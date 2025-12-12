Baltijas balss logotype
На бирже готовы скупить акции RNP и других муниципальных компаний Латвии. Но готовы ли жители платить проценты инвесторам? 4 904

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Общавшиеся с агентством LETA представители латвийских банков с иностранным капиталом единодушно выступили за скорый вывод акций муниципального ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) - под управлением которой находится около 3500 зданий в Риге, - на биржу. Более того, её примеру на биржу могли бы пойти и другие муниципальные предприятия Латвии, считают экономисты работающих в Латвии коммерческих банков.

Руководитель департамента финансовых рынков одного из банков с иностранным капиталом Гинтс Белевичс отметил в разговоре с LETA, что преобразование RNP в акционерное общество и включение его акций в официальный список биржи позволило бы привлечь капитал от институциональных и частных инвесторов, а также от работников и клиентов.

Белевичс указал, что спрос на акции RNP мог бы быть, поскольку компания прибыльна, работает в стабильной сфере бизнеса, имеет широкий портфель управляемых зданий и регулярный денежный поток.

«Хотя от компании нельзя ожидать очень стремительного роста, она могла бы быть привлекательна как для институциональных, так и для частных инвесторов, которым важна стабильная компания с медленным ростом, прогнозируемой доходностью и выплатой дивидендов», — добавил Белевичс.

Стоит отметить, что в этом случае выплачиваемые инвесторам дивиденды будут заложены в счета RNP и платить их будут простые жители.

Идея вывести RNP на биржу понравилась и представителю другого банка с иностранным капиталом - Дайнису Гашпуйтису. Он отметил, что это было бы хорошим сигналом, поскольку компания стала бы прозрачнее и внедрила бы соответствующие принципы управления, от чего на его взгляд выиграли бы и её клиенты, и самоуправление.

Гашпуйтис пояснил, что потенциальную привлекательность компании можно было бы определить лишь после подготовки предложения для инвесторов. «Нужно учитывать, что интерес будет зависеть и от того, насколько умело будет проведена работа по привлечению потенциальных инвесторов. В целом по стопам RNP могли бы последовать и другие компании», — сказал он, добавив, что для оживления активности нужны более «тяжеловесные» эмитенты, однако по их выводу на биржу не хватает политического единодушия.

Ранее сообщалось, что в Рижской думе подготовлен проект решения, предусматривающий продажу принадлежащей самоуправлению RNP, однако исполняющий обязанности мэра Риги, вице-мэр Эдвардс Ратниекс (NA) в пятницу временно приостановил продвижение проекта.

Чтобы обеспечить продажу акций компании в рамках публичного предложения ценных бумаг, RNP планируется реорганизовать, преобразовав в акционерное общество. Изначально планируется продать контрольный пакет акций RNP, объявив публичное предложение на 51% акций компании и включив акции в официальный список биржи. Затем, после продажи большинства акций, планируется продать оставшиеся доли капитала.

Компания по управлению недвижимостью RNP в настоящее время полностью принадлежит Рижской думе. Её оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро — на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании достигла 9 млн евро. В RNP работают около 2000 человек, компания управляет примерно 3500 зданиями.

Читайте: «Надо успеть!» Рижская дума не может тянуть с решением о продаже RNP - мэр Риги

#инвестиции #финансы #Латвия #биржа #акции #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • GG
    Galina Galina
    12-го декабря

    "...Но готовы ли жители платить проценты инвесторам?" - можно подумать мы сейчас не платим - РНП получает 6% от всех ремонтов, РД девиденды, как учредитель и владелец 100% долей капитала РНП

    5
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го декабря

    А вот если бы сейчас Манабалс обьявил бы сбор подписей за отстрел чиновников РНП, то 10 тысяч подписей были бы собраны мгновенно...

    14
    3
  • Д
    Дед
    12-го декабря

    Бегите из RNP, иначе будет беда, останитесь без квартиры и с долгами.

    13
    1
  • GG
    Galina Galina
    Дед
    12-го декабря

    Присоединяюсь!

    8
    1
Читать все комментарии

