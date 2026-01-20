В связи с этим ассоциация призывает Сейм отклонить планируемые поправки к Закону о почте. По мнению организации, такой подход ограничивает конкуренцию, потенциально лишая общество возможности получать услугу лучшего качества за меньшую цену, а также создаёт риски неэффективного использования государственных средств и не соответствует хорошей европейской практике.

В ассоциации подчёркивают, что УПУ имеет важное значение для общества — она обеспечивает доступность базовых почтовых услуг по приемлемой цене по всей стране. Именно поэтому выбор поставщика такой услуги должен осуществляться в открытом конкурентном процессе, позволяющем сравнить предложения и выбрать наиболее эффективное решение.

«Конкуренция — не самоцель, это инструмент, который позволяет обществу получать более качественные услуги по конкурентоспособной цене. Если конкурс не проводится, невозможно понять, действительно ли выбранное решение является наилучшим для налогоплательщиков», — заявил руководитель по связям с общественностью Ассоциации почтовых коммерсантов Янис Анджанc.

Он также отметил, что необходимо учитывать принцип правовой уверенности: компании, работающие в сфере почтовых услуг, инвестировали в инфраструктуру, рассчитывая на проведение конкурса после окончания текущего договора. Решение отменить или отложить этот процесс без объективных причин подрывает доверие к действиям государства и инвестиционной среде в целом.

Учитывая вышеизложенное, ассоциация призывает Сейм соблюдать закреплённый в Законе о почте основной принцип — поставщик универсальной почтовой услуги должен определяться в порядке конкурса.

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике планирует рассмотреть поправки к закону во втором чтении во вторник.

Как ранее сообщала ЛЕТА, в конце ноября 2025 года Сейм во втором чтении поддержал идею продлить обязательства по предоставлению УПУ предприятию «Latvijas pasts» на два года — до 31 декабря 2028 года.

В Законе о почте предусмотрено, что поставщик УПУ выбирается в порядке конкурса. Министерство сообщения поясняет, что в 2026 году Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) следовало бы организовать конкурс для определения поставщика УПУ на пятилетний срок — с 1 января 2027 года по 31 декабря 2031 года.

Однако на уровне Европейского союза продолжаются дискуссии о необходимости пересмотра почтового регулирования с учётом изменений на рынке. Министерство указывает, что, если будет начат процесс разработки изменений, возможно, новое регулирование будет отличаться от действующего закона, поэтому в Закон о почте необходимо внести переходные положения, позволяющие продлить обязательства по УПУ без проведения конкурса — только на два года.

Таким образом, планируется продлить обязательства по УПУ с 1 января 2027 года без конкурса тому почтовому оператору, который их исполняет до 31 декабря 2026 года. Согласно решению КРОУ, обязательства по УПУ с 1 января 2022 года до конца 2026 года возложены на «Latvijas pasts».

В министерстве подчёркивают, что за последние пять лет на различных форумах неоднократно высказывалось мнение о значительных изменениях в отрасли, и что действующая Почтовая директива ЕС больше не соответствует реальным условиям.

Тем временем по поручению Европейской комиссии был проведён анализ будущего почтового сектора. Во всех сценариях исследования признаётся необходимость пересмотра действующего регулирования. Хотя в рабочем плане ЕК на 2025 год не предусмотрен пересмотр директивы, в мае этого года опубликована стратегия по единому рынку, в том числе в почтовой сфере. В связи с этим в четвёртом квартале 2026 года планируется начать разработку нового нормативного акта, который заменит почтовую директиву.

УПУ — это минимальный набор почтовых услуг определённого качества, доступный всем пользователям в Латвии по единым тарифам, независимо от их географического местоположения. Поставщик УПУ обязан обеспечивать доставку внутренней и международной корреспонденции и посылок, а также доставку подписной прессы. Тарифы на почтовые услуги утверждаются КРОУ.