаких гарантий не дает. Если рейтинги тех же «зеленых крестьян» продолжат снижаться, то кто-то из лидеров этого объединения может и дрогнуть… Особенно учитывая, что в бюджете-2026 никаких особых подарков своим избирателям «зеленые крестьяне» выбить не смогли.

В любом случае, предвыборная кампания уже идет полным ходом и скучно не будет!

#выборы #партии #бюджет #коалиция #оппозиция #правительство #политические партии #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
