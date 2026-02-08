Латвийская служба госбезопасности показала карту Латвии, на которой отмечены места проживания авторов прославляющих агрессию комментариев. В свою очередь, известный в Даугавпилсе блогер рассказал в "тиктоке", что его также пригласили на беседу в СГБ.

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) опубликовала общедоступный отчёт о своей деятельности за прошлый год. В отчёт, помимо прочего, включена карта, на которой показано, где живут авторы агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в соцсетях.

"В опубликованном годовом отчёте можно найти интересную карту с размещением на территории Латвии авторов зафиксированных СГБ в интернет-среде агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в 2025 году. Рига и её агломерация - эпицентр вербальной агрессии", - пишет на платформе "Х" Мартиньш.

В комментариях в соцсетях призвали одуматься тех, кто полагает, что его "писанина" на порталах и в соцстях пройдет бесследно. "Если вы полагаете, что комментарии анонимны, вы ошибаетесь. Все отслеживается", - высказался Каспарс на платформе "Х". "Думай, что пишешь", - отметила Анна. В свою очередь, известный в Даугавпилсе и выступающий под псевдонимом Серега Крепостной блогер рассказал в "тиктоке", что его также пригласили на беседу в СГБ: