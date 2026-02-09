Устав от революций и войн, Старый Свет в середине прошлого века начал наслаждаться повсеместной автомобилизацией. Теперь, похоже, ей приходит конец — вместо личного четырехколесного транспортного средства будет двухколесное, причем не факт, что даже персональное.

…Современный тип велосипеда, с цепной передачей, появился благодаря британцу Джону Кемпу Старли, 140 лет тому назад, так что плюсы вольного передвижения испробовали даже Лев Толстой и Николай Второй. Но мог ли тогда кто-то предположить, что власти Европы будут навязывать велотранспорт всему населению?

А ведь именно из нормативов Брюсселя исходит министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные»), на прошлой неделе выдвинувший «национальную позицию N 1» официальной Риги: «О прогрессе, достигнутом, осуществляя Европейскую декларацию о велоеезде».

Дрезденские 75 процентов

Такой запредельный потолок населения, передвигающегося на двух колесах, выдвинул восточногерманский город. Достичь его предполагается, правда, только к 2035 году.

Датский Орхус уже к 2030 году придет к 50% населения, использующему велосипед на повседневной основе. Западногерманский Мюнстер строит улицы только в согласии с велотрассами, а итальянская Болонья договорилась с 55 окружающими муниципалитетами о планировании велотранспорта в агломерации.

Будапешт вводит инициативы «Велоавтобус» и «На велосипеде на работу». В Германии имеется более чем 2 миллиона арендных байков, за пятилетку их число выросло на четверть. Маленький литовский городок Таураге прославился 86 км велодорожек!

Столица нашей Еврородины, Брюссель, пошла дальше всех — там можно получить дотацию от самоуправления в размере 4000 евро на грузовой велосипед и 2000 евро — на велоприцеп.

Миллиарды под двумя колесами

Регулой Евросоюза 2024/1679 введено ЮРИДИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ к 431 городу Старого Света — принять «Долгосрочные планы городской мобильности». В них внедряется принцип «последней мили», т.е. жители пользуются исключительно электрическим общественным транспортом, а уж потом до работы и дома добираются великом, который держат на стоянке.

К планам Брюсселя в порядке международной «Транспортной общины» подключились такие пока еще не входящие в Евросоюз государства, как Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия, а также в ранге наблюдателей — Грузия, Молдова и Украина.

В настоящий период финансового планирования Евросоюза (2021-2027 гг.), на велотранспорт зарезервировано 4,5 миллиарда евро, из коих 3,2 миллиарда дает собственно бюджет ЕС, а 1,3 миллиарда — сами государства. На эти средства предполагается проложить 12 000 км новых или улучшенных велодорожек.

И вот что характерно: последние прокладываются на месте... бывших железных дорог! То есть, деиндустриализация 1990-2000-х гг. будет прикрыта «мультимодальными соединениями, также активным транспортом». Все это должно, по мнению высокопоставленных кругов, обеспечить привлекательность сельских районов ЕС.

А в рамках Фонда социального климата «доступны дополнительные финансовые возможности», как то транспортные купоны на совместное пользование велосипедами, или устройство зарядок для электровелосипедов. Раскошелились даже такие, не самые богатые, государства ЕС, как Португалия — там в 1000 школ раздали 20 000 велосипедов.

Драйвер роста

Всего, по оценкам Еврокомиссии, велотранспорт создает 21 миллиард евро внутреннего валового продукта (больше бюджета Латвии), в цепочках создания добавленной стоимости работает порядка 1000 предприятий.

За год в Европе продается порядка 20 млн велосипедов, из коих 5,5 миллиона электрические. Более трех четвертей велосипедов собраны в Евросоюзе, хотя доля компонентов из наших стран составляет лишь 45-50%, остальное — вестимо, Китай.

Производителем N 1 на сегодня является Португалия (1,8 миллиона), за ними следуют Румыния (1,5 миллиона) и Италия (1,2 миллиона). Евросоюз экспортирует велосипедов примерно на миллиард евро, а вдвое больше — импортирует.

Судя по недавно заключенным договорам о свободной торговле с Латинской Америкой и Индией, скоро велосипедный торговый дефицит станет еще более выраженным. Выживут ли в таких условиях оставшиеся в ЛР предприятия «отверточной сборки»?

Признаюсь, со времен «велодорожки Рубикса», что шла от Иманты до Юрмалы, сам я педали в Латвии не крутил. В Нидерландах, где оказался в начале 1990-х, ездил на цветочную ферму даже в другой населенный пункт, но это не для удовольствия, а по надобности.

Похитители велосипедов

Зато у моей мамы, до 75 лет ездившей на велосипеде, в течение двух недель украли — два. Это и прервало ее четвертьвековое хобби, и здоровье в целом подкосило. Что характерно, оба средства были припаркованы с помощью замка и цепи в дощатой будочке во дворе с воротами о кодовом замке. Что уж тогда говорить о предполагаемых перехватывающих парковках у пунктов мобильности — они в условиях Латвии могут стать просто бесплатными супермаркетами для воров.

Для борьбы с веловоровством во Франции с 2021 года ввели обязательную маркировку новых велосипедов, сейчас в стране более 7 миллионов байков с индивидуальными метками. В Бельгии систему идентификации MyBike ввели в 2024 году.

Сквозь бури и туманы

Соблазном для преступников является, во-первых, высокая стоимость современных велосипедов. Если в позднем СССР изделия типа «Украина» можно было купить на повышенную студенческую стипендию — т.е. порядка 50 рублей, а «Минск» или «Десну» на десятку дороже, то сегодня собранный в Латвии из импортных комплектующих байк тянет уже на минимальную зарплату «на руки».

… Ну а самым контраргументом против массированной велоэкспансии в условиях Латвии является, увы, наш климат. В особенности этой зимой — морозы и снежные завалы в очередной раз доказали, что вся наша повседневная жизнь не чета Южной, Западной и Центральной Европе, которая имеет решающее слово в т.н. велополитике.

Правда, остаются ведь еще и наши братья по метеорологии, скандинавы. У коих столь же, если не более, суровые синоптические условия — а велоактивности на порядок больше.

РИСК

Данные статистики Евросоюза указывают, что на долю пешеходов, велосипедистов и пользователей прочих средств малой мобильности приходится 70% погибших в городских ДТП.