Глава Огрской краевой думы Эгилс Хелманис (Национальное объединение) давно уже вышел за пределы муниципальной политики, видимо, считая себя политиком государственного уровня. В таком же духе выдержено и его открытое письмо Эдгару Ринкевичу. Приводим основные моменты этого послания главы самоуправления президенту страны.

"Я, мэр Огре Эгилс Хелманис, обращаюсь к президенту Эдгару Ринкевичу. Поскольку Давосский форум четко обозначил множество вопросов, на которые нет ответа. НАТО еще существует? Готовы ли американцы защищать нас, если на страны Балтии нападет Путин? Возможна ли единая европейская армия? Готова ли Европа защищать страны Балтии? На эти вопросы должна ответить г-жа Браже. Она не может на них ответить. На эти вопросы должен ответить господин Спрудс, ответить на них он не может. Г-н президент, моя просьба - нужно добиться, что с поста министра иностранных дел увольняют Байбу Бражи, а с поста министра обороны - Андриса Спрудса. Нам нужны профессионалы, лучшие, какие у нас есть. Проводим, пожалуйста, аудит, сколько господин Спрудс поставлял дронов на Украину. Поручаем Министерству образования ввести в школах уроки патриотического обучения. Ввести обучение по управлению дронами в школах, как отдельного урока...

Господин президент, наше время истекает и здесь речь не обо мне, как Эгиле Хелмане или о вас, Эдгаре Ринкевиче...

На все те вопросы, которые я задал, не может ответить никто. Так получилось, что вы стали президентом нашей страны. Если Вы ничего не захотите сделать, найдете оправдание не делать, что у Вас нет такой власти, что эти люди Вам не подчиняются, тогда Вам в истории придется взять на себя ответственность, почему народ Латвии не был готов к нападению Путина. Но если вы захотите что-то сделать, поймите, что единственным ресурсом, который есть в вашем распоряжении, является ваш собственный народ. У нас может быть лучшее оружие мира, но если у народа не будет мотивации держать его в руках и отстаивать свою независимость, это не будет иметь никакого смысла. Нужно сделать свое домашнее задание, если мы действуем сегодня, мы еще можем успеть что-то спасти. Я 4 года отчаянно пытаюсь объяснить всем, что страны Балтии находятся в плане Путина.

У меня есть уверенность, что мы можем победить. Если мы едины, мы должны принять закон о коллаборационистах, чтобы как можно скорее можно было идентифицировать всех тех, кто ждет русский мир."