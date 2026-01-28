Премьер-министр утверждает, что в стране нет энергетического кризиса 1 589

Политика
Дата публикации: 28.01.2026
LETA
Изображение к статье: Премьер-министр утверждает, что в стране нет энергетического кризиса
ФОТО: LETA

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер отметила, что жители в основном оплачивают счета за отопление выравненными платежами, чтобы "подобные пиковые периоды отопления не вызывали обеспокоенности".

Силиня сообщила, что министр экономики Виктор Валайнис призвал обсудить этот вопрос министра климата и энергетики Каспарса Мелниса и Министерство благосостояния, чтобы самоуправления были готовы к резкому росту счетов за отопление.

Премьер напомнила, что жилищные пособия были увеличены и в нынешней ситуации нужно понять, насколько самоуправления готовы оказывать помощь. Силиня ожидает, что Валайнис и Мелнис предложат правительству реальные решения, которые можно будет реализовать, если возникнет необходимость.

Валайнис ранее заявил, что с учетом низкой температуры воздуха этой зимой расходы домохозяйств на отопление могут существенно вырасти, поэтому предложил созвать внеочередное заседание Государственного энергетического кризисного центра, чтобы найти эффективные решения для поддержки населения.

В качестве наиболее реального решения, как поддержать население в условиях роста расходов на отопление, в настоящее время рассматривается выплата жилищных пособий, сообщил министр.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
