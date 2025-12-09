Рижскому самоуправлению следует добиться стабильного большинства голосов в тепловой компании "Rīgas siltums" (RS), заявил сегодня утром в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс, пишет ЛЕТА.

В настоящее время столичному самоуправлению принадлежит 49% капитала предприятия, 48,99% — государству, 2% — ООО "Enerģijas risinājumi. RIX", а "Latvenergo" владеет 0,005% акций.

По мнению Клейнбергса, существующая довольно раздробленная структура собственности затрудняет эффективное принятие решений в компании, поэтому самоуправление будет вести переговоры с Министерством экономики как держателем государственной доли, чтобы один из двух крупных собственников получил стабильное большинство в RS. По его мнению, это большинство должна получить именно Рига.

Говоря о планах бюджета Риги на следующий год, Клейнбергс отметил, что ни в одной отрасли не будет столько средств, сколько хотелось бы, поэтому дополнительное финансирование возможно лишь при условии реструктуризации и повышения эффективности.

Бюджет Риги на следующий год планируется утвердить 21 января. В настоящее время продолжается работа коалиционных партнёров над согласованием бюджетных планов — например, сегодня пройдут переговоры об инвестиционных проектах.

Как сообщалось ранее, общий объём доходов самоуправления в этом году был запланирован в размере 1,47 миллиарда евро — на 50 миллионов евро больше, чем в 2024 году. В свою очередь, расходы составят 1,694 миллиарда евро.