В конце минувшего года правительство Силини, как никогда было близко к кризису и развалу. Однако в итоге удержалось на плаву — три правящих партии решили, что за 10 месяцев до выборов нет смысла рушить всю конструкцию власти и начинать формировать новую коалицию, запуская в нее прямых конкурентов на выборах.

Внутренняя оппозиция

Но чуда не случилось — партнеры хоть и согласились «терпеть» до выборов этот брак по расчету, тем не менее те же «зеленые крестьяне» продолжили играть роль внутренней оппозиции. В этом году ничего не изменилось - «зеленые крестьяне» снова блокируются с оппозицией по ряду законопроектов, а также смеют свое суждение иметь даже по «единой внешней политике Латвии». Судите сами.

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян), не согласовав это свое решение с партнерами по коалиции и остальными руководителями страны, поставила свою подпись под обращением председателей парламентов США и Израиля к Нобелевскому комитету о присвоении Нобелевской премии Дональду Трампу.

Вслух спикера Сейма посмели осудить только отдельные депутаты от партии «Прогрессивные», и независимый депутат, которая прежде тоже состояла в рядах «прогрессивных», Скайдрите Абрама, назвавшая этот демарш Миерини потрясением для всего латвийского народа. Лидеры «зеленых крестьян», разумеется, своего однопартийца Миериню поддержали.

«Разбор полетов» состоялся в минувшую пятницу, когда в президентский замок на совещание по внешней политике прибыли участники «внешнеполитической пятерки» - сам глава государства, спикер Сейма, министр иностранных дел, глава комиссии Сейма по иностранным делам и советник премьера по международным вопросам, который заменил улетевшую в Брюссель Эвику Силиню.

Понятное дело, что на брифинге ни президент, ни глава МИДа не стали критиковать поступок Миерини. Однако по слухам, глава государства и министр иностранных дел дипломатично призвали спикера в следующий раз все-таки сперва согласовывать подписание столь чувствительных документов.

Тем более, что отправка письма в Нобелевский комитет совпал с резкими высказываниями Трампа по вопросу Гренландии. В пресс-релизе лишь содержался намек на демарш спикера Сейма: «Должностные лица, вовлеченные в реализацию внешней политики, подтвердили важность реализации единой внешней политики и взаимной координации, чтобы как можно эффективнее защищать интересы Латвии».

Кто тут против Трампа?!

Между тем, эпопея в Латвии с «нобелевкой» для Трампа еще не закончилась. Ведь уже послезавтра в Сейме пройдут ежегодные внешнеполитические дебаты и, как ожидается, часть оппозиции начнет с трибуны парламента «лупить» правящих за отсутствие согласованной внешнеполитической линии.

Свой «подарок» всем правящим, да и остальной оппозиции тоже, подготовили депутаты, которые внесли в парламент проект постановления Сейма в поддержку присуждения президенту США Нобелевской премии.

Многие парламентарии окажутся в четверг в очень щекотливой ситуации — проголосовать против проекта, это значит показать новому послу США в ЛР, что они против американского президента. Проголосовать за проект — это значит изменить тем избирателям, которые, мягко говоря, критически относятся к нынешнему главе Белого дома.

Битва за поправки

Понятное дело, что внутри правящей коалиции достаточно разногласия и по внутренней политике. Так уже в этом месяце «зеленые крестьяне» при поддержке оппозиции приняли поправки в закон, которая позволяет выплачивать компенсацию за необоснованно арестованное имущество еще до завершения судебных дел в рамках уголовного процесса.

Депутаты «Нового Единства» и минюст, который находится под контролем этой же партии, обратились к президенту и бывшему однопартийцу Ринкевичу с призывом не подписать законопроект. И глава государства согласился — в итоге законопроект отправлен на доработку в Сейм. Основной аргумент против поправки – если выплатить компенсацию заранее, а потом вдруг суд признает имущество добытым преступным путем, то придется взыскивать выплаченную компенсацию и это нелогично.

Интересно, как поступят сторонники поправки — снова, как в случае со Стамбульской конвенцией, согласятся с доводами президента или все-таки проголосуют повторно за данную поправку? Скорее всего, будет третий вариант — депутаты подготовят компромиссную поправку.

Острые споры происходят между «зелеными крестьянами» и «прогрессивными» и на уровне правительства. Как уже сообщалось, сейчас идет настоящая война в коалиции по поводу плана минфина «отнять» у Центра защиты прав потребителей функции надзора за внебанковскими финансовыми компаниями и передать эти функции Банку Латвии. Против такой «реформы» категорически возражает глава минэкономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) и сам Центр защиты потребителей, а также большинство отраслевых организаций. За реформу очень активно агитируют представители партии «Прогрессивные». Будет интересно понаблюдать, чем эта битва закончится.

Между тем, «прогрессивные» и «Новое Единство», вопреки позиции «зеленых крестьян», пытаются протащить через Сейм вопрос о криминализации картелей. А именно: о том, чтобы за картельное соглашение виновных привлекали к уголовной ответственности. Также депутаты от «Нового Единства» хотят законодательно разрешить использование оперативных материалов, собранных в рамках одного уголовного дела, в других уголовных и административных делах. «Зеленые крестьяне» считают такой подход недопустимым.

Шанс для оппозиции

Де-факто по многим вопросам у коалиции всего 34 голоса, то есть это голоса депутатов «Нового Единства» и «Прогрессивные». «Зеленые крестьяне» поддерживают партнеров только по самым ключевым вопросам — например, когда оппозиция поднимает вопрос об отставке премьера или министров.

Очевидно, что по мере приближения часа Х, то есть выборов, разногласия в коалиции будут только нарастать. Это повышает шансы оппозиции пробить через парламент решения по важным для оппозиционных партий вопросам.