Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно, почему министр иностранных дел Германии опоздал на встречу с Байбой Бражей 2 934

Политика
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Встретились два одиночества.

Встретились два одиночества.

ФОТО: LETA

Министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю пришлось менять свой маршрут в Латвию из-за ледяного дождя, сообщил Bild.

Погодные условия заставили Вадефуля в последний момент изменить свой маршрут утром 26 января. У него были запланированы встречи в Латвии, но он не смог вылететь из Берлина, как планировалось, для однодневной поездки.

"Из-за экстремальных погодных условий место выезда было перенесено из Берлина в Лейпциг, чтобы осуществить поездку", – пояснили в Министерстве иностранных дел Германии.

Вместо того чтобы сесть на самолет, Вадефуль сначала сел на поезд ICE. В то же время его путешествие из Берлина в Лейпциг также не прошло удачно, ведь поезд задержался на целый час.

В Лейпциге Вадефуля ждал самолет Airbus, принадлежащий Вооруженным силам Германии, чтобы доставить его в Ригу.

В столице Латвии у прибывшего с опозданием немецкого министра прошла встреча с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. Оба министра осудили Россию.

×
Читайте нас также:
#погода #Латвия #транспорт #Россия #Германия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео