"Технические" изменения в Правилах Рижской Думы "О порядке регистрации и оказании помощи в решении квартирных вопросов", вызвали тревогу тысяч людей, которые живут в качестве арендаторов у самоуправления.

Комитет добрых услуг

Элина Трейя, председатель Комитета по жилищу и среде от Национального объединения, на пленарном заседании самоуправления объяснила нововведения требованиями Министерства умного администрирования и регионального развития, а также изменениями в законах Латвии: "Но дополнительно рассмотрев на комитете эти вроде бы технические правила, мы договорились о введении еще многих поправок".

В частности, по предложению Владислава Барташевича («Латвия на первом месте»), уточнен п.18: «"юдям, у которых есть право на продление договора, не нужно его просить, он будет автоматически готовиться Департаментом жилища и среды и предоставляться…"

По предложению Эдгарса Икстенса («Новое Единство»), арендаторы, достигшие 75 лет, имеют право на продление договора при наличии льготных прав у супруга, на 5 лет (ранее 2 года).

Сама Трейя предусмотрела регистрировать в качестве многодетных арендаторов, проживающих в Риге 2 года. В финансовом плане до 2027 года Рига намерена потратить на ремонт муниципального жилого фонда 24 000 000 евро. В этом году работы велись в домах по ул. Лиелупес 1 к.10, Доломита 1, Прушу 25A, на общую сумму в 6 000 000 евро. В результате отремонтируют 197 квартир, в которые смогут вселиться "льготники" -- чуть более 10% из стоящих в очереди.

Но есть нюансы

Новые требования к жильцам муниципальных квартир:

нет задолженности;

нет нарушений по использованию жилых помещений – незаконных перестроек и т.д.;

отсутствует иная годная для проживание собственность;

лицо задекларировано в квартире, присвоенной ему в порядке помощи в жилищном вопросе.

Если все эти требования соблюдены, то у арендаторов есть право продлить договоры независимо от того, что эти квартиры могли быть присвоены на основании дополнительных критериев – например, статуса малообеспеченного.

Рижская Дума более не станет проверять доходы лица, которому присвоено муниципальное жилье. Что же касается жилья социального -- это отдельная категория… Так или иначе, в мэрии прошло предложение оппозиционной фракции "Суверенная власть/Новолатыши" в лице Инны Дьери, чтобы для лиц 75+ имелась возможность 2-летнего использования социального жилья, а не 6-месячного, как в настоящее время.

А вот предложения ее коллеги по фракции Любови Швецовой, председатель комитета Трейя призвала не поддерживать, хотя оно очень важное: в нем затрудняется… выселение жильцов!

Судопроизводство становится сложней, чтобы выселить арендатора, который не выполняет условий, -- пояснила глава комитета.

Департамент проводит проверки на месте в каждой квартире, - обратилась к главе комитета депутат Юлия Степаненко («Суверенная власть/Новолатыши»), - Вы действительно ходите по домам?

Контролировать то, что происходит в муниципальных домах - это вообще-то наша обязанность, -- ответила Трейя.

В ходе дискуссии, однако, выяснилась занятная деталь: в случае, если управляющей компанией дома, где расположена квартира самоуправления или социальная квартира, не является муниципальное SIA Rīgas namu pārvaldnieks, то обследование является "сторонней услугой", и для самоуправления его осуществляет частная фирма. Исполнителей назначает конкурс.

"Вы их выставите на улицу, я знаю!"

Так полемично напирала депутат Степаненко на руководство Комитетом по жилью и среде. Также она привела в качестве примера коллизию, когда рижанин-сирота обретает жилье от родного города, но вынужден судиться с мэрией, чтобы вписать в договор своего ребенка.

Департамент по жилищу и среде на это разводит руками - мол, если государство и обязало самоуправление кого-то в обязательном порядке обеспечивать квартирами, то это сироты, а не их дети! Также и супруги сирот не имеют права быть самостоятельными пользователями данной жилплощади.

Получается, у мамочки родился ребенок, и - выкинуть его как неподлежащее лицо? - возмутилась депутат. Выяснилось, между тем, что Закон о помощи в решении жилищных вопросов предусматривает именно что только одно (!!) лицо, которому предоставляется квартира. Хотя в Законе об аренде таковая распространяется и на нескольких человек.

Работающий супруг = лишение квартиры?!

Это ли не дискриминация? - задалась вопросом депутат Швецова, зачитав положение новых Правил "социальное жилье не может предоставляться малоимущему лицу, вступившему в брак с лицом, обладающим постоянным доходом". Департамент отвечает: на социальное жилье могут претендовать пенсионеры и инвалиды I и II групп. Если же наступило счастье в личной жизни, то в жилищной сфере наступает катастрофа: лицо, обладающее льготами, теряет таковые при вступлении в брак с работающим человеком.

Впрочем, можно своевременно подстраховаться - подыскивать кандидатов в супруги со сходными параметрами. допустим, пенсионеру сподручно жениться на инвалиде, а последним, на лицах с разными группами. Но не менее II. Абсурд, вы скажете? Увы, такова наша рижская действительность.

Ведь социальные квартиры, настаивала на заседании Думы Элина Трейя – это особого рода поддержка: "Они стоят очень дорого".

Очередь на жилье: кто кого контролирует?

За 5 лет очередь на обеспеченное Рижским самоуправлением жилье сократилась вдвое: в 2020 году в очереди стояло 3186 лиц/семей, в начале 2025 года - 1656 человек/семей. Сейчас принадлежащий Риге жилой фонд состоит примерно из 11 000 квартир. Из них около 1700 - социальные квартиры, остальные - муниципальные.