Глава минэкономики Виктор Валайнис в интервью ТВ-24 утверждал, что уже после мая прошлого года, то есть после подписания меморандума с торговыми сетями, цены на продукты перестали расти, а в конце минувшего года даже немного снизились. По словам министра, в мае этого года начнется более заметное снижение цен. Этому будут способствовать и дополнения к меморандуму, которые сейчас готовятся.

Министр экономики напомнил, что недавно одна крупная торговая сеть получила 2-х миллионный штраф за нарушение принципов конкуренции. "Мы и дальше будем действовать жестко, если торговые сети будут пытаться поставить производителей на колени", - заявил В. Валайнис.

Примечательно, что многие латвийцы оптимизма министра не разделили - в социальных сетях латвийцы посоветовали Валайнису чаще бывать в магазинах и смотреть на цены.