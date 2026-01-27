Дефицит в балансе консолидированного совокупного бюджета в декабре прошлого года составил 4,1% от внутреннего валового продукта (ВВП), или 1,7 млрд евро в денежном выражении, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

С учетом корректировок Европейской системы счетов (ESA) дефицит составил 2,9% от прогнозируемого ВВП. Фактический дефицит будет уточняться в соответствии с фактическими данными ВВП и коррекциями ESA.

Годом ранее в тот же период дефицит составлял 1,8%, или 733,1 млн евро.

Как отмечает СФД, в 2025 году поступления в бюджет выросли на 3,5%, или на 606,7 млн евро, тогда как в 2024 году - на 9,9%.

Более низкие темпы роста поступлений в 2025 году связаны с низкими темпами роста налоговых поступлений (5,6%), а также снижением неналоговых поступлений на 6,1% и снижением поступлений из фондов ЕС на 6%.

Бюджетные расходы в прошлом году увеличились на 9,2%, или на 1,6 млрд евро.

По данным СФД, в конце декабря 2025 года в государственном специальном бюджете был профицит в размере 475,2 млн евро, в то время как в основном государственном бюджете и бюджетах самоуправлений был дефицит в размере 2,2 млрд евро и 47,2 млн евро соответственно.

В декабре прошлого года поступления консолидированного совокупного бюджета составили 1,8 млрд евро, расходы - 2,5 млрд евро.

В основном бюджете поступления в декабре составили 1,2 млрд евро, а расходы - 1,7 млрд евро. Поступления специального бюджета составили 463,3 млн евро, а расходы - 461,7 млн евро. Поступления бюджетов самоуправлений составили 360 млн евро, а расходы - 491,5 млн евро.

В декабре наибольшая доля общих расходов бюджета пришлась на субсидии и дотации (25%), социальные выплаты (21%) и зарплаты (21%). Наиболее резкий рост наблюдался в капитальных расходах и социальных выплатах - на 21,7% (64,5 млн евро) и 20,3% (91,4 млн евро) соответственно по сравнению с декабрем 2024 года.

В связи с резким увеличением расходов на зарплаты в публичном секторе правительство обязалось ограничить прирост зарплатного фонда в 2025 году до 2,6%. В 2025 году расходы на оплату труда выросли на 6,4%.