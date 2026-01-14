Baltijas balss logotype
Кто-то обязательно должен ответить за опоры моста Rail Baltica в Даугаве - премьер 7 6125

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто-то обязательно должен ответить за опоры моста Rail Baltica в Даугаве - премьер
ФОТО: LETA

Кто-то обязательно должен понести ответственность за незавершённые опоры моста в Даугаве в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), пишет LETA.

"Я не знаю, почему кто-то был настолько инициативен и решил, что сначала где-то надо установить эти сваи", – сказала Силиня, добавив, что, конечно, именно так обычно и происходит строительство.

По словам премьер-министра, она поручила министру сообщения рассчитать, сколько будет стоить необходимая консервация опоры, но такой расчёт пока не произведён.

"Тем не менее проводится и расследование по проекту 'Rail Baltica', так как я полностью согласна, что за то, как этот проект управлялся, ответственность должен понести не один человек", – подчеркнула Силиня.

По её словам, проектом управляют как внедряющая "Rail Baltica" в Латвии компания "Eiropas dzelzceļa līnijas", так и "RB Rail", а также Министерство сообщения, которое долгое время отвечало за этот проект.

"В этом проекте было очень много менеджеров, руководителей, которые получали конкурентоспособную, хорошую зарплату. Я думаю, что и они должны быть в состоянии объяснить, почему были приняты такие решения, в результате которых у нас теперь есть эти сваи", – заявила премьер-министр.

Ранее сообщалось, что председатель правления "Eiropas dzelzceļa līnijas" Марис Дзелме в этом месяце в передаче TV24 "Uz līnijas" сообщил, что вбитая в Даугаву опора моста "Rail Baltica" в этом году будет законсервирована, а её "расконсервация", скорее всего, произойдёт только после 2030 года.

Также сообщалось, что согласно информации "RB Rail", расходы на первый этап проекта "Rail Baltica" в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из них 5,5 миллиарда евро – в Латвии, однако возможно потенциальное сокращение затрат до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны и другие сбережения.

Общие затраты на проект, согласно анализу затрат и выгод, в Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе в 2017 году предполагалось, что весь проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы далее соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) длиной 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Оставить комментарий

(7)
  • I
    Igors
    14-го января

    Найти ответственных в Латвии проблема и для комиссии и для суда (пример Максима). Начатые мосты - это уже традиция (пример на Даугавгривас). Комиссия по расследованию - каждый проект подписывается ответственно-безответственным персонажем. Дальше читаем по списку...

    32
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    ответственность должен понести не один человек -- Ни один человек наказан не будет - коалиция этого не допустит. А если допустит, то в следующий рабочий день она работу может не выходить, к утру следующего дня она просто испарится!

    34
    3
  • 14-го января

    По мне ,так отвественность должен нести премьер -министр в первую очередь,а потом уже исполнители и менеджеры. Либо премьер не знает вообще,что происходит в Латвии,либо делает вид,что не знала ,что будут строить сваи и типа не заметила начала работ и не остановила сразу.А сейчас пытаются найти крайнего Янку.

    31
    1
  • Е
    Ехидный
    14-го января

    создадут комиссию по расследованию , потратят на нее хренову тучу денег , а виноватым окжется дворник Янка !!!

    48
    1
  • 010725
    010725
    14-го января

    "Ответственность" - это типа премию за квартал на четверть уменьшат ? Жессстко.

    73
    1
  • lo gos
    lo gos
    14-го января

    А кто это сделал??? Непонятно... вай-ваи девиньшь , наверно рука Кремля!?:)

    70
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го января

    Силиня! Так к зеркалу подойди и увидишь кто за этот бардак должен отвечать.

    107
    3
Читать все комментарии

