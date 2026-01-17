По мнению президента, вопрос укрепления безопасности в Арктике должен решаться в диалоге между странами-членами НАТО, а также между Данией и США на двусторонней основе, с соблюдением принципов международного права.

Президент Латвии также подчеркнул, что Дания - надежный член НАТО, и не должно быть сомнений в способности Дании выстоять и защитить Гренландию от потенциальных российских и китайских угроз.

По словам доктора Дрегериса, президент и раньше подчеркивал, что Дания - сильная демократия и надежный союзник НАТО, а Гренландия - неотъемлемая часть Дании.

Уже сообщалось, что президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести тарифы для стран, которые не поддерживают переход Гренландии под контроль США, вновь заявив, что это необходимо для национальной безопасности США.

Трамп и Белый дом неоднократно заявляли, что Гренландия должна стать частью США, не исключая использования военной силы для достижения этой цели.