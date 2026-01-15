На этот раз отставки Силини добивался Национальное объединение (НО).

За выражение недоверия проголосовали 18 депутатов Сейма, против — 48. В голосовании не участвовали 15 депутатов от оппозиционной партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ).

Как выяснило агентство LETA, ряд депутатов, в том числе из коалиции, не присутствовали на заседании из-за командировок.

Это уже пятый запрос об отставке премьер-министра.

Перед голосованием Силиня заявила, что латышский язык в Латвии укрепляется. Она отметила, что при избрании новых членов правления Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) учитываются их мнения, и напомнила, что в этом году больше не функционирует "Латвийское радио 4", которое вещало на русском языке. Премьер подчеркнула, что правительство активно работает над укреплением государственного языка как в системе образования, так и в общественных СМИ.

"Мы делаем то, что не удавалось в предыдущие годы", — заявила Силиня, добавив, что за последний год было сделано многое, и эта работа будет продолжена.

"Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы латышский язык использовался", — сказала она, призвав депутатов не поддерживать запрос об отставке и поблагодарив парламентариев, включая оппозицию, за вклад в укрепление латышского языка.

Руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц в ходе дебатов отметил, что этот год — предвыборный, и, скорее всего, последуют ещё многочисленные запросы об отставке премьер-министра. "В предвыборное время это можно понять", — сказал он, указав, что предыдущие требования об отставке были необоснованными.

Юревиц подчеркнул, что при Силине многое сделано для укрепления государственного языка в обществе и медиа.

"Язык в этом Сейме и правительстве был существенно укреплён", — сказал он, добавив, что в этой области ещё остаются нерешённые вопросы.

Он призвал не политизировать тему государственного языка, а совместно работать над его укреплением. По его словам, популистские силы только и ждут, чтобы государственники спорили между собой — в том числе по вопросам языка.

Оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (ЛПМ) отметил, что в Латвии существует множество нерешённых проблем, например, иммиграция. Он также критиковал ситуацию с недостроенными опорами моста проекта "Rail Baltica" в Даугаве, нехватку финансирования на ремонт дорог и слабые экономические показатели. Тем не менее Зивтиньш призвал свою фракцию не голосовать за отставку Силини, так как не поддерживает вопрос, заявленный в текущем запросе. Он выразил уверенность, что ЛПМ в ближайшие недели подготовит новый запрос об отставке премьера.

Эдвин Шноре (НО) отметил, что на сайте LSM по-прежнему появляется контент на русском языке, хотя, согласно Концепции национальной безопасности, с этого года его там уже не должно было быть. Он также посетовал на исчезновение контента на польском языке. По мнению Шноре, создаётся впечатление, что медийную политику Латвии определяют не в Риге, а в Москве, поскольку противоречия с национальными интересами и интересами безопасности становятся всё более очевидными и вопиющими.

Руководитель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев признал, что в последние недели всё чаще появляются высказывания действующих и будущих политиков, цель которых — дискредитировать работу LSM. По его мнению, инициатива по отставке правительства из-за редакционной политики общественного медиа — это не безобидный политический шаг, а крайне показательный сигнал в год выборов.

Шуваев заявил, что таким образом НО фактически направляет удар против руководства LSM, и, если бы могло, сегодня потребовало бы отставки его правления. "Попытки представить решения LSM как угрозу безопасности — это стремление подорвать доверие к медиа", — сказал Шуваев, добавив, что всё это происходит на фоне войны в соседней стране, когда политике особенно важно заботиться о безопасности информационного пространства.

НО сослалось на Концепцию национальной безопасности 2023 года, в которой указано, что "с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и на языках, принадлежащих европейскому культурному пространству, тем самым способствуя принадлежности всех жителей Латвии к единому информационному пространству, основанному на латышском и других языках Европейского союза, Европейской экономической зоны и стран-кандидатов ЕС. После прекращения государственного финансирования контента на русском языке завершился бы процесс формирования единого информационного пространства, тогда как в коммерческих СМИ содержание на русском языке могло бы существовать на частные средства".

По мнению НО, Кабинет министров продолжает выделять финансирование LSM на контент на русском языке, что противоречит цели создания единого информационного пространства.

"Мы считаем, что упомянутое в законе о публичных электронных СМИ и их управлении содержание на языках нацменьшинств не должно создаваться исключительно на русском языке, и эти нормы не противоречат положениям Концепции национальной безопасности", — заявили в НО.

Правительство Латвии состоит из премьер-министра Силини и 14 министров от партий "Прогрессивные", "Новое Единство" и Союз "Зелёных" и крестьян (СЗК).

Как сообщалось ранее, в прошлом году оппозиционные партии Сейма четыре раза требовали отставки Силини, однако премьер-министр каждый раз успешно проходила голосование о доверии.

Последний вотум доверия Силиня выдержала в октябре прошлого года. Тогда против её отставки проголосовали 46 депутатов, за — 38, один депутат — Улдис Аугулис (СЗК) — воздержался, а Андрей Целапитерс, который тогда был внефракционным, а сейчас входит в состав фракции СЗК, в голосовании не участвовал.