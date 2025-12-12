Baltijas balss logotype
«Надо успеть!» Рижская дума не может тянуть с решением о продаже RNP - мэр Риги

Политика
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Надо успеть!» Рижская дума не может тянуть с решением о продаже RNP - мэр Риги
ФОТО: LETA

Рижская дума не может откладывать принятие решения о возможной продаже предприятия «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP), заявил агентству LETA мэр Риги Виестурс Кляйнбергс.

Политик считает, что проект решения можно приостановить в тот момент, когда он выносится на рассмотрение комитета или заседания думы. В настоящее время он не обсуждался ни в коалиции, ни в совете фракций. Соответственно, на данный момент ничего определённо не приостановлено, поскольку ничего никуда не было вынесено.

Муниципалитету необходимо оценить своё участие в каждой капитальной компании. В связи с этим рассматривается вопрос, сохранять ли участие в RNP. Кляйнбергс отметил, что принят закон о завершении приватизации, на рынке действует множество компаний по управлению жилыми домами, поэтому логично решить, следует ли муниципалитету сохранять участие в RNP или нет.

В настоящее время партнёры по коалиции ознакомлены с тремя возможными вариантами продажи RNP. Также компании было предложено провести переговоры со всеми фракциями думы, включая оппозицию, а параллельно городскому исполнительному директору поручено подготовить возможный проект решения. Этот проект планировалось обсудить с партнёрами по коалиции, чтобы договориться о его вынесении или невынесении на рассмотрение думы, внесении поправок или оценке другого варианта.

Кляйнбергс считает, что решение о возможном будущем RNP должно быть принято достаточно быстро, поскольку затягивание такого решения сбивает с толку людей, пользующихся услугами компании.

Мэр Риги подчеркнул, что на следующей неделе встретится как с представителями Национального объединения, так и с другими фракциями, чтобы обсудить вопросы, связанные с сохранением участия в RNP. По его мнению, в условиях свободного рынка ясность относительно будущего компании должна быть достигнута как можно быстрее.

Как сообщалось, в Рижской думе подготовлен проект решения, предусматривающий продажу принадлежащего муниципалитету RNP. В свою очередь, потенциальным инвесторам нравится то, что у RNP есть стабильный денежный поток, который стали бы приносить прибыль новым акционерам, сообщили представители латвийских банков с иностранным капиталом.

Для обеспечения продажи акций компании в рамках публичного предложения ценных бумаг RNP планируется реорганизовать, преобразовав его в акционерное общество.

Согласно упомянутому проекту решения, первоначально планируется продать контрольный пакет акций RNP, объявив публичное предложение в отношении 51% акций компании и включив контрольный пакет в регулируемый балтийский рынок ценных бумаг с началом торговли в официальном списке Балтийской биржи.

После продажи контрольного пакета акций планируется реализовать оставшиеся доли капитала.

Компания по управлению жилыми домами RNP в настоящее время полностью принадлежит Рижской думе. Её оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании достигла девяти миллионов евро. В RNP работает около 2000 человек, компания управляет примерно 3500 зданиями.

Читайте: На бирже готовы скупить акции RNP и других муниципальных компаний Латвии. Но готовы ли жители платить проценты инвесторам?

  • CC
    Che Chegivarы4
    13-го декабря

    А с какой стати у Рнп должна быть прибыль для акционеров и почему вообще должны быть акционеры? Вся прибыль должна уходить на благоустройство прилегающих территорий возле домов, подьездных дорог и ремонты самих домов, но точно не в карманы кому то. Вдумайтесь- как может быть прибыль у того кто ничего не производит? Это называется грабеж. Причем в наглую и открыто

    9
    0
  • ks
    kokorins sergejs
    12-го декабря

    Чувствую.и.здесь.для.жильцов.скоро.будет..опа.

    15
    1
  • GG
    Galina Galina
    kokorins sergejs
    12-го декабря

    они хотят быстрее продать, пока все не разбежались от их так называемого обхозяйствования

    15
    1
  • lo gos
    lo gos
    12-го декабря

    всё продать, всё, всё продать

    8
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го декабря

    Ты бы. чмошник, задницей своей торговал бы на панели - а не тем, что не ты строил, не тебе эти квартиры давали и не тебе это решать. И вообще - вы же за "десоветизацию" - снесите все советские постройки и умрите счастливыми!

    20
    5
  • A
    Anim
    Мимо проходил
    12-го декабря

    Дык, справедливости ради, они ж не квартиры продают, а управляющую компанию.

    Правда, если б до сих пор жил под этим управлением - уже начинал бы продавать квартиру...

    13
    5
