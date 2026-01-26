Германия и Латвия придерживаются единого мнения о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, и ее необходимо сдерживать всеми возможными способами, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, принимая в понедельник министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

Также Браже затронула тему германского военного присутствия в регионе, включая размещение бригады Германии в Литве и участие воздушных сил в противовоздушной обороне НАТО в Балтийском регионе.

В свою очередь Вадефуль подчеркнул солидарность Германии с Латвией и другими странами Балтии, отметив вклад Германии в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО, в том числе размещение бригады в Литве, участие в контроле воздушного пространства Балтии и меры безопасности на Балтийском море.

Министр иностранных дел Германии особо подчеркнул историческую ответственность, указав, что немецкая оккупация Латвии в 1941 году сопровождалась насильственным истреблением, принудительным трудом и убийствами еврейского населения.

Про убийство мирных жителей других национальностей Вадефуль ничего не сказал.

Зато он отметил, что Германия является одним из важнейших торговых партнеров Латвии. В Латвии работают более 1200 немецких компаний. Он также подчеркнул важность изучения немецкого языка латвийской молодежью.