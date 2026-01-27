Россия вместе со своими союзниками в настоящее время очень умело использует лазейки между различными санкционными режимами, заявил посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Посол подчеркнул, что важно не только вводить санкции, но и не допускать использования этих лазеек. По его словам, существуют санкции США, Европы, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии и других стран.

«Это марафон на нескольких дорожках. На наш взгляд, к справедливому миру можно прийти, только продолжая скоординиренное взаимодействие и давление на Россию во всех возможных сферах», – подчеркнул Пилдегович.

Отвечая на вопрос, может ли действия президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу наконец принести результат, Пилдегович выразил надежду, что это произойдёт.

«Нет сомнений, что у президента США есть рычаги влияния», – отметил посол.

Он признал, что санкции против российского нефтяного концерна «Лукойл» оказались действенными. Также, по его словам, можно наблюдать решительные действия США в отношении «теневого флота», подчеркнув важную роль американской дипломатии.

Одновременно Пилдегович заявил, что относится с большой осторожностью и даже скепсисом к прошедшим и предстоящим трёхсторонним переговорам, поскольку Россия продолжает атаковать Украину.

«Риторика России не совпадает с её действиями. Это традиционная тактика России. Поэтому этот год очень важен», – указал он.

По его мнению, Украина делает всё возможное, чтобы демонстрировать прагматичный подход. Она сигнализирует, что готова к заморозке текущей линии фронта и идти на определённые компромиссы.

«Но, конечно, принципиальные вопросы касаются территориальной целостности», – пояснил посол.

Как отметил дипломат, нельзя отрицать, что украинское общество устало. В настоящее время Украина переживает, возможно, один из самых тяжёлых моментов за всё время войны, указал Пилдегович, подчеркнув, что страну накрыла самая суровая зима за последние десять лет.

Одновременно Россия усилила атаки именно на теплоэлектростанции — в том числе несколько из них были взорваны в окрестностях Киева. Фактически столица Украины последние три недели живёт в режиме катастрофы: централизованное отопление и подача электроэнергии доступны около 4–6 часов в сутки, имеются серьёзные перебои с водоснабжением. Это ощущается и в посольстве, расположенном в центре города, добавил он.

По словам Пилдеговича, многие люди переехали в частные дома, к родственникам и друзьям, поэтому внутри страны наблюдается определённое перемещение населения.

«Я бы назвал это геноцидом», – сказал он, подчеркнув, что по сути это очередные военные преступления России против мирных жителей.

Посол отметил, что сейчас особенно важна любая помощь в сфере энергетики.

По мнению Пилдеговича, эти атаки не свидетельствуют о стремлении России к миру или к замораживанию конфликта.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах делегации Украины, России и США обсудили 20-пунктный план прекращения войны и что после встречи в Абу-Даби число спорных вопросов сократилось. Однако Украина не собирается отдавать свои территории.

Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.