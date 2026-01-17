Baltijas balss logotype
Гренландия и давление США: Ринкевич рассчитывает на компромисс с Данией 7 1567

Политика
Дата публикации: 17.01.2026
LETA
Изображение к статье: Гренландия и давление США: Ринкевич рассчитывает на компромисс с Данией
ФОТО: пресс-фото

Понимая интересы безопасности Соединенных Штатов, президент Латвии Эдгар Ринкевич надеется, что Дания и США найдут взаимоприемлемое решение гренландского вопроса, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

По мнению президента, вопрос укрепления безопасности в Арктике должен решаться в диалоге между странами-членами НАТО, а также между Данией и США на двусторонней основе, с соблюдением принципов международного права.

Президент Латвии также подчеркнул, что Дания - надежный член НАТО, и не должно быть сомнений в способности Дании выстоять и защитить Гренландию от потенциальных российских и китайских угроз.

По словам доктора Дрегериса, президент и раньше подчеркивал, что Дания - сильная демократия и надежный союзник НАТО, а Гренландия - неотъемлемая часть Дании.

Уже сообщалось, что президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести тарифы для стран, которые не поддерживают переход Гренландии под контроль США, вновь заявив, что это необходимо для национальной безопасности США.

Трамп и Белый дом неоднократно заявляли, что Гренландия должна стать частью США, не исключая использования военной силы для достижения этой цели.

#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #безопасность #Гренландия #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Что бы вы поняли это кто по 2 солдата в Гренландию послал:))) Вот Риня сейчас отделается, с завтрашнего дня ни слова про Гренландию:))))) опытный подлизала,,, представитель задницы:)))

    7
    0
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении нового пакета пошлин для ряда стран, экспортирующих товары в США, начиная с 1 февраля.

    Трамп заявил, что эти пошлины будут действовать до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами.

    В своей соцсети Truth Social президент США написал, что с таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, будет взиматься 10-процентная пошлина на «все товары, отправляемые в США».

    С 1 июня она будет увеличена до 25%, добавил президент США.

    «Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть для защиты две собачьи упряжки, одна из которых появилась недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на карту поставлена ​​национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира», — написал далее Трамп.

    4
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го января

    Латвия и судьбы мира... "Галантерейщик и кардинао спасут Францию!". Тьфу.

    9
    1
  • IP
    Ivans Pupkins
    17-го января

    Трамп хочет весь остров, Риня рассчитывает на компромисс ... на полшишечки?

    15
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го января

    Дааа... ситация тяжелая-кому с восторгом в глазах лизать. И чуть чего не это, то евросовок пнёт. И на штаты, прокси которые в евросовке всегда были три шавочки-полдлизочки крысится нельзя. Там сук, рыжий самодур злопамятный. Рвётся две ролужопицы латвии-на какой стульчик прыгнуть и кому с обожанием лизнуть....Тяжёлые, дамас ун кунги времена настали...

    33
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го января

    ролужопицы-полужопицы. Падралалильные сияющие. Не меньше.

    12
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го января

    "Ринкевич рассчитывает на компромисс с Данией... "

    Интересно, и сколько он от этого сможет иметь, если в евро перевести?

    20
    3
Читать все комментарии

