Когда цены на продукты начнут снижаться? Министр знает ответ 4 900

Политика
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда цены на продукты начнут снижаться? Министр знает ответ

Готовятся дополнения к меморандуму между министерством экономики и торговыми сетями.

Глава минэкономики Виктор Валайнис в интервью ТВ-24 утверждал, что уже после мая прошлого года, то есть после подписания меморандума с торговыми сетями, цены на продукты перестали расти, а в конце минувшего года даже немного снизились. По словам министра, в мае этого года начнется более заметное снижение цен. Этому будут способствовать и дополнения к меморандуму, которые сейчас готовятся.

Министр экономики напомнил, что недавно одна крупная торговая сеть получила 2-х миллионный штраф за нарушение принципов конкуренции. "Мы и дальше будем действовать жестко, если торговые сети будут пытаться поставить производителей на колени", - заявил В. Валайнис.

Примечательно, что многие латвийцы оптимизма министра не разделили - в социальных сетях латвийцы посоветовали Валайнису чаще бывать в магазинах и смотреть на цены.

#цены #штрафы #конкуренция #социальные сети #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    18-го января

    Рыжим в политике вообще верить нельзя. Чубайс и Джонсон чего только стоят... Это ж ,как говорят,самые чистокровные....😂😈👽

    1
    1
  • Е
    Ехидный
    18-го января

    меморандум это пустая бумажка которой министр может подтеретсься !!!!цены как росли , так и будут расти и снизить их можно только снижением налогов !!! клятвенные обещания торговцев не повышать цены, стоят ровно столько сколько стоил репшик - т.е. ничего, от слова совсем !!!!!

    9
    1
  • Д
    Дед
    17-го января

    Готов поспорить с министром. Ни хрена у него не получится.

    32
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    18-го января

    Ну вот зачем нужно читать или слушать тупые измышлизмы и вообще можно ли разговаривать с человеком, который не улавливает семантическую разницу между феерией задорного летнего пьянства и экзистенциализмом депрессивного осеннего запоя?

    10
    2
Читать все комментарии

