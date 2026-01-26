Консервация построенного в рамках железнодорожного проекта «Rail Baltica» полотна моста через улицы Ластадияс и Краста, в том числе опоры моста через Даугаву, может стоить от 300 000 до 550 000 евро, сообщила агентству LETA национальная компания-исполнитель проекта «Rail Baltica» в Латвии SIA «Eiropas dzelzceļa līnijas» (EDzL).

Компания сообщила, что в первом квартале 2025 года было завершено строительство путепровода над улицами Ластадияс и Краста. Это инженерное сооружение длиной 140 метров, одна из опор которого была построена в Даугаве, а пролет моста проходит над рекой.

EDzL пояснило, что не все мосты необходимо консервировать, но консервация необходима в том месте, где пролет моста проходит над второй опорой, или так называемой открытой частью пролета. Консервация необходима, поскольку продолжение строительства Рижского кольца запланировано на втором этапе реализации проекта «Rail Baltica» — после 2030 года. Таким образом, EDzL предоставила Министерству транспорта (SM) информацию о затратах на консервацию завершенной части моста, одновременно прося министерство обеспечить финансирование для начала разработки проекта.

Предварительные расходы включают разработку проекта консервации завершенного инженерного сооружения и расходы на консервационные работы, а также будут зависеть от вида консервации. Расходы на консервацию путепровода составят примерно 1,1-2,1% от расходов на строительство путепровода, которые в целом составили 26 миллионов евро.

Планируется, что разработка проекта состоится в первом квартале этого года. После разработки проекта консервации будут известны конкретные затраты на консервационные работы.

Консервация обеспечит неизменное состояние сооружения, а надзор будет осуществлять подрядчик и строительный инспектор (инженер FIDIC). В соответствии с действующими в Латвии нормативными актами, в случае приостановки строительных работ консервация незавершенных инженерных сооружений является обязательной, если существует риск повреждения конструкций или угроза безопасности, подчеркнули в компании.

Невыполнение консервации увеличивает риск того, что при возобновлении строительных работ потребуется демонтаж или укрепление поврежденных конструкций, что может создать значительную дополнительную финансовую нагрузку на государственный бюджет по сравнению с своевременной консервацией, подчеркнули в компании.

Как уже сообщалось, Министерство транспорта (МТ) поручило EDzL до пятницы, 23 января, представить расчет затрат на консервацию опоры «Rail Baltica» в Даугаве и приостановку остальных работ в Рижском узле. Консервация необходима, поскольку строительные работы приостановлены и конструкция должна быть защищена, а строительство моста планируется возобновить только после 2030 года.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) указала, что за незавершенную опору будет нести ответственность и проводится расследование по управлению проектом. EDzL ранее подтвердила, что опора будет законсервирована в этом году.

По информации «RB Rail», затраты на первый этап «Rail Baltica» в Прибалтике могут составить 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро, однако возможны потенциальные сбережения до 500 миллионов евро за счет оптимизации технических решений, а также возможны другие сбережения.

Общие затраты на проект в соответствии с анализом затрат и выгод в странах Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году было подсчитано, что проект в целом будет стоить 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы далее по железной дороге можно было соединить страны Балтии с другими европейскими странами.

В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.EDzL является полностью принадлежащей государству капитальной компанией с уставным капиталом в размере 4,445 млн евро.