Политик считает, что проект решения можно приостановить в тот момент, когда он выносится на рассмотрение комитета или заседания думы. В настоящее время он не обсуждался ни в коалиции, ни в совете фракций. Соответственно, на данный момент ничего определённо не приостановлено, поскольку ничего никуда не было вынесено.

Муниципалитету необходимо оценить своё участие в каждой капитальной компании. В связи с этим рассматривается вопрос, сохранять ли участие в RNP. Кляйнбергс отметил, что принят закон о завершении приватизации, на рынке действует множество компаний по управлению жилыми домами, поэтому логично решить, следует ли муниципалитету сохранять участие в RNP или нет.

В настоящее время партнёры по коалиции ознакомлены с тремя возможными вариантами продажи RNP. Также компании было предложено провести переговоры со всеми фракциями думы, включая оппозицию, а параллельно городскому исполнительному директору поручено подготовить возможный проект решения. Этот проект планировалось обсудить с партнёрами по коалиции, чтобы договориться о его вынесении или невынесении на рассмотрение думы, внесении поправок или оценке другого варианта.

Кляйнбергс считает, что решение о возможном будущем RNP должно быть принято достаточно быстро, поскольку затягивание такого решения сбивает с толку людей, пользующихся услугами компании.

Мэр Риги подчеркнул, что на следующей неделе встретится как с представителями Национального объединения, так и с другими фракциями, чтобы обсудить вопросы, связанные с сохранением участия в RNP. По его мнению, в условиях свободного рынка ясность относительно будущего компании должна быть достигнута как можно быстрее.

Как сообщалось, в Рижской думе подготовлен проект решения, предусматривающий продажу принадлежащего муниципалитету RNP. В свою очередь, потенциальным инвесторам нравится то, что у RNP есть стабильный денежный поток, который стали бы приносить прибыль новым акционерам, сообщили представители латвийских банков с иностранным капиталом.

Для обеспечения продажи акций компании в рамках публичного предложения ценных бумаг RNP планируется реорганизовать, преобразовав его в акционерное общество.

Согласно упомянутому проекту решения, первоначально планируется продать контрольный пакет акций RNP, объявив публичное предложение в отношении 51% акций компании и включив контрольный пакет в регулируемый балтийский рынок ценных бумаг с началом торговли в официальном списке Балтийской биржи.

После продажи контрольного пакета акций планируется реализовать оставшиеся доли капитала.

Компания по управлению жилыми домами RNP в настоящее время полностью принадлежит Рижской думе. Её оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании достигла девяти миллионов евро. В RNP работает около 2000 человек, компания управляет примерно 3500 зданиями.

