Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Думай, что пишешь!» СГБ следит за авторами комментариев и блогерами в Латвии 2 1365

Политика
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скриншот: Mārtiņš Kaprāns, соцсеть X

Скриншот: Mārtiņš Kaprāns, соцсеть X

Латвийская служба госбезопасности показала карту Латвии, на которой отмечены места проживания авторов прославляющих агрессию комментариев. В свою очередь, известный в Даугавпилсе блогер рассказал в "тиктоке", что его также пригласили на беседу в СГБ.

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) опубликовала общедоступный отчёт о своей деятельности за прошлый год. В отчёт, помимо прочего, включена карта, на которой показано, где живут авторы агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в соцсетях.

"В опубликованном годовом отчёте можно найти интересную карту с размещением на территории Латвии авторов зафиксированных СГБ в интернет-среде агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в 2025 году. Рига и её агломерация - эпицентр вербальной агрессии", - пишет на платформе "Х" Мартиньш.

В комментариях в соцсетях призвали одуматься тех, кто полагает, что его "писанина" на порталах и в соцстях пройдет бесследно. "Если вы полагаете, что комментарии анонимны, вы ошибаетесь. Все отслеживается", - высказался Каспарс на платформе "Х". "Думай, что пишешь", - отметила Анна. В свою очередь, известный в Даугавпилсе и выступающий под псевдонимом Серега Крепостной блогер рассказал в "тиктоке", что его также пригласили на беседу в СГБ:

@sergej_krepostnoj Вызов в Службу Государственной Безопасности #службы #латвия #допрос #крепостной#беларусь🇧🇾 ♬ High Energy Hustle - Ausku Studio
Читайте нас также:
#СГБ #Латвия #интернет #безопасность #соцсети #блогер #агрессия #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
2
0
8

Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    9-го февраля

    Давно пора было этим заняться! Куча ждунов,особенно тут в ВВ, а поперек чтото говоришь, так на тебя кучу помоев сразу сбрасывают.

    1
    5
  • Д
    Добрый
    8-го февраля

    Мимо проползающий со стеклянным хреном в зубах. Прочитал? К тебе относится

    1
    14

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Изображение к статье: Как нам обустроить кладбища: на погостах Латвии рок-концерты пока не планируются Эксклюзив!
Изображение к статье: «В качестве министра обороны он даже вреден». Один из лидеров Нацобъединения недоволен визитом министра в Огре
Изображение к статье: Кто и что сказал, куда ездил? Спецслужбы следят за мэрами городов Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео