Погодные условия заставили Вадефуля в последний момент изменить свой маршрут утром 26 января. У него были запланированы встречи в Латвии, но он не смог вылететь из Берлина, как планировалось, для однодневной поездки.

"Из-за экстремальных погодных условий место выезда было перенесено из Берлина в Лейпциг, чтобы осуществить поездку", – пояснили в Министерстве иностранных дел Германии.

Вместо того чтобы сесть на самолет, Вадефуль сначала сел на поезд ICE. В то же время его путешествие из Берлина в Лейпциг также не прошло удачно, ведь поезд задержался на целый час.

В Лейпциге Вадефуля ждал самолет Airbus, принадлежащий Вооруженным силам Германии, чтобы доставить его в Ригу.

В столице Латвии у прибывшего с опозданием немецкого министра прошла встреча с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. Оба министра осудили Россию.