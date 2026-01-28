Жители Латвии спокойно относятся к новым мигрантам — на протест вышло всего несколько десятков человек

Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жители Латвии спокойно относятся к новым мигрантам — на протест вышло всего несколько десятков человек

В состоявшемся в среду вечером в Риге, напротив здания Кабинета министров, пикете «Нет мигрантским квотам», организованном молодёжным крылом организации латышских националистов, приняли участие всего шесть десятков человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В настоящее время пикет завершён, каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

Целью пикета было «выразить чёткое и жёсткое осуждение бездействия государственных должностных лиц)».

До июня текущего года Латвии необходимо внедрить требования Пакта ЕС о миграции и убежище, который предусматривает три варианта:

– принять около 100 мигрантов из других стран ЕС,

– внести финансовый взнос в размере 20 000 евро за каждого непринятого беженца (2 млн евро за 100 человек),

– либо оказать техническую помощь другим государствам.

Ранее Латвия не поддержала первые два варианта, считая, что находится в особой ситуации, поскольку сама сталкивается с усиленным давлением нелегальной миграции на восточной границе страны. В связи с этим Латвия предложила применить к ней исключение, чтобы избежать финансовых выплат или приёма лиц. Однако Брюссель решил иначе.

Самое обидное, что освобождение от мигрантов получили несколько стран, в том числе Польша и Эстония, однако не Латвия.

#Латвия #миграция #беженцы #власть #национализм #Брюссель #мигранты #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
