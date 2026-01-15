Baltijas balss logotype
Латвии придется помогать южным странам, испытывающим миграционное давление 0 960

Политика
Дата публикации: 15.01.2026
LETA
Изображение к статье: Латвии придется помогать южным странам, испытывающим миграционное давление
ФОТО: Unsplash

У Латвии пока нет оснований для освобождения от участия в механизме солидарности, с помощью которого Европейский союз (ЕС) надеется снизить миграционное давление на страны юга Европы, пишет Ir.

С июня ЕС начнет применять пакт о миграции и убежище - обширный пакет правовых актов, разработанный с целью повышения эффективности системы предоставления убежища. Одним из важнейших элементов пакта является создание ежегодного резерва солидарности для оказания помощи государствам юга Европы, которые испытывают наибольшее миграционное давление.

В ноябре Европейская комиссия представила доклад о ситуации с предоставлением убежища и миграцией в государствах ЕС и прогнозы на следующий год. Государства ЕС в докладе разделены на три категории - страны, которые испытывают значительное миграционное давление, страны, подверженные риску давления, и страны со значительной миграционной ситуацией. Латвия и Литва входят во вторую группу стран, Польша - в третью.

Оценка в основном базируется на данных "Eurostat" и агентств ЕС о количестве мигрантов в соотношении с численностью населения стран и ВВП. В первую категорию входят четыре страны - Кипр, Греция, Италия и Испания.

Механизм солидарности предусматривает три направления действий: перераспределение ищущих убежища в другие страны, финансовые взносы и альтернативные меры. Взносы каждой страны рассчитаны на основе численности населения и ВВП. Для Латвии взнос в этом году составит 1,36 млн евро и планируется, что она использует эти средства на предоставление альтернативных мер поддержки.

Однако Латвия считает, что уже является страной со значительной миграционной ситуацией и должна быть отнесена к третьей категории, включенные в которую страны могут претендовать на исключения. Госсекретарь Министерства внутренних дел Каспарс Аболиньш допускает, что ответ Еврокомиссии на такой запрос может быть отрицательным. В то же время он отмечает, что пакт предусматривает возможность повторной оценки ситуации, если она значительно изменится.

#Латвия #миграция #Европейская комиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

